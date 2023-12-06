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【港元定存】1個月5.28厘速賺$2,200、現有資金可開立｜2個月4.8厘收息$8,000、7銀行達5厘

收息攻略 12:27 2023/12/06

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銀行瘋搶1個月及2個月港元定存，最新有信銀國際推出1個月5.28厘港元定存優惠，暫時只去到12月12日，50萬元起存額，現有資金也可開立，門檻不算高。

踏入2023年最後一個月，銀行瘋搶1個月及2個月存期的資金，以儲夠存款渡過年尾結算大關。最新有信銀國際推出1個月5.28厘快閃高息優惠，暫時只去到12月12日，50萬元起存額，最驚喜是現有資金也可開立，門檻不算高。

以下盤點最高息的1個月港元定存︰

1個月港元定期存款
銀行最高年息起存額備註
滙豐銀行10厘1萬元需為「交易薈」客戶，並按交易等級設存款上限
工銀亞洲8.0厘1000至5萬元全新客戶經手機銀行開戶、需同時成功申請指定信用卡
滙豐銀行6.5厘1萬元尚玉客戶的兌換資金
信銀國際5.28厘50萬元分行或手機銀行開立，不論新舊資金
中銀香港4.8厘1萬元-10萬元全新客戶透過手機銀行開戶
信銀國際4.75厘10萬元一般客戶手機新資金
富邦銀行4.7厘50萬元手機銀行新資金
交銀香港4.5厘100萬元指定理財客戶網上新資金
建行亞洲4.5厘100萬元所有客戶新資金
工銀亞洲4.5厘10萬元-80萬元全新客戶分行新資金
南洋商業銀行4.4厘100萬元特選南商理財客戶新資金
上海商業銀行4.08厘1000元網上/流動銀行開立
創興銀行4.05厘50萬元於網上/手機銀行開立，不論新舊資金

現有客戶、現有資金最高5.28厘

1個月港元定存雖然高見10厘，但其實條件多多。例如滙豐的10厘需為「交易薈」客戶，而且若只屬交易等級1（前一個月交易金額100萬元或以下），10厘定存設上限1萬元，實際收息就只有約80元。滙豐另設1個月6.5厘優惠，屬於兌換資金優惠。

至於工銀亞洲的1個月8厘、中銀香港的4.8厘及工銀亞洲的4.5厘，都屬於全新客戶優惠，且要滿足不同條件，例如申請信用卡或使用手機銀行開戶等等。

因此，若現有客戶想單純開立定期存款，不捆綁其他服務，信銀國際的5.28厘最高，50萬元現有資金，1個月收息$2,200。

其次是交銀香港及建行亞洲的4.5厘，與南洋商業銀行的4.4厘，但3者都屬於理財客戶的新資金，且要100萬元起存，門檻較高。

上海商業銀行及創興銀行都有高於4厘，同樣是現有客戶可以開立，不論新舊資金。

2個月4.8厘速賺$8,000

目前做2個月港元定期存款最高4.8厘，讀者可以鎖定高息過年，有多間銀行提供4厘高息，不輸給長存期，兩個月可以速賺$8,000。

2個月港元定期存款
銀行最高年息起存額備註
富邦銀行4.8厘50萬元手機銀行新資金
創興銀行4.75厘50萬元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
信銀國際4.75厘10萬元一般客戶手機新資金
建行亞洲4.7厘100萬元所有客戶新資金
大眾銀行4.3厘50萬元新舊資金皆可
天星銀行4.0厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道
工銀亞洲3.9厘300萬元理財金客戶於網上銀行/手機銀行開立
星展銀行3.0厘5萬元網上/手機銀行指定優惠碼

4.8厘存百萬賺逾$8,000

目前有多間銀行提供2個月港元定存優惠，至少6間銀行達4厘或以上，高、中、低門檻都有。

富邦銀行的4.8厘最高，50萬元起存，屬中間門檻，需為手機銀行新資金，若果本金達100萬元，2個月輕鬆收息達8000元。現有資金優惠也有4.7厘，需100萬元起存。

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近日創興銀行及信銀國際也大推2個月優惠，兩者均有4.75厘。創興的4.75厘需在網上開立，起存額50萬元，不限新資金，若是5000元起存則有4.6厘。

而信銀國際的4.75厘需為手機銀行新資金，起存額10萬元，若是1萬元起存則為4.65厘。

建行亞洲的優惠則屬高門檻，2個月4.7厘要100萬元起存，同樣需要新資金。

大眾銀行近則加至4.3厘，需50萬元起存，若是10萬元以下，也有4.1厘。天星銀行的2個月存期同樣有4厘，僅1000元可起存。天星與上商、大眾銀行及創興銀行一樣，都是毋需新資金，皆屬低門檻之選。

美元2個月存期有5.3厘

2個月美元定期存款
銀行年息起存額備註
富邦5.3厘3萬美元手機銀行新資金
建行亞洲5.1厘40萬美元新資金
創興4.55厘1萬美元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
大眾銀行4.3厘2000美元新舊資金皆可
工銀亞洲4.0厘100萬美元網上/手機銀行

如果手頭上有美元資金，做美元定期存款更着數，富邦有高達5.3厘，且起存額不算高，3萬美元新資金便可。建行亞洲的高門檻優惠也有5.1厘。

低門檻而言，創興銀行的4.55厘只需1萬美元，新舊資金均可，若是1000美元起存，2個月也有4.35厘。

本文最後更新日期︰2023年12月6日

責任編輯︰廖毅然

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