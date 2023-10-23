【交通補貼】如何年慳$5,000？　八達通自動增值回贈、優惠一覽

▲ 香港交通費貴，打工仔有什麼方法慳錢？本網整合3張回贈較高的信用卡，最高每月無上限回贈1.5%，配合八達通最新優惠賺100元，加上政府的公共交通費用補貼每月400元，一年可慳近5,000元！

香港的公共交通費用補貼門檻，將於11月起調高至400元，而補貼上限亦由以前的500元縮至400元。對於眾多打工族來說，交通費是一個不可忽視的開支。生活在百物騰貴的香港，盡方法慳到盡是常識吧！搭車申請八達通自動增值，嘟卡順手賺信用卡回贈，可以幫助補貼生活成本。

本網整合3張回贈較高的信用卡，最高每月無上限回贈1.5%，配合八達通最新優惠賺100元，加上政府的公共交通費用補貼每月400元，一年可慳近5,000元！

啟動「八達通自動增值」即賺$100

在介紹信用卡回贈以前，讓我們先講講八達通正推出新優惠。即日至2023年12月31日申請八達通自動增值500元或1000元，並於2024年1月31日或之前完成首次自動增值，就會得到100元的八達通增值額。不論是實體八達通（包括銀行聯營八達通）或是手機八達通（包括八達通在iPhone及Apple Watch、Huawei Pay八達通、Samsung Pay八達通）都可以參與，但要留意是於2023年9月30日或以前從未備有自動增值之有效八達通卡，方能享用此新優惠。

11月起實施補貼新計法

每月交通費約$1,600達上限

11月起補貼計算方法：（每月交通費總額 - 400元）x 33.33% 即每月花費約1,600元交通費，就會達到補貼上限400元

為了讓更多市民可在疫情期間受惠於計劃，政府自去年5月推出臨時特別措施，暫時將計劃的申領門檻由每月400元放寬至200元，並將每月補貼上限暫時由400元提高至500元；上述臨時特別措施將於今年10月31日屆滿。由今年11月起，政府會為市民每月超出400元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通的補貼金額以每月400元為上限。

渣打Simply Cash回贈1.5%

一年可慳$360

縱觀市場不同信用卡，雖然多半八達通自動增值也有簽賬回贈，但普遍得0.4%、0.5%比較少。渣打Simply Cash Visa卡就有1.5%回贈，是目前而言較高，每月回贈無上限。假設每月自動增值2,000元，1.5%即每月可獲回贈30元，一年便可以慳到360元！配合上述的「八達通自動增值」啟動優惠，累計便可賺近460元。

用信用卡自動增值賺回贈

（假設每月自動增值2,000元） 信用卡 回贈比率 每月回贈上限 每月可獲回贈* 渣打Simply Cash Visa卡 1.5% 無上限 30元 安信EarnMORE銀聯卡 1% 全年上限1,500元 20元 Citi Cash Back卡 1% 無上限 20元 積分或里數回贈 信用卡 回贈 滙豐信用卡 0.4%「獎賞錢」回贈 中銀信用卡 每次自動增值500元可獲500分/$2現金回贈、增值250元可獲250分/$1現金回贈（適用於已參與「現金回贈」計劃之客戶，但不適用於中銀Chill Card） 恒生信用卡 0.4% +FUN Dollars（enJoy Visa 白金卡會以yuu積分奬賞取代+FUN Dollars） DBS信用卡 每次增值滿HK$250獎COMPASS Dollar$1 / DBS$1

銀行吸客設自動增值

滙豐回贈$200最多

在簽賬回贈以外，部分銀行也會提供八達通自動增值相關的其他優惠。其中滙豐信用卡持卡人即日至2024年1月31日期間，成功設立八達通自動增值服務，就可以獲得50元簽賬回贈，上限為200元。

持有上海商業銀行信用卡客戶，在今年12月31日前成功申請及替年滿12歲或以上之親友申請八達通自動增值服務，並於2024年1月31日或之前完成首次自動增值，合共可以獲得100元現金回贈。

八達通自動增值其他優惠 銀行 優惠 備註 滙豐信用卡 2024年1月31日前，成功設立八達通自動增值服務，可享50元簽賬回贈，上限為200元。 可替另外三位年滿12歲或以上親友的八達通卡增值 可遞交最多3個新的「八達通自動增值」服務申請 DBS信用卡 2023年12月31日前，經DBS Card+ App登記「八達通自動增值迎新獎賞」推廣，申請500元或1,000元八達通自動增值，然後至2024年1月31日前啟動，即可享50元現金回贈。 推廣登記名額有限，只適用於首2,400位已登記的持卡人，先到先得 若登記名額已滿，將於DBS Card+內公布 中銀香港信用卡 2023年12月31日前，經中銀申請500元「八達通自動增值」服務並登記優惠，於2024年1月31日或之前，完成首次自動增值交易，就會有50元現金回贈。 只限於登記期內首6,000名成功登記之客戶 若以前已經為本人／年滿12歲的客戶親友設有自動增值服務，將不被視為合資格客戶及不可獲享現金回贈 上海商業銀行信用卡 2023年12月31日前，憑該行信用卡成功申請八達通自動增值服務，並於2024年1月31日或之前完成首次自動增值，可享50元現金回贈。 另外，成功替年滿12歲或以上之親友申請服務，並於2024年1月31日或之前完成首次自動增值，可享額外50元現金回贈。 ／ 資料來源：八達通

八達通自動增值既可以避免入閘時負錢的窘境，也可以賺取信用卡積分或回贈，不過始終涉及借貸成份，各位讀者還是要注意每張信用卡的具體條款和細節，同時確保在使用信用卡時還款準時。

撰文：蔡穎霖

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