港元定存賺快錢｜利是錢放2個月　4.5厘收息$7,500｜1個月創造$3,000被動收入

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定期存款利率邊間好？現有資金重上4.5厘 速賺$11,250｜新資金最高6厘（附不同存期最高息之選）
快到元宵節，傳統大家會在正月十五拆利是，今年你的收獲豐富嗎？如果有一筆利是錢，不妨考慮配合原有的儲蓄，做一筆大額、但短期的定存，享受「錢滾錢」的效應，幫補復活節旅行的費用。
2024年港元定期存款面對減息潮，但1至2個月存款期的年利率仍然高企，反映銀行仍願意用高息吸納短期資金，以準備年關。
2個月收息$7,000大法（請按圖示）
1個月賺逾$3,000（請按圖示）
|2個月港元定期存款
|銀行
|最高年息
|起存額
|備註
|富邦銀行
|4.5厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|建行亞洲
|4.2厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|工銀亞洲
|3.9厘
|300萬元
|網上/手機銀行開立
|平安壹賬通
|3.8厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|大眾銀行
|3.7厘
|50萬元
|新舊資金皆可
|創興銀行
|3.7厘
|50萬元
|網上/流動理財、新舊資金均可
|信銀國際
|3.65厘
|10萬元
|一般客戶手機新資金
|星展銀行
|3.2厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|招商永隆
|3.1厘
|50萬元
|手機銀行開立，不論新舊資金
|天星銀行
|3.0厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
目前有約10間銀行提供2個月港元定期存款優惠，其中2間銀行有4厘水平，最高4.5厘，讀者可以鎖定高息。
富邦銀行的4.5厘最高息，屬手機銀行新資金優惠，50萬元起存，若有百萬元本金，2個月可以收息7500元。
建行亞洲的4.2厘則要100萬元新資金起存，2個月亦速賺7000元。
現有資金以工銀亞洲的3.9厘最高，但起存額需達300萬元，若是80萬元起存則為3.8厘。
低門檻可留意平安壹賬通，100元起存也是3.8厘，不論新舊資金。
|1個月港元定期存款
|銀行
|最高年息
|存期
|起存額
|備註
|眾安銀行
|20厘
|1個月
|1元-20萬元
|需先登記及維持100萬元活期新資金58日
|滙豐銀行
|10厘
|1個月
|設上限最低1萬元
|新股票客戶加入「交易薈」
|中銀香港
|4.8厘
|1個月
|1萬元-10萬元
|全新客戶透過手機銀行開戶
|滙豐銀行
|4.5厘
|1個月
|1萬元
|尚玉客戶的兌換資金
|富邦銀行
|4.3厘
|1個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|交銀香港
|4.05厘
|1個月
|100萬元
|指定理財客戶網上新資金
|建行亞洲
|4.05厘
|1個月
|100萬元
|所有客戶新資金
|花旗銀行
|4.04厘
|1個月
|不設最低存款額
|網上/手機銀行開立
|南洋商業銀行
|3.9厘
|1個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|工銀亞洲
|3.8厘
|38天
|300萬元
|理財金客戶分行新資金
|信銀國際
|3.65厘
|1個月
|10萬元
|一般客戶手機新資金
|創興銀行
|3.55厘
|1個月
|50萬元
|網上/手機銀行開立，不論新舊資金
1個月20厘毋需新客戶
1個月港元定存在2024年高見20厘，由虛擬銀行眾安（ZA Bank）提供，但你最少要有100萬元資金，而且還有以下條件︰
達成以上條件，便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。
滙豐證券客戶1個月10厘
滙豐銀行也提供1個月10厘，但其實條件多多。例如滙豐的10厘需為「交易薈」客戶，而且若只屬交易等級1（前一個月交易金額100萬元或以下），10厘定存設上限1萬元，實際收息就只有約80元。滙豐另設1個月6.5厘優惠，屬於兌換資金優惠。
至於中銀香港的4.8厘，屬於全新客戶優惠，且要使用手機銀行開戶。
純粹定存 1個月4.3厘
以上無論眾安、滙豐或中銀香港，高息都存在不同條件，並非純粹做定存便可以。
若現有客戶想單純開立定期存款，不捆綁其他服務，1個月存期，也有幾個4厘選擇。
富邦銀行的手機新資金優惠也有4.3厘，需50萬元起存。交銀香港及建行亞洲的4.05厘，則要百萬元新資金起存。
低門檻可留意花旗，近日也提供4厘，不設最低存款額，不論新舊資金、不論戶口類型。
本文最後更新日期︰2024年2月22日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息