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港元定存賺快錢｜利是錢放2個月　4.5厘收息$7,500｜1個月創造$3,000被動收入

收息攻略 14:06 2024/02/22

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2024年港元定期存款面對減息潮，但1至2個月存款期的年利率仍然高企，有高達4.5厘，反映銀行仍願意用高息吸納短期資金，以準備年關。

快到元宵節，傳統大家會在正月十五拆利是，今年你的收獲豐富嗎？如果有一筆利是錢，不妨考慮配合原有的儲蓄，做一筆大額、但短期的定存，享受「錢滾錢」的效應，幫補復活節旅行的費用。

2024年港元定期存款面對減息潮，但1至2個月存款期的年利率仍然高企，反映銀行仍願意用高息吸納短期資金，以準備年關。

  • 2個月港元定存最高4.5厘，若以百萬本金計，可收息$7,500
  • 1個月港元定存出現20厘的全城新高息。
  • 單月可速賺逾$3,000
  • 短期定存勝在夠靈活，鎖定期不會太長，短打1-2個月，到期後再考慮資產配置。

2個月收息$7,000大法（請按圖示）

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1個月賺逾$3,000（請按圖示）

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2個月港元定期存款
銀行最高年息起存額備註
富邦銀行4.5厘50萬元手機銀行新資金
建行亞洲4.2厘100萬元所有客戶新資金
工銀亞洲3.9厘300萬元網上/手機銀行開立
平安壹賬通3.8厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
大眾銀行3.7厘50萬元新舊資金皆可
創興銀行3.7厘50萬元網上/流動理財、新舊資金均可
信銀國際3.65厘10萬元一般客戶手機新資金
星展銀行3.2厘5萬元網上/手機銀行新資金
招商永隆3.1厘50萬元手機銀行開立，不論新舊資金
天星銀行3.0厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道
  • 2個月4.5厘速賺近$7,500

目前有約10間銀行提供2個月港元定期存款優惠，其中2間銀行有4厘水平，最高4.5厘，讀者可以鎖定高息。

富邦銀行的4.5厘最高息，屬手機銀行新資金優惠，50萬元起存，若有百萬元本金，2個月可以收息7500元。

建行亞洲的4.2厘則要100萬元新資金起存，2個月亦速賺7000元。

  • 現有資金3.9厘

現有資金以工銀亞洲的3.9厘最高，但起存額需達300萬元，若是80萬元起存則為3.8厘。

低門檻可留意平安壹賬通，100元起存也是3.8厘，不論新舊資金。

1個月港元定期存款
銀行最高年息存期起存額備註
眾安銀行20厘1個月1元-20萬元需先登記及維持100萬元活期新資金58日
滙豐銀行10厘1個月設上限最低1萬元新股票客戶加入「交易薈」
中銀香港4.8厘1個月1萬元-10萬元全新客戶透過手機銀行開戶
滙豐銀行4.5厘1個月1萬元尚玉客戶的兌換資金
富邦銀行4.3厘1個月50萬元手機銀行新資金
交銀香港4.05厘1個月100萬元指定理財客戶網上新資金
建行亞洲4.05厘1個月100萬元所有客戶新資金
花旗銀行4.04厘1個月不設最低存款額網上/手機銀行開立
南洋商業銀行3.9厘1個月100萬元特選南商理財客戶新資金
工銀亞洲3.8厘38天300萬元理財金客戶分行新資金
信銀國際3.65厘1個月10萬元一般客戶手機新資金
創興銀行3.55厘1個月50萬元網上/手機銀行開立，不論新舊資金

1個月20厘毋需新客戶

1個月港元定存在2024年高見20厘，由虛擬銀行眾安（ZA Bank）提供，但你最少要有100萬元資金，而且還有以下條件︰

  • 需先在APP內登記
  • 需維持最少100萬元合資格活期新資金
  • 合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長
  • 新資金餘額需維持58天

達成以上條件，便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

  • 加息券僅適用於最多20萬元定期存款
  • 以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。

滙豐證券客戶1個月10厘

滙豐銀行也提供1個月10厘，但其實條件多多。例如滙豐的10厘需為「交易薈」客戶，而且若只屬交易等級1（前一個月交易金額100萬元或以下），10厘定存設上限1萬元，實際收息就只有約80元。滙豐另設1個月6.5厘優惠，屬於兌換資金優惠。

至於中銀香港的4.8厘，屬於全新客戶優惠，且要使用手機銀行開戶。

純粹定存　1個月4.3厘

以上無論眾安、滙豐或中銀香港，高息都存在不同條件，並非純粹做定存便可以。

若現有客戶想單純開立定期存款，不捆綁其他服務，1個月存期，也有幾個4厘選擇。

富邦銀行的手機新資金優惠也有4.3厘，需50萬元起存。交銀香港及建行亞洲的4.05厘，則要百萬元新資金起存。

低門檻可留意花旗，近日也提供4厘，不設最低存款額，不論新舊資金、不論戶口類型。

本文最後更新日期︰2024年2月22日

責任編輯︰廖毅然

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