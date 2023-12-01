【港元定存】2個月4.8厘速賺$8,000、7銀行達5厘｜1個月收息近$4,000

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【定期存款2023】5.3厘優惠剩2間 5厘長息仍有近10銀行｜12月份定存優惠一覽（新增工銀亞洲5厘）
踏入2023年最後一個月，銀行瘋搶1個月及2個月存期的資金，以儲夠存款渡過年尾結算大關。目前做2個月港元定期存款最高4.8厘，讀者可以鎖定高息過年，有7間銀行提供4厘高息，不輸給長存期，兩個月可以速賺$8,000。
|2個月港元定期存款
|銀行
|最高年息
|起存額
|備註
|富邦銀行
|4.8厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|創興銀行
|4.75厘
|50萬元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|信銀國際
|4.75厘
|10萬元
|一般客戶手機新資金
|建行亞洲
|4.7厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|上海商業銀行
|4.63厘
|1000元
|網上/流動銀行開立
|大眾銀行
|4.2厘
|50萬元
|新舊資金皆可
|天星銀行
|4.0厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|工銀亞洲
|3.3厘
|300萬元
|理財金客戶於網上銀行/手機銀行開立
|星展銀行
|3.0厘
|5萬元
|網上/手機銀行指定優惠碼
|招商永隆
|2.7厘
|50萬元
|手機銀行開立
4.8厘存百萬賺逾$8,000
目前有多間銀行提供2個月港元定存優惠，至少7間銀行達4厘或以上，高、中、低門檻都有。
富邦銀行的4.8厘最高，50萬元起存，屬中間門檻，需為手機銀行新資金，若果本金達100萬元，2個月輕鬆收息達8000元。現有資金優惠也有4.7厘，需100萬元起存。
近日創興銀行及信銀國際也大推2個月優惠，兩者均有4.75厘。創興的4.75厘需在網上開立，起存額50萬元，不限新資金，若是5000元起存則有4.6厘。
而信銀國際的4.75厘需為手機銀行新資金，起存額10萬元，若是1萬元起存則為4.65厘。
建行亞洲的優惠則屬高門檻，2個月4.7厘要100萬元起存，同樣需要新資金。
上海商業銀行近日新設2個月存期，高達4.63厘，起存額相當低，而且現有客戶、現有資金也可開立。
大眾銀行近則加至4.2厘，需50萬元起存，若是10萬元以下，也有4.1厘。天星銀行的2個月存期同樣有4厘，僅1000元可起存。天星與上商、大眾銀行及創興銀行一樣，都是毋需新資金，皆屬低門檻之選。
美元2個月存期有5.3厘
|2個月美元定期存款
|銀行
|年息
|起存額
|備註
|富邦
|5.3厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|建行亞洲
|5.1厘
|40萬美元
|新資金
|創興
|4.55厘
|1萬美元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|大眾銀行
|4.3厘
|2000美元
|新舊資金皆可
|工銀亞洲
|4.0厘
|100萬美元
|網上/手機銀行
如果手頭上有美元資金，做美元定期存款更着數，富邦有高達5.3厘，且起存額不算高，3萬美元新資金便可。建行亞洲的高門檻優惠也有5.1厘。
低門檻而言，創興銀行的4.55厘只需1萬美元，新舊資金均可，若是1000美元起存，2個月也有4.35厘。
1個月港元定存 滙豐驚現9厘
|1個月港元定期存款
|銀行
|最高年息
|起存額
|備註
|滙豐
|9.0厘
|1萬元
|尚玉客戶的兌換資金
|工銀亞洲
|8.0厘
|1000至5萬元
|全新客戶經手機銀行開戶、需同時成功申請指定信用卡
|中銀香港
|4.8厘
|1萬元-10萬元
|全新客戶透過手機銀行開戶
|信銀國際
|4.75厘
|10萬元
|一般客戶手機新資金
|富邦
|4.7厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|建行亞洲
|4.5厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|工銀亞洲
|4.5厘
|10萬元-80萬元
|全新客戶分行新資金
|創興
|4.05厘
|50萬元
|於網上/手機銀行開立，不論新舊資金
滙豐1個月9厘
滙豐近月大加短息，除了1周高見13厘，1個月港元定存也加至9厘，HSBC One或一般客戶都有8.8厘。不過需留意，這是兌換資金優惠，要把外幣換回港元才能享此高息，而多種外幣兌港元都在近兩年下跌，即使是美元換回港元，也有可能蝕匯水，銀行也要收取手續費，要大額換滙才能體現這9厘的威力。
1個月收息$4,000
若不計兌換優惠，1個月定期存款，富邦銀行的4.7厘較高，屬手機銀行新資金優惠，起存額50萬元，若有100萬元本金，1個月速賺逾3900元。
建行亞洲提供1個月4.5厘，起存額需為100萬元新資金，1個月速賺約3750元。
1個月存期多數是兌換資金或全新客戶優惠，即使是現有客戶，上述富邦及建行亞洲都要大額新資金，像2個月存期那樣的細額現有資金，則要去到4厘以下。因此短存期似乎做2個月較為實際。
本文最後更新日期︰2023年12月1日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息