【港元定存】短存期不減息　2個月4.8厘速賺$8,000過肥年｜1個月收息$3,750

▲ 銀行大減定期存款年利率，但短期的1至2個月存期卻仍然高企，撇除那些新客戶的推廣，2個月存期有高達4.8厘、1個月4.7厘，短短2個月速賺$8,000過肥年。

踏入2023年最後10天，銀行大減定期存款年利率，但短期的1至2個月存期卻仍然高企，撇除那些新客戶的推廣，2個月存期有高達4.8厘、1個月4.7厘，若以百萬元本金計算，可以速賺$8,000利息過肥年。

以下先盤點最高息的2個月港元定存︰

2個月港元定期存款 銀行 最高年息 存期 起存額 備註 富邦銀行 4.8厘 2個月 50萬元 手機銀行新資金 建行亞洲 4.7厘 2個月 100萬元 所有客戶新資金 信銀國際 4.65厘 2個月 10萬元 一般客戶手機新資金 大眾銀行 4.5厘 2個月 50萬元 新舊資金皆可 創興銀行 4.25厘 2個月 50萬元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可 天星銀行 4.0厘 2個月 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道 工銀亞洲 3.9厘 2個月 300萬元 理財金客戶於網上銀行/手機銀行開立 星展銀行 3.0厘 2個月 5萬元 網上/手機銀行指定優惠碼 招商永隆 2.6厘 2個月 50萬元 手機銀行開立

2個月4.8厘速賺$8,000

目前做2個月港元定期存款最高4.8厘，讀者可以鎖定高息過龍年，兩個月可以速賺$8,000。

多間銀行提供2個月港元定存優惠，至少6間銀行達4厘或以上，高、中、低門檻都有。

富邦銀行的4.8厘最高，50萬元起存，屬中間門檻，需為手機銀行新資金，若果本金達100萬元，2個月輕鬆收息達8000元。現有資金優惠也有4.7厘，需100萬元起存。

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建行亞洲的優惠則屬高門檻，2個月4.7厘要100萬元起存，同樣需要新資金。

想門檻低一點，信銀國際有4.65，需10萬元新資金，若1萬元新資金也有4.55厘，且不用高端客戶，一般客戶在手機銀行開立便可。

現有資金4.5厘

現有資金方面，大眾銀行最近則加至4.5厘，需50萬元起存，若是10萬元以下，也有4.4厘。天星銀行的2個月存期同樣有4厘，僅1000元可起存。兩者都是毋需新資金，皆屬低門檻之選。

1個月港元定期存款 銀行 最高年息 存期 起存額 備註 滙豐 10厘 1個月 設上限最低1萬元 新股票客戶加入「交易薈」 工銀亞洲 8.0厘 1個月 1000至5萬元 全新客戶經手機銀行開戶、需同時成功申請指定信用卡 滙豐 6.5厘 1個月 1萬元 尚玉客戶的兌換資金 中銀香港 4.8厘 1個月 1萬元-10萬元 全新客戶透過手機銀行開戶 富邦 4.7厘 1個月 50萬元 手機銀行新資金 信銀國際 4.65厘 1個月 10萬元 一般客戶手機新資金 建行亞洲 4.5厘 1個月 100萬元 所有客戶新資金 交銀香港 4.5厘 1個月 100萬元 通達私人財富/通達理財/交銀理財客戶之網上新資金 工銀亞洲 4.5厘 1個月 10萬元-80萬元 全新客戶分行新資金 南洋商業銀行 4.4厘 1個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 大眾銀行 4.3厘 1個月 50萬元 新舊資金皆可 上商 4.08厘 1個月 1000元 網上/流動銀行開立 創興 4.05厘 1個月 50萬元 於網上/手機銀行開立，不論新舊資金

1個月多為新客推廣 現有客戶4.7厘

1個月港元定存雖然高見10厘，但其實條件多多。例如滙豐的10厘需為「交易薈」客戶，而且若只屬交易等級1（前一個月交易金額100萬元或以下），10厘定存設上限1萬元，實際收息就只有約80元。滙豐另設1個月6.5厘優惠，屬於兌換資金優惠。

至於工銀亞洲的1個月8厘、中銀香港的4.8厘及工銀亞洲的4.5厘，都屬於全新客戶優惠，且要滿足不同條件，例如申請信用卡或使用手機銀行開戶等等。

因此，若現有客戶想單純開立定期存款，不捆綁其他服務，富邦銀行的4.7厘最高，50萬元手機銀行新資金，若本金達100萬元，1個月收息$3,750。

低門檻有信銀國際的4.65厘，與2個月存期一樣，只限新資金，但一般客戶也可開立。

其次是建行亞洲及交銀香港的4.5厘，與南洋商業銀行的4.4厘，都屬於理財客戶的新資金，且要100萬元起存，門檻較高。

上海商業銀行及創興銀行都有高於4厘，同樣是現有客戶可以開立，不論新舊資金。

美元2個月存期有5.3厘

2個月美元定存 銀行 年息 起存額 備註 富邦銀行 5.3厘 3萬美元 手機銀行新資金 信銀國際 5.0厘 1萬美元 手機銀行新資金 建行亞洲 4.9厘 40萬美元 所有客戶新資金 創興銀行 4.55厘 1萬美元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可 大眾銀行 4.4厘 2000美元 新舊資金皆可 工銀亞洲 4.0厘 100萬美元 網上/手機銀行

如果手頭上有美元資金，做美元定期存款更着數，富邦有高達5.3厘，且起存額不算高，3萬美元新資金便可。

信銀國際更低起存額也有5厘，1萬美元新資金起存，且一般客戶也可開立，不限理財客戶。

本文最後更新日期︰2023年12月21日

責任編輯︰廖毅然

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