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【港元定存】2個月4.8厘速賺$8,000、美元更有5.3厘｜2個月港元定存、5銀行有4厘

收息攻略 12:31 2023/11/15

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目前做2個月港元定存，可以鎖定高息過年，有5間銀行提供4厘高息，不輸給長存期，兩個月可以速賺$8,000。

定期存款往往要鎖定資金，對許多人而言不太方便。想保持高流動性，又想賺高息？目前做2個月港元定期存款，可以鎖定高息過年，有5間銀行提供4厘高息，不輸給長存期，兩個月可以速賺$8,000。

2個月港元定期存款
銀行最高年息存期起存額備註
富邦4.8厘2個月50萬元手機銀行新資金
建行亞洲4.55厘2個月100萬元所有客戶新資金
上商4.53厘2個月1000元網上/流動銀行開立
大眾銀行4.1厘2個月50萬元新舊資金皆可
天星4.0厘2個月1000元虛擬銀行，只有電子渠道
創興3.8厘2個月50萬元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
工銀亞洲3.3厘2個月300萬元理財金客戶於網上銀行/手機銀行開立
星展3.0厘2個月5萬元網上/手機銀行指定優惠碼
招商永隆2.7厘2個月50萬元手機銀行開立
信銀國際2.0厘2個月10萬元網上理財/手機銀行的新資金

4.8厘存百萬賺逾$8,000

目前有多間銀行提供2個月港元定存優惠，至少5間銀行達4厘或以上，高、中、低門檻都有。

富邦銀行的4.8厘最高，50萬元起存，屬中間門檻，需為手機銀行新資金，若果本金達100萬元，2個月輕鬆收息達8000元。

建行亞洲也有4.55厘，100萬元起存，同樣需要新資金，屬高門檻的優惠。

上海商業銀行近日新設2個月存期，高達4.53厘，起存額相當低，而且現有客戶、現有資金也可開立。

大眾銀行近則加至4.1厘，需50萬元起存，若是10萬元以下，也有4厘。天星銀行的2個月存期同樣有4厘，僅1000元可起存。天星與上商及大眾銀行，都是毋需新資金，皆屬低門檻之選。

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美元2個月存期有5.3厘

2個月美元定存
銀行年息起存額備註
富邦5.3厘3萬美元手機銀行新資金
建行亞洲5.1厘40萬美元新資金
創興4.55厘1萬美元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
信銀國際4.35厘1萬美元網上理財/手機銀行的新資金
大眾銀行4.3厘2000美元新舊資金皆可
工銀亞洲4.0厘100萬美元網上/手機銀行
招商永隆3.9厘5萬美元手機銀行開立
星展3.5厘6000美元網上/手機銀行指定優惠碼

如果手頭上有美元資金，做美元定期存款更着數，富邦有高達5.3厘，且起存額不算高，3萬美元新資金便可。建行亞洲的高門檻優惠也有5.1厘。

低門檻而言，創興銀行的4.55厘只需1萬美元，新舊資金均可，若是1000美元起存，2個月也有4.35厘。

1個月港元定存　滙豐驚現9厘

1個月港元定期存款
銀行最高年息起存額備註
滙豐9厘1萬元需為尚玉客戶的兌換資金
富邦4.7厘50萬元手機銀行新資金
工銀亞洲4.5厘10萬元-80萬元全新客戶分行新資金
建行亞洲4.4厘100萬元所有客戶新資金
大眾銀行3.5厘50萬元新舊資金皆可
上商3.58厘1000元網上/流動銀行開立
工銀亞洲3.5厘300萬元理財金客戶分行新資金
交銀香港3.3厘100萬元通達私人財富/通達理財/交銀理財客戶之網上新資金
創興3.05厘50萬元於網上/手機銀行開立，不論新舊資金
集友3.0厘100萬元分行新資金
平安壹賬通3.0厘100元虛擬銀行，只有電子渠道

滙豐1個月9厘

滙豐近日大加短息，除了1周高見13厘，1個月港元定存也加至9厘，HSBC One或一般客戶都有8.8厘。不過需留意，這是兌換資金優惠，要把外幣換回港元才能享此高息，而多種外幣兌港元都在近兩年下跌，即使是美元換回港元，也有可能蝕匯水，銀行也要收取手續費，要大額換滙才能體現這9厘的威力。

1個月收息$4,000

若不計兌換優惠，1個月定期存款，最高息是富邦銀行的4.7厘，屬手機銀行新資金優惠，起存額50萬元，若有100萬元本金，1個月速賺逾3900元。

建行亞洲提供1個月4.4厘，起存額需為100萬元新資金，1個月速賺逾3600元。

1個月存期多數是兌換資金或全新客戶優惠，即使是現有客戶，上述富邦及建行亞洲都要大額新資金，像2個月存期那樣的細額現有資金，則要去到4厘以下。因此短存期似乎做2個月較為實際。

本文最後更新日期︰2023年11月15日

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