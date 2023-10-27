癌症新症宗數10年升三成　如何應對危疾復發風險？

▲ 癌症新症宗數十年升三成 多重保障可助應對危疾復發風險

危疾是港人面對的重大健康挑戰，其中癌症、心臟病和中風是三大常見的危疾。根據宏利《2022年個人保險賠償報告》，癌症、心臟疾病和腦血管疾病位列該年度危疾賠償的頭三位，共佔危疾賠償個案總數的 92%。醫院管理局的統計數據顯示，癌症病例數目呈現持續上升的趨勢，與十年前相比，癌症的整體新症宗數飆升近三成，按年增幅為 2.6%*；而根據政府統計處的數據，心臟疾病及中風亦呈上升趨勢**。

多重保障 助患者應對復發風險

如不幸患上危疾，即使康復後也有機會面對復發的風險，特別是香港市民最關注的癌症^。以大腸癌第三期為例，手術後的復發率高達 50%，而心臟病及中風的復發率亦達 25%#。每當危疾再次發作，不僅給患者身心帶來沉重壓力，而且面對高昂的治療費用時，更會對患者及其家庭的財務狀況帶來嚴峻挑戰。在這種情況下，單次賠償危疾保障難以幫助患者應對多次發病風險，而多重保障則能提供更為周全的安全網，確保患者在危疾復發的艱難時刻依然能夠獲得所需的支援。

有見及此，市場上提供了專門針對癌症、心臟病、中風等危疾的多重保障計劃，進一步加強了對復發風險的保障。以這些計劃的癌症保障為例，在受保人就計劃下的任何嚴重危疾提出索償後，仍可享有額外的保障。額外的保障包括新確診、復發、擴散和持續性癌症，從而減輕患者的財務壓力，並讓他們可專心一致地應對病情。

未雨綢繆至為重要

隨著醫療技術的不斷進步，很多危疾已非不治之症，而治療方案亦日趨多元化，病人在治療過程中可以有更多選擇。只要未雨綢繆，在身體健康時及早投保，就算日後不幸患上危疾，也可以在財務上得到支援。面對較高復發風險的危疾如癌症、心臟病和中風，具有多重保障的危疾保障計劃則更為安心，為病人於康復路上護航。

資料來源：

* 醫院管理局2020 年香港癌症統計數字

** 政府統計處於2009至2010年度，以及2018至2019年度進行的主題性住戶調查 — 衞生防護中心《非傳染病直擊》2021年9月 (心臟健康與2019冠狀病毒病) ; 《非傳染病直擊》2021年10月 (關注及預防中風)

^ 宏利於2022年進行的「大灣區健康保障度」調查顯示，癌症是香港市民最關注的危疾

# 大腸癌第三期復發率：「大腸癌腫瘤的分期」，結直腸外科及腹腔鏡手術中心; 5年內中風復發率：「國家狀況 — 中風統計2018」，中風協會 (Stroke Association, UK)； 預計每年心臟病復發發病率：「心臟病和中風統計資料 — 2020」，美國心臟協會(American Heart Association)。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App