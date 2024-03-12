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定期存款賺快錢｜1個月5厘邊度有？2個月4.2厘　精明儲蓄幫自己加人工

收息攻略 13:25 2024/03/12

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若想做定存，又怕資金被鎖死太久，1-2個月的超短存期可以幫到你，短短1個月若有4厘年利率，已能收息數千，幫自己加人工，幫補旅費，是不錯的被動收入選擇。

若想做定存，又怕資金被鎖死太久，1-2個月的超短存期可以幫到你，短短1個月若有4厘年利率，已能收息數千，幫自己加人工，幫補旅費。

2024年港元定期存款面對減息潮，但1至2個月存款期的年利率仍然高企，反映銀行仍願意用高息吸納短期資金。

  • 1個月港元定存有4.1厘，美元更見5.3厘。
  • 2個月港元定存最高4.2厘，若以百萬本金計，可收息約$7,000。
  • 短期定存勝在夠靈活，鎖定期不會太長，短打1-2個月，到期後再考慮資產配置。

1個月港元定存（請按下圖）

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1個月港元定存︰​無任務4.1厘

上圖可見，1個月港元定存雖然有高達10厘，但屬於滙豐的全新股票客戶，又要符合單月交易額要求等等；至於中銀香港的4.8厘，不但同樣設有存款上限，而且亦屬全新客戶優惠。

如果無任務要求，純粹新資金定存，當以富邦銀行的4.1厘最高，50萬元新資金起存；南洋商業銀行也有4厘，100萬元新資金起存，單月可速賺逾3000元。

若是現有資金，則要跌穿4厘，下表可見，花旗銀行、創興銀行等，不論新舊資金，但普遍已無4厘︰

其他銀行的1個月港元定存
銀行年利率起存額備註
花旗銀行3.97厘不設最低存款額網上/手機銀行開立
建行亞洲3.95厘100萬元所有客戶新資金
交銀香港3.85厘100萬元指定理財客戶網上新資金
工銀亞洲3.8厘300萬元理財金客戶分行新資金
信銀國際3.65厘10萬元一般客戶手機新資金
創興銀行3.55厘50萬元網上/手機銀行開立，不論新舊資金
上商商業銀行3.18厘1000元網上/流動銀行開立
招商永隆3.0厘50萬元手機銀行開立，不論新舊資金
星展銀行3.0厘5萬元網上/手機銀行新資金
平安壹賬通3.0厘100元虛擬銀行，只有電子渠道

1個美元定存（請按下圖）

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美元仍有5厘選擇　大戶收息逾萬元

美元定期存款年利率仍較港元高，上圖可見，1個月美元定存尚有5厘選擇，不計兌換優惠，富邦的5.3厘最高息，3萬美元可起存；大戶也可考慮建行亞洲的5.15厘，需40萬美元新資金，單月利息相當於1.3萬港元。

2個港元定存（請按下圖）

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2個月4.2厘速賺$7,000

目前有約10間銀行提供2個月港元定期存款優惠，其中2間銀行有4厘水平，最高4.2厘，讀者可以鎖定高息。

富邦銀行的4.2厘最高息，屬手機銀行新資金優惠，50萬元起存，若有百萬元本金，2個月可以收息7000元。

建行亞洲的4.15厘則要100萬元新資金起存，2個月亦速賺近7000元。

以上都是新資金優惠，若想現有資金，最高也要3.9厘，但屬於大戶專享，要300萬元起存。低門檻的話則有3.8厘，100元起存，如下表所示︰

其他銀行的2個月港元定存
銀行最高年息起存額備註
工銀亞洲3.9厘300萬元網上銀行/手機銀行開立
大眾銀行3.8厘50萬元新舊資金皆可
平安壹賬通3.8厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
創興銀行3.7厘50萬元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
信銀國際3.65厘10萬元一般客戶手機新資金
星展銀行3.2厘5萬元網上/手機銀行新資金
招商永隆3.1厘50萬元手機銀行開立，不論新舊資金
天星銀行3.0厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道

本文最後更新日期︰2024年3月12日

責任編輯︰廖毅然

ET至高息
港元定存新趨勢｜銀行搶攻一個存期　3款高息推介勁賺$12,000

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