【港元定存】2個月4.8厘　速賺$8,000快錢｜滙豐1個月驚現9厘

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【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠兩招 除了定存還有這熱門產品
定期存款往往要鎖定資金，對許多人而言不太方便。想保持高流動性，又想賺高息？本文介紹1個月或2個月存期的高息優惠，4厘高息比比皆是，不輸給長存期，兩個月可以速賺$8,000，12月底期滿收息，過一個豐盛的聖誕假期。
|2個月港元定期存款
|銀行
|最高年息
|起存額
|備註
|富邦
|4.8厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|建行亞洲
|4.5厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|天星
|4.0厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|大眾銀行
|3.8厘
|50萬元
|新舊資金皆可
|創興
|3.8厘
|50萬元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|工銀亞洲
|3.3厘
|300萬元
|理財金客戶於網上銀行/手機銀行開立
|星展
|3.0厘
|5萬元
|網上/手機銀行指定優惠碼
|招商永隆
|2.7厘
|50萬元
|手機銀行開立
|信銀國際
|2.0厘
|10萬元
|網上理財/手機銀行的新資金
4.8厘存百萬賺逾$8,000
目前有多間銀行提供2個月港元定存優惠，至少3間有4厘水平，高、中、低門檻都有。
富邦銀行的4.8厘最高，50萬元起存，屬中間門檻，需為手機銀行新資金，若果本金達100萬元，收息超過8000元。
建行亞洲也有4.5厘，100萬元起存，同樣需要新資金，屬高門檻的優惠。
低門檻可睇實虛擬銀行，天星銀行2個月存期都有4厘，僅1000元可起存，而且毋需新資金，屬低門檻之選。
|1個月港元定期存款
|銀行
|最高年息
|起存額
|備註
|滙豐
|9厘
|1萬元
|需為尚玉客戶的兌換資金
|富邦
|4.7厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|工銀亞洲
|4.6厘
|10萬元-80萬元
|全新客戶分行新資金
|建行亞洲
|4.4厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|大眾銀行
|3.5厘
|50萬元
|新舊資金皆可
|上商
|3.58厘
|1000元
|網上/流動銀行開立
|工銀亞洲
|3.5厘
|300萬元
|理財金客戶分行新資金
|交銀香港
|3.3厘
|100萬元
|通達私人財富/通達理財/交銀理財客戶之網上新資金
|創興
|3.05厘
|50萬元
|於網上/手機銀行開立，不論新舊資金
|集友
|3.0厘
|100萬元
|分行新資金
|平安壹賬通
|3.0厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
滙豐1個月9厘
滙豐近日大加短息，除了1周高見13厘，1個月港元定存也加至9厘，HSBC One或一般客戶都有8.8厘。不過需留意，這是兌換資金優惠，要把外幣換回港元才能享此高息，而多種外幣兌港元都在近兩年下跌，即使是美元換回港元，也有可能蝕匯水，銀行也要收取手續費，要大額換滙才能體現這9厘的威力。
1個月收息$4,000
若不計兌換優惠，1個月定期存款，最高息是富邦銀行的4.7厘，屬手機銀行新資金優惠，起存額50萬元，若有100萬元本金，1個月速賺約4000元。
工銀亞洲的4.6厘優惠，暫時做到今個月底，屬全新客戶優惠，起存額10萬元，以上限80萬元計算，1個月收息約3024元。留意這優惠同時有3個月存期可以選擇，年利率更高，達4.9厘。而且「全新客戶」的要求不一定是理財客戶，一般的綜合客戶也可。
滙豐為股票客戶提供1個月10厘、中銀香港為手機開戶的客戶提供1個月4.8厘，但由於條件較複雜，或設有存款額限制，實際賺息難度較高，這裡不詳述。
本文最後更新日期︰2023年10月27日
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欄名 : 存款收息