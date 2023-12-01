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【港元定存】2個月4.8厘速賺$8,000、7銀行達5厘｜1個月收息近$4,000

收息攻略 13:30 2023/12/01

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目前做2個月港元定存，可以鎖定高息過年，有7間銀行提供4厘高息，不輸給長存期，兩個月可以速賺$8,000。

踏入2023年最後一個月，銀行瘋搶1個月及2個月存期的資金，以儲夠存款渡過年尾結算大關。目前做2個月港元定期存款最高4.8厘，讀者可以鎖定高息過年，有7間銀行提供4厘高息，不輸給長存期，兩個月可以速賺$8,000。

2個月港元定期存款
銀行最高年息起存額備註
富邦銀行4.8厘50萬元手機銀行新資金
創興銀行4.75厘50萬元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
信銀國際4.75厘10萬元一般客戶手機新資金
建行亞洲4.7厘100萬元所有客戶新資金
上海商業銀行4.63厘1000元網上/流動銀行開立
大眾銀行4.2厘50萬元新舊資金皆可
天星銀行4.0厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道
工銀亞洲3.3厘300萬元理財金客戶於網上銀行/手機銀行開立
星展銀行3.0厘5萬元網上/手機銀行指定優惠碼
招商永隆2.7厘50萬元手機銀行開立

4.8厘存百萬賺逾$8,000

目前有多間銀行提供2個月港元定存優惠，至少7間銀行達4厘或以上，高、中、低門檻都有。

富邦銀行的4.8厘最高，50萬元起存，屬中間門檻，需為手機銀行新資金，若果本金達100萬元，2個月輕鬆收息達8000元。現有資金優惠也有4.7厘，需100萬元起存。

近日創興銀行及信銀國際也大推2個月優惠，兩者均有4.75厘。創興的4.75厘需在網上開立，起存額50萬元，不限新資金，若是5000元起存則有4.6厘。

而信銀國際的4.75厘需為手機銀行新資金，起存額10萬元，若是1萬元起存則為4.65厘。

建行亞洲的優惠則屬高門檻，2個月4.7厘要100萬元起存，同樣需要新資金。

上海商業銀行近日新設2個月存期，高達4.63厘，起存額相當低，而且現有客戶、現有資金也可開立。

大眾銀行近則加至4.2厘，需50萬元起存，若是10萬元以下，也有4.1厘。天星銀行的2個月存期同樣有4厘，僅1000元可起存。天星與上商、大眾銀行及創興銀行一樣，都是毋需新資金，皆屬低門檻之選。

美元2個月存期有5.3厘

2個月美元定期存款
銀行年息起存額備註
富邦5.3厘3萬美元手機銀行新資金
建行亞洲5.1厘40萬美元新資金
創興4.55厘1萬美元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
大眾銀行4.3厘2000美元新舊資金皆可
工銀亞洲4.0厘100萬美元網上/手機銀行

如果手頭上有美元資金，做美元定期存款更着數，富邦有高達5.3厘，且起存額不算高，3萬美元新資金便可。建行亞洲的高門檻優惠也有5.1厘。

低門檻而言，創興銀行的4.55厘只需1萬美元，新舊資金均可，若是1000美元起存，2個月也有4.35厘。

1個月港元定存　滙豐驚現9厘

1個月港元定期存款
銀行最高年息起存額備註
滙豐9.0厘1萬元尚玉客戶的兌換資金
工銀亞洲8.0厘1000至5萬元全新客戶經手機銀行開戶、需同時成功申請指定信用卡
中銀香港4.8厘1萬元-10萬元全新客戶透過手機銀行開戶
信銀國際4.75厘10萬元一般客戶手機新資金
富邦4.7厘50萬元手機銀行新資金
建行亞洲4.5厘100萬元所有客戶新資金
工銀亞洲4.5厘10萬元-80萬元全新客戶分行新資金
創興4.05厘50萬元於網上/手機銀行開立，不論新舊資金

滙豐1個月9厘

滙豐近月大加短息，除了1周高見13厘，1個月港元定存也加至9厘，HSBC One或一般客戶都有8.8厘。不過需留意，這是兌換資金優惠，要把外幣換回港元才能享此高息，而多種外幣兌港元都在近兩年下跌，即使是美元換回港元，也有可能蝕匯水，銀行也要收取手續費，要大額換滙才能體現這9厘的威力。

1個月收息$4,000

若不計兌換優惠，1個月定期存款，富邦銀行的4.7厘較高，屬手機銀行新資金優惠，起存額50萬元，若有100萬元本金，1個月速賺逾3900元。

建行亞洲提供1個月4.5厘，起存額需為100萬元新資金，1個月速賺約3750元。

1個月存期多數是兌換資金或全新客戶優惠，即使是現有客戶，上述富邦及建行亞洲都要大額新資金，像2個月存期那樣的細額現有資金，則要去到4厘以下。因此短存期似乎做2個月較為實際。

本文最後更新日期︰2023年12月1日

責任編輯︰廖毅然

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