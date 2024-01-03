【港元定存】1個月20厘全城最高！速賺逾$3,000｜2個月4.7厘收息近$8,000

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【定期存款2024】3銀行逆市加存息、20厘全城新高｜3個月5厘僅剩3間｜一文看清1月份最新定存
2024年港元定期存款面對減息潮，但有銀行卻逆市出招搶客，推出1個月20厘的全城新高息。眼見市況乍暖還寒，可以考慮短期定存，可維持被動收入，又不失靈活性，短期內可套現。
以下盤點1個月及2個月存期的高息優惠，1個月最高20厘，2個月存期有高達4.7厘，若以百萬元本金計算，可以速賺近$8,000利息過肥年。
以下先盤點最高息的1個月港元定存︰
|1個月港元定期存款
|銀行
|最高年息
|存期
|起存額
|備註
|眾安銀行
|20厘
|1個月
|1元-20萬元
|需先登記及維持100萬元活期新資金58日
|滙豐銀行
|10厘
|1個月
|設上限最低1萬元
|新股票客戶加入「交易薈」
|滙豐銀行
|6.5厘
|1個月
|1萬元
|尚玉客戶的兌換資金
|中銀香港
|4.8厘
|1個月
|1萬元-10萬元
|全新客戶透過手機銀行開戶
|花旗銀行
|4.77厘
|1個月
|不設最低存款額
|網上/手機銀行開立
|富邦銀行
|4.6厘
|1個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|工銀亞洲
|4.5厘
|1個月
|10萬元-80萬元
|全新客戶分行新資金
|交銀香港
|4.3厘
|1個月
|100萬元
|指定理財客戶之網上新資金
|南洋商業銀行
|4.3厘
|1個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|建行亞洲
|4.3厘
|1個月
|100萬元
|所有客戶新資金
1個月20厘毋需新客戶
1個月港元定存在2024年高見20厘，由虛擬銀行眾安（ZA Bank）提供，但你最少要有100萬元資金，而且還有以下條件︰
達成以上條件，便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。
滙豐證券客戶1個月10厘
滙豐銀行也提供1個月10厘，但其實條件多多。例如滙豐的10厘需為「交易薈」客戶，而且若只屬交易等級1（前一個月交易金額100萬元或以下），10厘定存設上限1萬元，實際收息就只有約80元。滙豐另設1個月6.5厘優惠，屬於兌換資金優惠。
至於中銀香港的4.8厘及工銀亞洲的4.5厘，都屬於全新客戶優惠，且要滿足不同條件，例如申請信用卡或使用手機銀行開戶等等。
零起存額4.77厘
因此，若現有客戶想單純開立定期存款，不捆綁其他服務，花旗銀行有4.77厘，不設最低起存額，新舊資金皆可，但需在網上或手機銀行開立。
富邦銀行的手機新資金優惠也有4.6厘，需50萬元起存。其他如建行亞洲、南洋商業銀行、交銀香港等都要100萬元新資金，低起存額的上商、信銀及創興等，本月都減息至低於4厘。
|2個月港元定期存款
|銀行
|最高年息
|存期
|起存額
|備註
|富邦銀行
|4.7厘
|2個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|建行亞洲
|4.4厘
|2個月
|100萬元
|所有客戶新資金
|大眾銀行
|4.0厘
|2個月
|50萬元
|新舊資金皆可
|工銀亞洲
|3.9厘
|2個月
|300萬元
|理財金客戶於網上銀行/手機銀行開立
|創興銀行
|3.7厘
|2個月
|50萬元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|信銀國際
|3.7厘
|2個月
|10萬元
|一般客戶手機新資金
|天星銀行
|3.3厘
|2個月
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|招商永隆
|3.1厘
|2個月
|50萬元
|手機銀行開立
|星展銀行
|3.0厘
|2個月
|5萬元
|網上/手機銀行指定優惠碼
2個月4.7厘速賺近$8,000
目前做2個月港元定期存款最高4.7厘，讀者可以鎖定高息過龍年，兩個月可以速賺接近$8,000。
上月尚有多間銀行提供2個月高息優惠，本月僅餘3銀行有4厘或以上，且最少要50萬元新資金。
創興、信銀國際、天星銀行等都在本月減息，2個月存期減至4厘之下。招商永隆銀行最新加息，2個月存期加至3.1厘，但與其他銀行仍有距離。
美元2個月存期有5.3厘
|2個月美元定存
|銀行
|年息
|起存額
|備註
|富邦銀行
|5.3厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|建行亞洲
|5.0厘
|40萬美元
|所有客戶新資金
|創興銀行
|4.35厘
|1萬美元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|大眾銀行
|4.2厘
|2000美元
|新舊資金皆可
|工銀亞洲
|4.0厘
|100萬美元
|網上/手機銀行
如果手頭上有美元資金，做美元定期存款更着數，富邦有高達5.3厘，且起存額不算高，3萬美元新資金便可。
建行亞洲也有5厘，但門檻就高得多了，需達40萬美元新資金。
本文最後更新日期︰2024年1月3日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息