退休後每月8萬元支出用到90歲　有什麼保本投資方案？

▲ 倘若退休後想每月8萬元支出，用到90歲，該如何投資？

退休最大風險，莫過於通脹及健康，但其實「長壽」也是大家經常忽視的風險，當預期壽命愈來愈長，壯年時賺回來的錢用得七七八八，又能如何保持退休生活質素？這位讀者就想計算，倘若退休後想每月8萬元支出，用到90歲，該如何投資？看看龔成是如何回應。

讀者︰

龔老師你好，本人及妻供緊一層5年新的地鐵上蓋物業，現值1500萬左右，仍欠銀行72O萬，另現金大约650萬，2人即將退休，共有大约1900萬左右退休金

退休後想每月兩人共有8萬元用(包括所有家庭消費)，可否建議一些保本投資组合方案，以用到9O歲左右。有勞！

龔成︰

若你希望退休後，每月有8萬蚊現金流，以股息率6%計，你需要本金1600萬。因此，我地要以這1600萬作為目標，去創造8萬蚊現金流組合。

首先，你們即將退休，其實已經需要開始創建退休收息組合。

收息資產配置分面，你可以將這現有資金，加上將來退休金，分成5部分。

第一部分投資收息股，可以建立一個收息股的組合，目標是5%以上股息率的收息股，例如港燈（2638）、深高速（0548）、香港電訊（6823）、工行（1398）、置富（0778）、陽光（0435）、高息基金（3110）都可以，你可以了解下，並從中選股。

另外，有些更有超過8%的高息股，但股價就略有風險，你可以小注考慮，例如佐丹奴國際（0709）、中石化（0386）、偉易達（0303）等（記住，股價略波動，不能太過大注）。

（你可睇下《50穩健收息股》當中仲有好多）。

你平衡的投資這些股，除了可以得到穩健的收息收，同時可有效的分散風險。

第二，投資債券，你可以選擇A評級的債券，年期較長都可以，但利息卻不高。你可以到銀行問問。

第三，投資年金，你可以睇睇，這是適合你們的產品，零風險，可以有穩定回報。

第四，你亦可投資銀行低風險類的產品，你可自行到銀行了解下，總之是「低風險，持續現金流」的。

第五，持有現金，以備不時之需。同時，若投資市場大跌，你也可以考慮買到更多的收息股，因股息率會進一步上升。

你可以將這些資金，平衡地分配在上述的項目上，對你來說是最好平衡風險，同時有穩定的現金流。

另外，你有未供完架物業在手。作為退休人士，最理想係無任何負債，因此我會建議你用退休金，將借貸餘款清還。

就算扣除這筆還款開支，相信你都有足夠的本金，去創造每月8萬的現金流。

由於這個是被動收入，即係由本金不斷生錢去支持你生活(而唔係單純燒本金過活)，所以這組合提供的現金流係可以好長久，足以達成你"用到9O歲"的目標。

若果你都係覺得資金有少少緊張，你可以考慮將物業做逆按揭。

按揭又名安老按揭，原理是將你的物業作為抵押品取得貸款，而你就可以每月收到一筆收入，你就能每月收到穩定的現金流，同時，你又可以繼續住在現有的物業裡。

簡單來說，你們在世時可每月獲取收入，可以終身收取，到過世後，你的物業會被收回物業放售，以對消你的貸款。

如果你對這個方法有興趣，建議你多了解先，你上網找，如果你本身無後人，無特別資產想給其他人，這都是一個增加退休現金流的可取方法。

【本文獲龔成授權轉載】

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