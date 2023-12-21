【港元定存】短存期不減息　2個月4.8厘速賺$8,000過肥年｜1個月收息$3,750

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【港元定存】滙豐、中銀齊減息！一般客戶險守4厘 美元長息跌至3.8厘（附4大銀行定存比較）
踏入2023年最後10天，銀行大減定期存款年利率，但短期的1至2個月存期卻仍然高企，撇除那些新客戶的推廣，2個月存期有高達4.8厘、1個月4.7厘，若以百萬元本金計算，可以速賺$8,000利息過肥年。
以下先盤點最高息的2個月港元定存︰
|2個月港元定期存款
|銀行
|最高年息
|存期
|起存額
|備註
|富邦銀行
|4.8厘
|2個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|建行亞洲
|4.7厘
|2個月
|100萬元
|所有客戶新資金
|信銀國際
|4.65厘
|2個月
|10萬元
|一般客戶手機新資金
|大眾銀行
|4.5厘
|2個月
|50萬元
|新舊資金皆可
|創興銀行
|4.25厘
|2個月
|50萬元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|天星銀行
|4.0厘
|2個月
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|工銀亞洲
|3.9厘
|2個月
|300萬元
|理財金客戶於網上銀行/手機銀行開立
|星展銀行
|3.0厘
|2個月
|5萬元
|網上/手機銀行指定優惠碼
|招商永隆
|2.6厘
|2個月
|50萬元
|手機銀行開立
2個月4.8厘速賺$8,000
目前做2個月港元定期存款最高4.8厘，讀者可以鎖定高息過龍年，兩個月可以速賺$8,000。
多間銀行提供2個月港元定存優惠，至少6間銀行達4厘或以上，高、中、低門檻都有。
富邦銀行的4.8厘最高，50萬元起存，屬中間門檻，需為手機銀行新資金，若果本金達100萬元，2個月輕鬆收息達8000元。現有資金優惠也有4.7厘，需100萬元起存。
建行亞洲的優惠則屬高門檻，2個月4.7厘要100萬元起存，同樣需要新資金。
想門檻低一點，信銀國際有4.65，需10萬元新資金，若1萬元新資金也有4.55厘，且不用高端客戶，一般客戶在手機銀行開立便可。
現有資金4.5厘
現有資金方面，大眾銀行最近則加至4.5厘，需50萬元起存，若是10萬元以下，也有4.4厘。天星銀行的2個月存期同樣有4厘，僅1000元可起存。兩者都是毋需新資金，皆屬低門檻之選。
|1個月港元定期存款
|銀行
|最高年息
|存期
|起存額
|備註
|滙豐
|10厘
|1個月
|設上限最低1萬元
|新股票客戶加入「交易薈」
|工銀亞洲
|8.0厘
|1個月
|1000至5萬元
|全新客戶經手機銀行開戶、需同時成功申請指定信用卡
|滙豐
|6.5厘
|1個月
|1萬元
|尚玉客戶的兌換資金
|中銀香港
|4.8厘
|1個月
|1萬元-10萬元
|全新客戶透過手機銀行開戶
|富邦
|4.7厘
|1個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|信銀國際
|4.65厘
|1個月
|10萬元
|一般客戶手機新資金
|建行亞洲
|4.5厘
|1個月
|100萬元
|所有客戶新資金
|交銀香港
|4.5厘
|1個月
|100萬元
|通達私人財富/通達理財/交銀理財客戶之網上新資金
|工銀亞洲
|4.5厘
|1個月
|10萬元-80萬元
|全新客戶分行新資金
|南洋商業銀行
|4.4厘
|1個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|大眾銀行
|4.3厘
|1個月
|50萬元
|新舊資金皆可
|上商
|4.08厘
|1個月
|1000元
|網上/流動銀行開立
|創興
|4.05厘
|1個月
|50萬元
|於網上/手機銀行開立，不論新舊資金
1個月多為新客推廣 現有客戶4.7厘
1個月港元定存雖然高見10厘，但其實條件多多。例如滙豐的10厘需為「交易薈」客戶，而且若只屬交易等級1（前一個月交易金額100萬元或以下），10厘定存設上限1萬元，實際收息就只有約80元。滙豐另設1個月6.5厘優惠，屬於兌換資金優惠。
至於工銀亞洲的1個月8厘、中銀香港的4.8厘及工銀亞洲的4.5厘，都屬於全新客戶優惠，且要滿足不同條件，例如申請信用卡或使用手機銀行開戶等等。
因此，若現有客戶想單純開立定期存款，不捆綁其他服務，富邦銀行的4.7厘最高，50萬元手機銀行新資金，若本金達100萬元，1個月收息$3,750。
低門檻有信銀國際的4.65厘，與2個月存期一樣，只限新資金，但一般客戶也可開立。
其次是建行亞洲及交銀香港的4.5厘，與南洋商業銀行的4.4厘，都屬於理財客戶的新資金，且要100萬元起存，門檻較高。
上海商業銀行及創興銀行都有高於4厘，同樣是現有客戶可以開立，不論新舊資金。
美元2個月存期有5.3厘
|2個月美元定存
|銀行
|年息
|起存額
|備註
|富邦銀行
|5.3厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|信銀國際
|5.0厘
|1萬美元
|手機銀行新資金
|建行亞洲
|4.9厘
|40萬美元
|所有客戶新資金
|創興銀行
|4.55厘
|1萬美元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|大眾銀行
|4.4厘
|2000美元
|新舊資金皆可
|工銀亞洲
|4.0厘
|100萬美元
|網上/手機銀行
如果手頭上有美元資金，做美元定期存款更着數，富邦有高達5.3厘，且起存額不算高，3萬美元新資金便可。
信銀國際更低起存額也有5厘，1萬美元新資金起存，且一般客戶也可開立，不限理財客戶。
本文最後更新日期︰2023年12月21日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息