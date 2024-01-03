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【港元定存】1個月20厘全城最高！速賺逾$3,000｜2個月4.7厘收息近$8,000

收息攻略 11:30 2024/01/03

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2024年港元定期存款面對減息潮，但有銀行卻逆市出招搶客，推出1個月20厘的全城新高息。本文盤點1至2個月定期存款，高息兼具靈活性，一文看清。

2024年港元定期存款面對減息潮，但有銀行卻逆市出招搶客，推出1個月20厘的全城新高息。眼見市況乍暖還寒，可以考慮短期定存，可維持被動收入，又不失靈活性，短期內可套現。

以下盤點1個月及2個月存期的高息優惠，1個月最高20厘，2個月存期有高達4.7厘，若以百萬元本金計算，可以速賺近$8,000利息過肥年。

以下先盤點最高息的1個月港元定存︰

1個月港元定期存款
銀行最高年息存期起存額備註
眾安銀行20厘1個月1元-20萬元需先登記及維持100萬元活期新資金58日
滙豐銀行10厘1個月設上限最低1萬元新股票客戶加入「交易薈」
滙豐銀行6.5厘1個月1萬元尚玉客戶的兌換資金
中銀香港4.8厘1個月1萬元-10萬元全新客戶透過手機銀行開戶
花旗銀行4.77厘1個月不設最低存款額網上/手機銀行開立
富邦銀行4.6厘1個月50萬元手機銀行新資金
工銀亞洲4.5厘1個月10萬元-80萬元全新客戶分行新資金
交銀香港4.3厘1個月100萬元指定理財客戶之網上新資金
南洋商業銀行4.3厘1個月100萬元特選南商理財客戶新資金
建行亞洲4.3厘1個月100萬元所有客戶新資金

1個月20厘毋需新客戶

1個月港元定存在2024年高見20厘，由虛擬銀行眾安（ZA Bank）提供，但你最少要有100萬元資金，而且還有以下條件︰

  • 需先在APP內登記
  • 需維持最少100萬元合資格活期新資金
  • 合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長
  • 新資金餘額需維持58天

達成以上條件，便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

  • 加息券僅適用於最多20萬元定期存款
  • 以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。

滙豐證券客戶1個月10厘

滙豐銀行也提供1個月10厘，但其實條件多多。例如滙豐的10厘需為「交易薈」客戶，而且若只屬交易等級1（前一個月交易金額100萬元或以下），10厘定存設上限1萬元，實際收息就只有約80元。滙豐另設1個月6.5厘優惠，屬於兌換資金優惠。

至於中銀香港的4.8厘及工銀亞洲的4.5厘，都屬於全新客戶優惠，且要滿足不同條件，例如申請信用卡或使用手機銀行開戶等等。

零起存額4.77厘

因此，若現有客戶想單純開立定期存款，不捆綁其他服務，花旗銀行有4.77厘，不設最低起存額，新舊資金皆可，但需在網上或手機銀行開立。

富邦銀行的手機新資金優惠也有4.6厘，需50萬元起存。其他如建行亞洲、南洋商業銀行、交銀香港等都要100萬元新資金，低起存額的上商、信銀及創興等，本月都減息至低於4厘。

2個月港元定期存款
銀行最高年息存期起存額備註
富邦銀行4.7厘2個月50萬元手機銀行新資金
建行亞洲4.4厘2個月100萬元所有客戶新資金
大眾銀行4.0厘2個月50萬元新舊資金皆可
工銀亞洲3.9厘2個月300萬元理財金客戶於網上銀行/手機銀行開立
創興銀行3.7厘2個月50萬元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
信銀國際3.7厘2個月10萬元一般客戶手機新資金
天星銀行3.3厘2個月1000元虛擬銀行，只有電子渠道
招商永隆3.1厘2個月50萬元手機銀行開立
星展銀行3.0厘2個月5萬元網上/手機銀行指定優惠碼

2個月4.7厘速賺近$8,000

目前做2個月港元定期存款最高4.7厘，讀者可以鎖定高息過龍年，兩個月可以速賺接近$8,000。

上月尚有多間銀行提供2個月高息優惠，本月僅餘3銀行有4厘或以上，且最少要50萬元新資金。

創興、信銀國際、天星銀行等都在本月減息，2個月存期減至4厘之下。招商永隆銀行最新加息，2個月存期加至3.1厘，但與其他銀行仍有距離。

美元2個月存期有5.3厘

2個月美元定存
銀行年息起存額備註
富邦銀行5.3厘3萬美元手機銀行新資金
建行亞洲5.0厘40萬美元所有客戶新資金
創興銀行4.35厘1萬美元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
大眾銀行4.2厘2000美元新舊資金皆可
工銀亞洲4.0厘100萬美元網上/手機銀行

如果手頭上有美元資金，做美元定期存款更着數，富邦有高達5.3厘，且起存額不算高，3萬美元新資金便可。

建行亞洲也有5厘，但門檻就高得多了，需達40萬美元新資金。

本文最後更新日期︰2024年1月3日

責任編輯︰廖毅然

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