定期存款賺快錢｜1個月5厘邊度有？2個月4.2厘　精明儲蓄幫自己加人工

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【定期存款2024】富邦快閃優惠部分已下架；港元定存再現20厘新高｜特別存期328天收息$19,000
若想做定存，又怕資金被鎖死太久，1-2個月的超短存期可以幫到你，短短1個月若有4厘年利率，已能收息數千，幫自己加人工，幫補旅費。
2024年港元定期存款面對減息潮，但1至2個月存款期的年利率仍然高企，反映銀行仍願意用高息吸納短期資金。
1個月港元定存（請按下圖）
1個月港元定存︰無任務4.1厘
上圖可見，1個月港元定存雖然有高達10厘，但屬於滙豐的全新股票客戶，又要符合單月交易額要求等等；至於中銀香港的4.8厘，不但同樣設有存款上限，而且亦屬全新客戶優惠。
如果無任務要求，純粹新資金定存，當以富邦銀行的4.1厘最高，50萬元新資金起存；南洋商業銀行也有4厘，100萬元新資金起存，單月可速賺逾3000元。
若是現有資金，則要跌穿4厘，下表可見，花旗銀行、創興銀行等，不論新舊資金，但普遍已無4厘︰
|其他銀行的1個月港元定存
|銀行
|年利率
|起存額
|備註
|花旗銀行
|3.97厘
|不設最低存款額
|網上/手機銀行開立
|建行亞洲
|3.95厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|交銀香港
|3.85厘
|100萬元
|指定理財客戶網上新資金
|工銀亞洲
|3.8厘
|300萬元
|理財金客戶分行新資金
|信銀國際
|3.65厘
|10萬元
|一般客戶手機新資金
|創興銀行
|3.55厘
|50萬元
|網上/手機銀行開立，不論新舊資金
|上商商業銀行
|3.18厘
|1000元
|網上/流動銀行開立
|招商永隆
|3.0厘
|50萬元
|手機銀行開立，不論新舊資金
|星展銀行
|3.0厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|平安壹賬通
|3.0厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
1個美元定存（請按下圖）
美元仍有5厘選擇 大戶收息逾萬元
美元定期存款年利率仍較港元高，上圖可見，1個月美元定存尚有5厘選擇，不計兌換優惠，富邦的5.3厘最高息，3萬美元可起存；大戶也可考慮建行亞洲的5.15厘，需40萬美元新資金，單月利息相當於1.3萬港元。
2個港元定存（請按下圖）
2個月4.2厘速賺$7,000
目前有約10間銀行提供2個月港元定期存款優惠，其中2間銀行有4厘水平，最高4.2厘，讀者可以鎖定高息。
富邦銀行的4.2厘最高息，屬手機銀行新資金優惠，50萬元起存，若有百萬元本金，2個月可以收息7000元。
建行亞洲的4.15厘則要100萬元新資金起存，2個月亦速賺近7000元。
以上都是新資金優惠，若想現有資金，最高也要3.9厘，但屬於大戶專享，要300萬元起存。低門檻的話則有3.8厘，100元起存，如下表所示︰
|其他銀行的2個月港元定存
|銀行
|最高年息
|起存額
|備註
|工銀亞洲
|3.9厘
|300萬元
|網上銀行/手機銀行開立
|大眾銀行
|3.8厘
|50萬元
|新舊資金皆可
|平安壹賬通
|3.8厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|創興銀行
|3.7厘
|50萬元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|信銀國際
|3.65厘
|10萬元
|一般客戶手機新資金
|星展銀行
|3.2厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|招商永隆
|3.1厘
|50萬元
|手機銀行開立，不論新舊資金
|天星銀行
|3.0厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
本文最後更新日期︰2024年3月12日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息