  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 08:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定存】2個月4.8厘　速賺$8,000快錢｜滙豐1個月驚現9厘

收息攻略 16:58 2023/10/27

分享：

分享：

港元定存的1個月或2個月存期，4厘高息比比皆是，不輸給長存期，兩個月可以速賺$7,500，1個月也可收息逾3000元。

定期存款往往要鎖定資金，對許多人而言不太方便。想保持高流動性，又想賺高息？本文介紹1個月或2個月存期的高息優惠，4厘高息比比皆是，不輸給長存期，兩個月可以速賺$8,000，12月底期滿收息，過一個豐盛的聖誕假期。

2個月港元定期存款
銀行最高年息起存額備註
富邦4.8厘50萬元手機銀行新資金
建行亞洲4.5厘100萬元所有客戶新資金
天星4.0厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道
大眾銀行3.8厘50萬元新舊資金皆可
創興3.8厘50萬元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
工銀亞洲3.3厘300萬元理財金客戶於網上銀行/手機銀行開立
星展3.0厘5萬元網上/手機銀行指定優惠碼
招商永隆2.7厘50萬元手機銀行開立
信銀國際2.0厘10萬元網上理財/手機銀行的新資金

4.8厘存百萬賺逾$8,000

目前有多間銀行提供2個月港元定存優惠，至少3間有4厘水平，高、中、低門檻都有。

富邦銀行的4.8厘最高，50萬元起存，屬中間門檻，需為手機銀行新資金，若果本金達100萬元，收息超過8000元。

建行亞洲也有4.5厘，100萬元起存，同樣需要新資金，屬高門檻的優惠。

低門檻可睇實虛擬銀行，天星銀行2個月存期都有4厘，僅1000元可起存，而且毋需新資金，屬低門檻之選。

【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠兩招

1個月港元定期存款
銀行最高年息起存額備註
滙豐9厘1萬元需為尚玉客戶的兌換資金
富邦4.7厘50萬元手機銀行新資金
工銀亞洲4.6厘10萬元-80萬元全新客戶分行新資金
建行亞洲4.4厘100萬元所有客戶新資金
大眾銀行3.5厘50萬元新舊資金皆可
上商3.58厘1000元網上/流動銀行開立
工銀亞洲3.5厘300萬元理財金客戶分行新資金
交銀香港3.3厘100萬元通達私人財富/通達理財/交銀理財客戶之網上新資金
創興3.05厘50萬元於網上/手機銀行開立，不論新舊資金
集友3.0厘100萬元分行新資金
平安壹賬通3.0厘100元虛擬銀行，只有電子渠道

滙豐1個月9厘

滙豐近日大加短息，除了1周高見13厘，1個月港元定存也加至9厘，HSBC One或一般客戶都有8.8厘。不過需留意，這是兌換資金優惠，要把外幣換回港元才能享此高息，而多種外幣兌港元都在近兩年下跌，即使是美元換回港元，也有可能蝕匯水，銀行也要收取手續費，要大額換滙才能體現這9厘的威力。

1個月收息$4,000

若不計兌換優惠，1個月定期存款，最高息是富邦銀行的4.7厘，屬手機銀行新資金優惠，起存額50萬元，若有100萬元本金，1個月速賺約4000元。

工銀亞洲的4.6厘優惠，暫時做到今個月底，屬全新客戶優惠，起存額10萬元，以上限80萬元計算，1個月收息約3024元。留意這優惠同時有3個月存期可以選擇，年利率更高，達4.9厘。而且「全新客戶」的要求不一定是理財客戶，一般的綜合客戶也可。

滙豐為股票客戶提供1個月10厘、中銀香港為手機開戶的客戶提供1個月4.8厘，但由於條件較複雜，或設有存款額限制，實際賺息難度較高，這裡不詳述。

本文最後更新日期︰2023年10月27日

更多高息定存︰

【定期存款2023】驚現5.05厘全城新高、7銀行4.8厘或以上｜虛銀4.7厘破頂

【定期存款】6個月最高5厘　半年收息$25,000

【定期存款】12個月突破5厘　低門檻賺4.55厘　4厘長息全城有份

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】香港樓市步入嚴冬？ 高力李婉茵分析樓市前景 動力所在及樓價走勢

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠兩招　除了定存還有這熱門產品
2023/10/27
【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠兩招　除了定存還有這熱門產品
【港元定存】5萬元以下有4.7厘　$5000起存4.65厘｜20大銀行低入場費之選　理財起步無難度
2023/10/27
【港元定存】5萬元以下有4.7厘　$5000起存4.65厘｜20大銀行低入場費之選　理財起步無難度
50萬元定期存款｜收息$25,000！3銀行有5厘、現有資金4.8厘
2023/10/27
50萬元定期存款｜收息$25,000！3銀行有5厘、現有資金4.8厘
【定期存款2023】1年期5厘新高、3個月5.05厘｜4銀行加入「5厘俱樂部」、8銀行高息過綠債
2023/10/27
【定期存款2023】1年期5厘新高、3個月5.05厘｜4銀行加入「5厘俱樂部」、8銀行高息過綠債
10萬元定期存款 │收息$4,550　現有資金4.7厘　12銀行逾4.5厘
2023/10/27
10萬元定期存款 │收息$4,550　現有資金4.7厘　12銀行逾4.5厘
財富及資產管理 退休規劃產品 財富及退休規劃 收息產品 儲蓄 儲蓄產品 網上理財 財務自由 天星銀行 星展銀行

上一篇文章

【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠兩招　除了定存還有這熱門產品

下一篇文章

【港元定存】5萬元以下有4.7厘　$5000起存4.65厘｜20大銀行低入場費之選　理財起步無難度
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款