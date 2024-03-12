定期存款賺快錢｜1個月5厘邊度有？2個月4.2厘　精明儲蓄幫自己加人工

▲ 若想做定存，又怕資金被鎖死太久，1-2個月的超短存期可以幫到你，短短1個月若有4厘年利率，已能收息數千，幫自己加人工，幫補旅費，是不錯的被動收入選擇。

若想做定存，又怕資金被鎖死太久，1-2個月的超短存期可以幫到你，短短1個月若有4厘年利率，已能收息數千，幫自己加人工，幫補旅費。

2024年港元定期存款面對減息潮，但1至2個月存款期的年利率仍然高企，反映銀行仍願意用高息吸納短期資金。

1個月港元定存有4.1厘，美元更見5.3厘。

2個月港元定存最高4.2厘，若以百萬本金計，可收息約$7,000。

短期定存勝在夠靈活，鎖定期不會太長，短打1-2個月，到期後再考慮資產配置。

1個月港元定存（請按下圖）

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1個月港元定存︰​無任務4.1厘

上圖可見，1個月港元定存雖然有高達10厘，但屬於滙豐的全新股票客戶，又要符合單月交易額要求等等；至於中銀香港的4.8厘，不但同樣設有存款上限，而且亦屬全新客戶優惠。

如果無任務要求，純粹新資金定存，當以富邦銀行的4.1厘最高，50萬元新資金起存；南洋商業銀行也有4厘，100萬元新資金起存，單月可速賺逾3000元。

若是現有資金，則要跌穿4厘，下表可見，花旗銀行、創興銀行等，不論新舊資金，但普遍已無4厘︰

其他銀行的1個月港元定存 銀行 年利率 起存額 備註 花旗銀行 3.97厘 不設最低存款額 網上/手機銀行開立 建行亞洲 3.95厘 100萬元 所有客戶新資金 交銀香港 3.85厘 100萬元 指定理財客戶網上新資金 工銀亞洲 3.8厘 300萬元 理財金客戶分行新資金 信銀國際 3.65厘 10萬元 一般客戶手機新資金 創興銀行 3.55厘 50萬元 網上/手機銀行開立，不論新舊資金 上商商業銀行 3.18厘 1000元 網上/流動銀行開立 招商永隆 3.0厘 50萬元 手機銀行開立，不論新舊資金 星展銀行 3.0厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 平安壹賬通 3.0厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道

1個美元定存（請按下圖）

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美元仍有5厘選擇 大戶收息逾萬元

美元定期存款年利率仍較港元高，上圖可見，1個月美元定存尚有5厘選擇，不計兌換優惠，富邦的5.3厘最高息，3萬美元可起存；大戶也可考慮建行亞洲的5.15厘，需40萬美元新資金，單月利息相當於1.3萬港元。

2個港元定存（請按下圖）

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2個月4.2厘速賺$7,000

目前有約10間銀行提供2個月港元定期存款優惠，其中2間銀行有4厘水平，最高4.2厘，讀者可以鎖定高息。

富邦銀行的4.2厘最高息，屬手機銀行新資金優惠，50萬元起存，若有百萬元本金，2個月可以收息7000元。

建行亞洲的4.15厘則要100萬元新資金起存，2個月亦速賺近7000元。

以上都是新資金優惠，若想現有資金，最高也要3.9厘，但屬於大戶專享，要300萬元起存。低門檻的話則有3.8厘，100元起存，如下表所示︰

其他銀行的2個月港元定存 銀行 最高年息 起存額 備註 工銀亞洲 3.9厘 300萬元 網上銀行/手機銀行開立 大眾銀行 3.8厘 50萬元 新舊資金皆可 平安壹賬通 3.8厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 創興銀行 3.7厘 50萬元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可 信銀國際 3.65厘 10萬元 一般客戶手機新資金 星展銀行 3.2厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 招商永隆 3.1厘 50萬元 手機銀行開立，不論新舊資金 天星銀行 3.0厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道

本文最後更新日期︰2024年3月12日

責任編輯︰廖毅然

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