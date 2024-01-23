港元定存｜2個月收息$7,500過肥年　回報勝「三跑債」｜1個月20厘全城最高！收息逾$3,000

▲ 2個月港元定期存款最高4.5厘，1個月驚現20厘。眼見市況乍暖還寒，讀者可以考慮短期定存，1至2個月速賺數千元過肥年，既能維持被動收入，又不失靈活性。

2024年港元定期存款面對減息潮，但1至2個月存款期的年利率仍然高企，反映銀行仍願意用高息吸納短期資金，以準備年關。

眼見市況乍暖還寒，讀者可以考慮短期定存，1至2個月速賺數千元過肥年，既能維持被動收入，又不失靈活性。

1個月港元定存出現20厘的全城新高息。

2個月4.5厘，若以百萬本金計，收息$7,500

機管局的4.25厘「三跑債」雖然高息，但每人或只能分得3-5手，不適宜本金多、又想保持靈活性的讀者

以下盤點1個月及2個月存期的高息優惠，1個月最高20厘，2個月存期有高達4.7厘，若以百萬元本金計算，可以速賺$7,500利息過肥年。

以下先盤點最高息的2個月港元定存︰

2個月港元定期存款 銀行 最高年息 起存額 備註 富邦銀行 4.5厘 50萬元 手機銀行新資金 建行亞洲 4.25厘 100萬元 所有客戶新資金 大眾銀行 4.0厘 50萬元 新舊資金皆可 工銀亞洲 3.9厘 300萬元 網上銀行/手機銀行開立 平安壹賬通 3.8厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 創興銀行 3.7厘 50萬元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可 信銀國際 3.65厘 10萬元 一般客戶手機新資金 天星銀行 3.3厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道 星展銀行 3.2厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 招商永隆 3.1厘 50萬元 手機銀行開立，不論新舊資金

2個月4.5厘速賺近$7,500

目前有約10間銀行提供2個月港元定期存款優惠，其中3間銀行有4厘水平，最高4.5厘，讀者可以鎖定高息過龍年。

富邦銀行的4.5厘最高息，屬手機銀行新資金優惠，50萬元起存，若有百萬元本金，2個月可以收息7500元。

建行亞洲的4.25厘則要100萬元新資金起存，2個月亦速賺逾7000元。

現有資金以大眾銀行最高息，50萬元本金有4厘。

較低門檻失守4厘，但息口亦不低。大眾銀行10萬元以下有3.9厘，平安壹賬通銀行100元起存3.8厘，工銀亞洲5萬元起存3.7厘。

1個月港元定期存款 銀行 最高年息 起存額 備註 眾安銀行 20厘 1元-20萬元 需先登記及維持100萬元活期新資金58日 滙豐銀行 10厘 設上限最低1萬元 新股票客戶加入「交易薈」 滙豐銀行 6.5厘 1萬元 尚玉客戶的兌換資金 中銀香港 4.8厘 1萬元-10萬元 全新客戶透過手機銀行開戶 富邦銀行 4.4厘 50萬元 手機銀行新資金 建行亞洲 4.25厘 100萬元 所有客戶新資金 花旗銀行 4.24厘 不設最低存款額 網上/手機銀行開立 交銀香港 4.15厘 100萬元 指定理財客戶網上新資金 南洋商業銀行 4.0厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 工銀亞洲 3.8厘 300萬元 理財金客戶分行新資金 信銀國際 3.65厘 10萬元 一般客戶手機新資金 創興銀行 3.55厘 50萬元 網上/手機銀行開立，不論新舊資金 上商商業銀行 3.48厘 1000元 網上/流動銀行開立 招商永隆 3.0厘 50萬元 手機銀行開立，不論新舊資金 星展銀行 3.0厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 平安壹賬通 3.0厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道

1個月20厘毋需新客戶

1個月港元定存在2024年高見20厘，由虛擬銀行眾安（ZA Bank）提供，但你最少要有100萬元資金，而且還有以下條件︰

需先在APP內登記

需維持最少100萬元合資格活期新資金

合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長

新資金餘額需維持58天

達成以上條件，便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

加息券僅適用於最多20萬元定期存款

以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。

滙豐證券客戶1個月10厘

滙豐銀行也提供1個月10厘，但其實條件多多。例如滙豐的10厘需為「交易薈」客戶，而且若只屬交易等級1（前一個月交易金額100萬元或以下），10厘定存設上限1萬元，實際收息就只有約80元。滙豐另設1個月6.5厘優惠，屬於兌換資金優惠。

至於中銀香港的4.8厘，屬於全新客戶優惠，且要使用手機銀行開戶。

純粹定存 1個月4.4厘

以上無論眾安、滙豐或中銀香港，高息都存在不同條件，並非純粹做定存便可以。

若現有客戶想單純開立定期存款，不捆綁其他服務，1個月存期，也有5個4厘選擇。

富邦銀行的手機新資金優惠也有4.4厘，需50萬元起存。建行亞洲的4.25厘、交銀香港的4.15厘及南洋商業銀行的4厘，都要100萬元新資金，且屬指定理財客戶的優惠。

低門檻可留意花旗，近日提供4.24厘，不設最低存款額，不論新舊資金、不論戶口類型。

本文最後更新日期︰2024年1月23日

責任編輯︰廖毅然

更多高息定存︰

【定期存款2024】8銀行逆市加息 跌市避風塘 花旗5.2厘迎4.25厘「三跑債」

50萬元定期存款｜現有資金賺逾$20,000 回報更勝「三跑債」

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經