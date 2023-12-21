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【港元定存】短存期不減息　2個月4.8厘速賺$8,000過肥年｜1個月收息$3,750

收息攻略 14:49 2023/12/21

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銀行大減定期存款年利率，但短期的1至2個月存期卻仍然高企，撇除那些新客戶的推廣，2個月存期有高達4.8厘、1個月4.7厘，短短2個月速賺$8,000過肥年。

踏入2023年最後10天，銀行大減定期存款年利率，但短期的1至2個月存期卻仍然高企，撇除那些新客戶的推廣，2個月存期有高達4.8厘、1個月4.7厘，若以百萬元本金計算，可以速賺$8,000利息過肥年。

以下先盤點最高息的2個月港元定存︰

2個月港元定期存款
銀行最高年息存期起存額備註
富邦銀行4.8厘2個月50萬元手機銀行新資金
建行亞洲4.7厘2個月100萬元所有客戶新資金
信銀國際4.65厘2個月10萬元一般客戶手機新資金
大眾銀行4.5厘2個月50萬元新舊資金皆可
創興銀行4.25厘2個月50萬元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
天星銀行4.0厘2個月1000元虛擬銀行，只有電子渠道
工銀亞洲3.9厘2個月300萬元理財金客戶於網上銀行/手機銀行開立
星展銀行3.0厘2個月5萬元網上/手機銀行指定優惠碼
招商永隆2.6厘2個月50萬元手機銀行開立

2個月4.8厘速賺$8,000

目前做2個月港元定期存款最高4.8厘，讀者可以鎖定高息過龍年，兩個月可以速賺$8,000。

多間銀行提供2個月港元定存優惠，至少6間銀行達4厘或以上，高、中、低門檻都有。

富邦銀行的4.8厘最高，50萬元起存，屬中間門檻，需為手機銀行新資金，若果本金達100萬元，2個月輕鬆收息達8000元。現有資金優惠也有4.7厘，需100萬元起存。

定期存款又有新玩法 提前攞錢都有息收？

建行亞洲的優惠則屬高門檻，2個月4.7厘要100萬元起存，同樣需要新資金。

想門檻低一點，信銀國際有4.65，需10萬元新資金，若1萬元新資金也有4.55厘，且不用高端客戶，一般客戶在手機銀行開立便可。

現有資金4.5厘

現有資金方面，大眾銀行最近則加至4.5厘，需50萬元起存，若是10萬元以下，也有4.4厘。天星銀行的2個月存期同樣有4厘，僅1000元可起存。兩者都是毋需新資金，皆屬低門檻之選。

1個月港元定期存款
銀行最高年息存期起存額備註
滙豐10厘1個月設上限最低1萬元新股票客戶加入「交易薈」
工銀亞洲8.0厘1個月1000至5萬元全新客戶經手機銀行開戶、需同時成功申請指定信用卡
滙豐6.5厘1個月1萬元尚玉客戶的兌換資金
中銀香港4.8厘1個月1萬元-10萬元全新客戶透過手機銀行開戶
富邦4.7厘1個月50萬元手機銀行新資金
信銀國際4.65厘1個月10萬元一般客戶手機新資金
建行亞洲4.5厘1個月100萬元所有客戶新資金
交銀香港4.5厘1個月100萬元通達私人財富/通達理財/交銀理財客戶之網上新資金
工銀亞洲4.5厘1個月10萬元-80萬元全新客戶分行新資金
南洋商業銀行4.4厘1個月100萬元特選南商理財客戶新資金
大眾銀行4.3厘1個月50萬元新舊資金皆可
上商4.08厘1個月1000元網上/流動銀行開立
創興4.05厘1個月50萬元於網上/手機銀行開立，不論新舊資金

1個月多為新客推廣　現有客戶4.7厘

1個月港元定存雖然高見10厘，但其實條件多多。例如滙豐的10厘需為「交易薈」客戶，而且若只屬交易等級1（前一個月交易金額100萬元或以下），10厘定存設上限1萬元，實際收息就只有約80元。滙豐另設1個月6.5厘優惠，屬於兌換資金優惠。

至於工銀亞洲的1個月8厘、中銀香港的4.8厘及工銀亞洲的4.5厘，都屬於全新客戶優惠，且要滿足不同條件，例如申請信用卡或使用手機銀行開戶等等。

因此，若現有客戶想單純開立定期存款，不捆綁其他服務，富邦銀行的4.7厘最高，50萬元手機銀行新資金，若本金達100萬元，1個月收息$3,750。

低門檻有信銀國際的4.65厘，與2個月存期一樣，只限新資金，但一般客戶也可開立。

其次是建行亞洲及交銀香港的4.5厘，與南洋商業銀行的4.4厘，都屬於理財客戶的新資金，且要100萬元起存，門檻較高。

上海商業銀行及創興銀行都有高於4厘，同樣是現有客戶可以開立，不論新舊資金。

美元2個月存期有5.3厘

2個月美元定存
銀行年息起存額備註
富邦銀行5.3厘3萬美元手機銀行新資金
信銀國際5.0厘1萬美元手機銀行新資金
建行亞洲4.9厘40萬美元所有客戶新資金
創興銀行4.55厘1萬美元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
大眾銀行4.4厘2000美元新舊資金皆可
工銀亞洲4.0厘100萬美元網上/手機銀行

如果手頭上有美元資金，做美元定期存款更着數，富邦有高達5.3厘，且起存額不算高，3萬美元新資金便可。

信銀國際更低起存額也有5厘，1萬美元新資金起存，且一般客戶也可開立，不限理財客戶。

本文最後更新日期︰2023年12月21日

責任編輯︰廖毅然

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欄名 : 存款收息

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