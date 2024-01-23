港元定存｜2個月收息$7,500過肥年　回報勝「三跑債」｜1個月20厘全城最高！收息逾$3,000

下一篇文章
【定期存款2024】8銀行逆市加息 跌市避風塘 花旗5.2厘迎4.25厘「三跑債」
2024年港元定期存款面對減息潮，但1至2個月存款期的年利率仍然高企，反映銀行仍願意用高息吸納短期資金，以準備年關。
眼見市況乍暖還寒，讀者可以考慮短期定存，1至2個月速賺數千元過肥年，既能維持被動收入，又不失靈活性。
以下盤點1個月及2個月存期的高息優惠，1個月最高20厘，2個月存期有高達4.7厘，若以百萬元本金計算，可以速賺$7,500利息過肥年。
以下先盤點最高息的2個月港元定存︰
|2個月港元定期存款
|銀行
|最高年息
|起存額
|備註
|富邦銀行
|4.5厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|建行亞洲
|4.25厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|大眾銀行
|4.0厘
|50萬元
|新舊資金皆可
|工銀亞洲
|3.9厘
|300萬元
|網上銀行/手機銀行開立
|平安壹賬通
|3.8厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|創興銀行
|3.7厘
|50萬元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|信銀國際
|3.65厘
|10萬元
|一般客戶手機新資金
|天星銀行
|3.3厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|星展銀行
|3.2厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|招商永隆
|3.1厘
|50萬元
|手機銀行開立，不論新舊資金
2個月4.5厘速賺近$7,500
目前有約10間銀行提供2個月港元定期存款優惠，其中3間銀行有4厘水平，最高4.5厘，讀者可以鎖定高息過龍年。
富邦銀行的4.5厘最高息，屬手機銀行新資金優惠，50萬元起存，若有百萬元本金，2個月可以收息7500元。
建行亞洲的4.25厘則要100萬元新資金起存，2個月亦速賺逾7000元。
現有資金以大眾銀行最高息，50萬元本金有4厘。
較低門檻失守4厘，但息口亦不低。大眾銀行10萬元以下有3.9厘，平安壹賬通銀行100元起存3.8厘，工銀亞洲5萬元起存3.7厘。
|1個月港元定期存款
|銀行
|最高年息
|起存額
|備註
|眾安銀行
|20厘
|1元-20萬元
|需先登記及維持100萬元活期新資金58日
|滙豐銀行
|10厘
|設上限最低1萬元
|新股票客戶加入「交易薈」
|滙豐銀行
|6.5厘
|1萬元
|尚玉客戶的兌換資金
|中銀香港
|4.8厘
|1萬元-10萬元
|全新客戶透過手機銀行開戶
|富邦銀行
|4.4厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|建行亞洲
|4.25厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|花旗銀行
|4.24厘
|不設最低存款額
|網上/手機銀行開立
|交銀香港
|4.15厘
|100萬元
|指定理財客戶網上新資金
|南洋商業銀行
|4.0厘
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|工銀亞洲
|3.8厘
|300萬元
|理財金客戶分行新資金
|信銀國際
|3.65厘
|10萬元
|一般客戶手機新資金
|創興銀行
|3.55厘
|50萬元
|網上/手機銀行開立，不論新舊資金
|上商商業銀行
|3.48厘
|1000元
|網上/流動銀行開立
|招商永隆
|3.0厘
|50萬元
|手機銀行開立，不論新舊資金
|星展銀行
|3.0厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|平安壹賬通
|3.0厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
1個月20厘毋需新客戶
1個月港元定存在2024年高見20厘，由虛擬銀行眾安（ZA Bank）提供，但你最少要有100萬元資金，而且還有以下條件︰
達成以上條件，便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。
滙豐證券客戶1個月10厘
滙豐銀行也提供1個月10厘，但其實條件多多。例如滙豐的10厘需為「交易薈」客戶，而且若只屬交易等級1（前一個月交易金額100萬元或以下），10厘定存設上限1萬元，實際收息就只有約80元。滙豐另設1個月6.5厘優惠，屬於兌換資金優惠。
至於中銀香港的4.8厘，屬於全新客戶優惠，且要使用手機銀行開戶。
純粹定存 1個月4.4厘
以上無論眾安、滙豐或中銀香港，高息都存在不同條件，並非純粹做定存便可以。
若現有客戶想單純開立定期存款，不捆綁其他服務，1個月存期，也有5個4厘選擇。
富邦銀行的手機新資金優惠也有4.4厘，需50萬元起存。建行亞洲的4.25厘、交銀香港的4.15厘及南洋商業銀行的4厘，都要100萬元新資金，且屬指定理財客戶的優惠。
低門檻可留意花旗，近日提供4.24厘，不設最低存款額，不論新舊資金、不論戶口類型。
本文最後更新日期︰2024年1月23日
責任編輯︰廖毅然
更多高息定存︰
【定期存款2024】8銀行逆市加息 跌市避風塘 花旗5.2厘迎4.25厘「三跑債」
50萬元定期存款｜現有資金賺逾$20,000 回報更勝「三跑債」
＝＝＝＝＝
想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經
欄名 : 存款收息