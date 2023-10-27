用真實病歷訓練　生成式AI帶來嶄新醫療應用

▲ 「大醫」利用超過200億token的高質量醫學知識數據訓練而成，數據範圍涵蓋醫學教材、醫學指南、臨床路徑、藥品庫、疾病庫、體檢報告、4,000萬真實病歷以及醫患對話等。這些高質量的訓練數據，保證了「大醫」回答的可靠性和準確性。

生成式AI（Generative AI）迅速發展，其在醫療健康領域的應用正不斷展現出新的趨勢和可能性，並為未來的醫療創新提供了新的方向。

基於SenseCore大裝置，商湯今年4月發佈了「日日新」大模型體系及包含「大醫」初代版本在内的一系列生成式AI產品。而近日商湯就發佈了的升級版「大醫」，大大提升了其功能，為醫療健康領域帶來更多新可能。

「大醫」以千億參數規模的「商量」大語言模型為基模型。在「商量」的萬億token預訓練語料基礎上，大醫利用超過200億token的高質量醫學知識數據訓練而成，數據範圍涵蓋醫學教材、醫學指南、臨床路徑、藥品庫、疾病庫、體檢報告、4,000萬真實病歷以及醫患對話等。這些高質量的訓練數據，保證了「大醫」回答的可靠性和準確性。

升級版的「大醫」功能覆蓋「智慧大健康」、「智慧患者服務」、「智慧臨床」及「數智建設」四大領域，預設了13個醫療健康使用場景，包括智能自診、用藥諮詢、診後隨訪管理、智慧病歷、影像報告結構化等，同時支援提示工程自定義、長程記憶存取和醫學知識庫查詢等個人化功能，有助推動醫療健康大模型與實際使用場景的緊密融合。

▲ 生成式AI在醫療健康領域覆蓋多個細分場景

在日常健康諮詢中，「大醫」可以充當「體檢諮詢助手」及「健康管家」等角色，提供疾病風險預測、檢驗分析及健康問答等服務。面對患者的就診需求，「大醫」可化身「陪診助手」，提供智能導診、預問診等患者服務。在門診環節，「大醫」能夠充當醫生的「得力助手」，實時記錄、整理、識別醫患問診對話內容，並自動將提取總結的病歷信息上傳至電子病歷系統，減輕醫生的行政工作量。

在診後，「大醫」可為患者提供用藥指導，並幫助患者建立隨訪檔案及制定隨訪計劃。此外，「大醫」的總結能力可以將患者就醫過程總結成清晰的臨床報告，方便醫生進行醫學統計，提升科研效率。

事實上，商湯已在國內與多間領先醫療機構合作，例如，商湯與鄭州大學第一附屬醫院國家遠程醫療中心合作，基於「大醫」研發了行業領先的用藥諮詢大語言模型，為患者提供更智能、便捷及高效的線上用藥諮詢服務和體驗。

生成式AI在醫療健康領域的新趨勢為醫學界帶來了許多機遇和挑戰，這些應用的發展還需要與專業醫護人員及科研機構等緊密合作。目前「大醫」已為醫療健康業界的上下游機構開放服務。未來，商湯將繼續致力與醫療健康產業鏈的各方攜手合作，推動生成式AI在醫療健康領域的創新應用。

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