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【精品商場】畢打行Pedder Arcade集時尚及酒吧於一層　富藝斯鐘錶、男裝The Armoury等名店進駐

個人增值 17:37 2023/10/27

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畢打行五樓最新開設The Pedder Arcade精品購物商場，自歷史悠久的歐洲購物商場中汲取靈感。

畢打行五樓最新開設The Pedder Arcade精品購物商場，自源遠悠久的歐洲購物商場中汲取靈感，在此棟百年歷史的中環地標性建築加入嶄新零售概念。其定位是在擁擠的香港，提供高端、精緻且寧靜的購物氛圍，騎樓設計的通道可穿梭於時尚精品店、藝廊、酒吧和咖啡廳之間。

畢打行五樓最新開設The Pedder Arcade精品購物商場，自歷史悠久的歐洲購物商場中汲取靈感。

Pedder Arcade由男裝品牌The Armory及Katherine Wong Design設計和策劃。Pedder Arcade總監兼The Armory共同創辦人Mark Cho表示，此形式的精品商場是他的多年夢想，為人們創造一個安靜購物的地方，希望場地給人一種宏偉但舒適的感覺。

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高級男士服裝店The Armoury於Pedder Arcade開設旗艦店，主打男性西裝，著重設計、工藝和個人風格。品牌植根於經典剪裁樣式，但同時考慮到現代男士在不同場合的衣著需要，定期接待裁縫師、鞋匠和其他工匠，提供廣泛的客製產品。

高級男士服裝店The Armoury於Pedder Arcade開設旗艦店。

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富藝斯鐘錶旗下Phillips Perpetual鐘錶零售店，提供不同活動、展售會及持續改良的私人洽購時計選品，今年首度來港開展業務。香港零售店亦已進駐Pedder Arcade分階段啟用，呈現可即時購藏的頂級時計，試業期至年底，並從2024年2月起全面升級，以高端定制形式，為客戶提供高質素的收藏級別時計與服務。

富藝斯鐘錶旗下Phillips Perpetual鐘錶零售店，今年首度來港開展業務，進駐畢打行Pedder Arcade。（富藝斯 Phillips提供）

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Phillips Perpetual香港零售店開幕期間將呈現一系列珍稀復古和現代錶款，焦點品項包含稀有搭載冰藍色錶盤的勞力士型號116506鉑金計時腕錶、百達翡麗型號5004J黃金萬年曆追針計時腕錶，以及愛彼為慶祝皇家橡樹20週年紀念限量發行的型號14802BA黃金版本。

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多間國際知名時尚品牌進駐

此外，古著愛好者要留意了，英國時裝設計師Nigel Cabourn旗艦店亦於Pedder Aracde開業。Cabourn於時裝行業工作逾50年，其設計系列不受一時的潮流趨勢的影響，而是受到歷史上真實人物的勵志故事，以及復古軍事、戶外登山和工裝單品的啟發。

Pedder Aracde另一焦點是起源於蘇格蘭高地的針織品牌Drumohr，自1770年以來一直致力於針織品領域，簡約的設計採用奢華材料製作，散發輕鬆優雅氣息。品牌創立者蘇格蘭Robertson家族的產品具有兩個特點：採用不同類型的紗線使產品更加溫暖和奢華，以及刮鬍刀片般的獨特圖案，成為家傳戶曉的視覺元素。

布料廠和商家銷售平台Atelier Pedder，開業初期引入意大利Drapers這間Vitale Barberis Canonico加工布料的獨家採購商。有意定製服裝者可造訪Atelier Pedder，查看最新系列的完整布料款式，可以與The Armoury全系列的訂製剪裁和休閒外套一同製作，也可以交給客戶自己的裁縫，製作成任何服裝。

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