【加密市場一周】摩根大通推出代幣化平台 | 加州批准數字金融資產法

▲ 摩根大通推出代幣化平台 加州批准數字金融資產法

上周，加密貨幣市場交易量上升至452億美元。比特幣於周三報 28,495美元，上升4.99%。以太幣一周上升0.54%，周三報1,568 美元。

摩根大通推出代幣化平台

美國銀行巨頭JPMorgan於10月11日推出其自家基於區塊鏈的代幣化應用程式，名為「Tokenized Collateral Network」（TCN），根據彭博社的報導。TCN完成了其首筆由資產管理巨頭BlackRock進行的交易結算。「Tokenized Collateral Network」是一個應用程式，允許投資者將資產用作抵押品。利用區塊鏈技術，投資者可以在不轉移底層帳本上的資產的情況下轉移抵押品的所有權。在JPMorgan和BlackRock之間的首筆公開抵押交易中，TCN將一個貨幣市場基金的股份轉換為數字代幣，然後將其作為兩家公司間場外衍生品交易的抵押品轉給巴克萊銀行。

加州批准數字金融資產法

加利福尼亞州州長加文·紐瑟姆批准了一項加密許可法案，該法案旨在為在加密行業進行業務的企業強制執行結構性框架，並將於2025年7月生效。該法案名稱為「數字金融資產法」，將要求個人和企業在繼續在加利福尼亞州經營時，必須獲得金融保護和創新部（DFPI）的許可證。最近簽署的法律被認為是加利福尼亞對紐約的「BitLicense」的回應。該法規擴展了該州現有的貨幣傳輸法律，目前禁止未經DFPI專員的適當許可證運營的銀行和轉帳服務。 《數字金融資產法》更進一步授權DFPI對加密公司實施嚴格的審計要求，並要求它們保持全面的財務記錄。

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信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報5,708點，一周上升4.8% ；信昇比特幣指數報6,621點，一周上升4.6%；信昇以太幣指數報14,225點，一周上升 4.1%; 信昇加密穩定幣報999.19點。信昇比特幣現價指數報27,413點，一周上升4.6%；信昇以太幣現價指數報1,655點，一周上升4.1%。

指數 指數水平（點）(截至2023-10-18) 一周變化 信昇加密貨幣指數 5596 +1.4% (+75) 信昇比特幣指數 6856 +3.6% (+237) 信昇以太幣指數 13430 -0.4% (-50) 信昇加密穩定幣指數 999.47 +0.02254% (+0.22522) 信昇比特幣現貨指數 28386 +3.6% (+985) 信昇以太幣現貨指數 1563 -0.3% (-5)

*截至2023年8月30日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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