【港元定存】2個月4.8厘速賺$8,000、美元更有5.3厘｜2個月港元定存、5銀行有4厘

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【定期存款2023】再現5.1厘全城新高、虛銀4.8厘｜美聯儲再放鷹 最少6銀行即加存息
定期存款往往要鎖定資金，對許多人而言不太方便。想保持高流動性，又想賺高息？目前做2個月港元定期存款，可以鎖定高息過年，有5間銀行提供4厘高息，不輸給長存期，兩個月可以速賺$8,000。
|2個月港元定期存款
|銀行
|最高年息
|存期
|起存額
|備註
|富邦
|4.8厘
|2個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|建行亞洲
|4.55厘
|2個月
|100萬元
|所有客戶新資金
|上商
|4.53厘
|2個月
|1000元
|網上/流動銀行開立
|大眾銀行
|4.1厘
|2個月
|50萬元
|新舊資金皆可
|天星
|4.0厘
|2個月
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|創興
|3.8厘
|2個月
|50萬元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|工銀亞洲
|3.3厘
|2個月
|300萬元
|理財金客戶於網上銀行/手機銀行開立
|星展
|3.0厘
|2個月
|5萬元
|網上/手機銀行指定優惠碼
|招商永隆
|2.7厘
|2個月
|50萬元
|手機銀行開立
|信銀國際
|2.0厘
|2個月
|10萬元
|網上理財/手機銀行的新資金
4.8厘存百萬賺逾$8,000
目前有多間銀行提供2個月港元定存優惠，至少5間銀行達4厘或以上，高、中、低門檻都有。
富邦銀行的4.8厘最高，50萬元起存，屬中間門檻，需為手機銀行新資金，若果本金達100萬元，2個月輕鬆收息達8000元。
建行亞洲也有4.55厘，100萬元起存，同樣需要新資金，屬高門檻的優惠。
上海商業銀行近日新設2個月存期，高達4.53厘，起存額相當低，而且現有客戶、現有資金也可開立。
大眾銀行近則加至4.1厘，需50萬元起存，若是10萬元以下，也有4厘。天星銀行的2個月存期同樣有4厘，僅1000元可起存。天星與上商及大眾銀行，都是毋需新資金，皆屬低門檻之選。
美元2個月存期有5.3厘
|2個月美元定存
|銀行
|年息
|起存額
|備註
|富邦
|5.3厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|建行亞洲
|5.1厘
|40萬美元
|新資金
|創興
|4.55厘
|1萬美元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|信銀國際
|4.35厘
|1萬美元
|網上理財/手機銀行的新資金
|大眾銀行
|4.3厘
|2000美元
|新舊資金皆可
|工銀亞洲
|4.0厘
|100萬美元
|網上/手機銀行
|招商永隆
|3.9厘
|5萬美元
|手機銀行開立
|星展
|3.5厘
|6000美元
|網上/手機銀行指定優惠碼
如果手頭上有美元資金，做美元定期存款更着數，富邦有高達5.3厘，且起存額不算高，3萬美元新資金便可。建行亞洲的高門檻優惠也有5.1厘。
低門檻而言，創興銀行的4.55厘只需1萬美元，新舊資金均可，若是1000美元起存，2個月也有4.35厘。
1個月港元定存 滙豐驚現9厘
|1個月港元定期存款
|銀行
|最高年息
|起存額
|備註
|滙豐
|9厘
|1萬元
|需為尚玉客戶的兌換資金
|富邦
|4.7厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|工銀亞洲
|4.5厘
|10萬元-80萬元
|全新客戶分行新資金
|建行亞洲
|4.4厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|大眾銀行
|3.5厘
|50萬元
|新舊資金皆可
|上商
|3.58厘
|1000元
|網上/流動銀行開立
|工銀亞洲
|3.5厘
|300萬元
|理財金客戶分行新資金
|交銀香港
|3.3厘
|100萬元
|通達私人財富/通達理財/交銀理財客戶之網上新資金
|創興
|3.05厘
|50萬元
|於網上/手機銀行開立，不論新舊資金
|集友
|3.0厘
|100萬元
|分行新資金
|平安壹賬通
|3.0厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
滙豐1個月9厘
滙豐近日大加短息，除了1周高見13厘，1個月港元定存也加至9厘，HSBC One或一般客戶都有8.8厘。不過需留意，這是兌換資金優惠，要把外幣換回港元才能享此高息，而多種外幣兌港元都在近兩年下跌，即使是美元換回港元，也有可能蝕匯水，銀行也要收取手續費，要大額換滙才能體現這9厘的威力。
1個月收息$4,000
若不計兌換優惠，1個月定期存款，最高息是富邦銀行的4.7厘，屬手機銀行新資金優惠，起存額50萬元，若有100萬元本金，1個月速賺逾3900元。
建行亞洲提供1個月4.4厘，起存額需為100萬元新資金，1個月速賺逾3600元。
1個月存期多數是兌換資金或全新客戶優惠，即使是現有客戶，上述富邦及建行亞洲都要大額新資金，像2個月存期那樣的細額現有資金，則要去到4厘以下。因此短存期似乎做2個月較為實際。
本文最後更新日期︰2023年11月15日
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欄名 : 存款收息