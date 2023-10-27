【港元定存】2個月4.8厘　速賺$8,000快錢｜滙豐1個月驚現9厘

▲ 港元定存的1個月或2個月存期，4厘高息比比皆是，不輸給長存期，兩個月可以速賺$7,500，1個月也可收息逾3000元。

定期存款往往要鎖定資金，對許多人而言不太方便。想保持高流動性，又想賺高息？本文介紹1個月或2個月存期的高息優惠，4厘高息比比皆是，不輸給長存期，兩個月可以速賺$8,000，12月底期滿收息，過一個豐盛的聖誕假期。

2個月港元定期存款 銀行 最高年息 起存額 備註 富邦 4.8厘 50萬元 手機銀行新資金 建行亞洲 4.5厘 100萬元 所有客戶新資金 天星 4.0厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道 大眾銀行 3.8厘 50萬元 新舊資金皆可 創興 3.8厘 50萬元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可 工銀亞洲 3.3厘 300萬元 理財金客戶於網上銀行/手機銀行開立 星展 3.0厘 5萬元 網上/手機銀行指定優惠碼 招商永隆 2.7厘 50萬元 手機銀行開立 信銀國際 2.0厘 10萬元 網上理財/手機銀行的新資金

4.8厘存百萬賺逾$8,000

目前有多間銀行提供2個月港元定存優惠，至少3間有4厘水平，高、中、低門檻都有。

富邦銀行的4.8厘最高，50萬元起存，屬中間門檻，需為手機銀行新資金，若果本金達100萬元，收息超過8000元。

建行亞洲也有4.5厘，100萬元起存，同樣需要新資金，屬高門檻的優惠。

低門檻可睇實虛擬銀行，天星銀行2個月存期都有4厘，僅1000元可起存，而且毋需新資金，屬低門檻之選。

【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠兩招

1個月港元定期存款 銀行 最高年息 起存額 備註 滙豐 9厘 1萬元 需為尚玉客戶的兌換資金 富邦 4.7厘 50萬元 手機銀行新資金 工銀亞洲 4.6厘 10萬元-80萬元 全新客戶分行新資金 建行亞洲 4.4厘 100萬元 所有客戶新資金 大眾銀行 3.5厘 50萬元 新舊資金皆可 上商 3.58厘 1000元 網上/流動銀行開立 工銀亞洲 3.5厘 300萬元 理財金客戶分行新資金 交銀香港 3.3厘 100萬元 通達私人財富/通達理財/交銀理財客戶之網上新資金 創興 3.05厘 50萬元 於網上/手機銀行開立，不論新舊資金 集友 3.0厘 100萬元 分行新資金 平安壹賬通 3.0厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道

滙豐1個月9厘

滙豐近日大加短息，除了1周高見13厘，1個月港元定存也加至9厘，HSBC One或一般客戶都有8.8厘。不過需留意，這是兌換資金優惠，要把外幣換回港元才能享此高息，而多種外幣兌港元都在近兩年下跌，即使是美元換回港元，也有可能蝕匯水，銀行也要收取手續費，要大額換滙才能體現這9厘的威力。

1個月收息$4,000

若不計兌換優惠，1個月定期存款，最高息是富邦銀行的4.7厘，屬手機銀行新資金優惠，起存額50萬元，若有100萬元本金，1個月速賺約4000元。

工銀亞洲的4.6厘優惠，暫時做到今個月底，屬全新客戶優惠，起存額10萬元，以上限80萬元計算，1個月收息約3024元。留意這優惠同時有3個月存期可以選擇，年利率更高，達4.9厘。而且「全新客戶」的要求不一定是理財客戶，一般的綜合客戶也可。

滙豐為股票客戶提供1個月10厘、中銀香港為手機開戶的客戶提供1個月4.8厘，但由於條件較複雜，或設有存款額限制，實際賺息難度較高，這裡不詳述。

本文最後更新日期︰2023年10月27日

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