【港元定存】1個月5.28厘速賺$2,200、現有資金可開立｜2個月4.8厘收息$8,000、7銀行達5厘

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【定期存款2023】12月定存短加長減 11銀行3個月有5厘 一季賺走$12,500
踏入2023年最後一個月，銀行瘋搶1個月及2個月存期的資金，以儲夠存款渡過年尾結算大關。最新有信銀國際推出1個月5.28厘快閃高息優惠，暫時只去到12月12日，50萬元起存額，最驚喜是現有資金也可開立，門檻不算高。
以下盤點最高息的1個月港元定存︰
|1個月港元定期存款
|銀行
|最高年息
|起存額
|備註
|滙豐銀行
|10厘
|1萬元
|需為「交易薈」客戶，並按交易等級設存款上限
|工銀亞洲
|8.0厘
|1000至5萬元
|全新客戶經手機銀行開戶、需同時成功申請指定信用卡
|滙豐銀行
|6.5厘
|1萬元
|尚玉客戶的兌換資金
|信銀國際
|5.28厘
|50萬元
|分行或手機銀行開立，不論新舊資金
|中銀香港
|4.8厘
|1萬元-10萬元
|全新客戶透過手機銀行開戶
|信銀國際
|4.75厘
|10萬元
|一般客戶手機新資金
|富邦銀行
|4.7厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|交銀香港
|4.5厘
|100萬元
|指定理財客戶網上新資金
|建行亞洲
|4.5厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|工銀亞洲
|4.5厘
|10萬元-80萬元
|全新客戶分行新資金
|南洋商業銀行
|4.4厘
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|上海商業銀行
|4.08厘
|1000元
|網上/流動銀行開立
|創興銀行
|4.05厘
|50萬元
|於網上/手機銀行開立，不論新舊資金
現有客戶、現有資金最高5.28厘
1個月港元定存雖然高見10厘，但其實條件多多。例如滙豐的10厘需為「交易薈」客戶，而且若只屬交易等級1（前一個月交易金額100萬元或以下），10厘定存設上限1萬元，實際收息就只有約80元。滙豐另設1個月6.5厘優惠，屬於兌換資金優惠。
至於工銀亞洲的1個月8厘、中銀香港的4.8厘及工銀亞洲的4.5厘，都屬於全新客戶優惠，且要滿足不同條件，例如申請信用卡或使用手機銀行開戶等等。
因此，若現有客戶想單純開立定期存款，不捆綁其他服務，信銀國際的5.28厘最高，50萬元現有資金，1個月收息$2,200。
其次是交銀香港及建行亞洲的4.5厘，與南洋商業銀行的4.4厘，但3者都屬於理財客戶的新資金，且要100萬元起存，門檻較高。
上海商業銀行及創興銀行都有高於4厘，同樣是現有客戶可以開立，不論新舊資金。
2個月4.8厘速賺$8,000
目前做2個月港元定期存款最高4.8厘，讀者可以鎖定高息過年，有多間銀行提供4厘高息，不輸給長存期，兩個月可以速賺$8,000。
|2個月港元定期存款
|銀行
|最高年息
|起存額
|備註
|富邦銀行
|4.8厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|創興銀行
|4.75厘
|50萬元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|信銀國際
|4.75厘
|10萬元
|一般客戶手機新資金
|建行亞洲
|4.7厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|大眾銀行
|4.3厘
|50萬元
|新舊資金皆可
|天星銀行
|4.0厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|工銀亞洲
|3.9厘
|300萬元
|理財金客戶於網上銀行/手機銀行開立
|星展銀行
|3.0厘
|5萬元
|網上/手機銀行指定優惠碼
4.8厘存百萬賺逾$8,000
目前有多間銀行提供2個月港元定存優惠，至少6間銀行達4厘或以上，高、中、低門檻都有。
富邦銀行的4.8厘最高，50萬元起存，屬中間門檻，需為手機銀行新資金，若果本金達100萬元，2個月輕鬆收息達8000元。現有資金優惠也有4.7厘，需100萬元起存。
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近日創興銀行及信銀國際也大推2個月優惠，兩者均有4.75厘。創興的4.75厘需在網上開立，起存額50萬元，不限新資金，若是5000元起存則有4.6厘。
而信銀國際的4.75厘需為手機銀行新資金，起存額10萬元，若是1萬元起存則為4.65厘。
建行亞洲的優惠則屬高門檻，2個月4.7厘要100萬元起存，同樣需要新資金。
大眾銀行近則加至4.3厘，需50萬元起存，若是10萬元以下，也有4.1厘。天星銀行的2個月存期同樣有4厘，僅1000元可起存。天星與上商、大眾銀行及創興銀行一樣，都是毋需新資金，皆屬低門檻之選。
美元2個月存期有5.3厘
|2個月美元定期存款
|銀行
|年息
|起存額
|備註
|富邦
|5.3厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|建行亞洲
|5.1厘
|40萬美元
|新資金
|創興
|4.55厘
|1萬美元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|大眾銀行
|4.3厘
|2000美元
|新舊資金皆可
|工銀亞洲
|4.0厘
|100萬美元
|網上/手機銀行
如果手頭上有美元資金，做美元定期存款更着數，富邦有高達5.3厘，且起存額不算高，3萬美元新資金便可。建行亞洲的高門檻優惠也有5.1厘。
低門檻而言，創興銀行的4.55厘只需1萬美元，新舊資金均可，若是1000美元起存，2個月也有4.35厘。
本文最後更新日期︰2023年12月6日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息