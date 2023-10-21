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3個月無收入怎樣過？理財作家教路3招省錢

個人增值 21:45 2023/10/21

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3個月無收入怎樣過？理財作家教路3招省錢

自僱人士工作時間靈活，但休假時就沒有薪酬。而畢業搵工或跳槽搵工者，若未能很快收到offer，也有可能要面對一段無收入的時間。沒有收入來源，怎樣度過3個月？自由撰稿人、理財作家Kailey Hagen在Motley Fool網站分享了經驗。

Hagen表示，她最近生了第二個孩子，休了三個月產假。在那期間，停工的她仍有丈夫的收入可以依靠，但預算比平常緊得多，所以採取了以下3個方法來省錢。

提前計劃存錢

他們事先做了規劃，利用預產期之前的時間盡可能多存錢，這樣在她休產假期間就有了生活來源。他們還將這筆錢與應急基金分開，因為兩者有不同的用途。應急資金應該用於計劃外的支出，需要意外情況保留。

削減開支 只買必需品

Hagen表示，家有新生兒，要削減預算並不容易。不僅需要支付醫療費用，還需要尿布、衣服和所有其他嬰兒用品。這些都是一定會買的必需品，但她會盡力貨比三家，確保買到的東西最划算。

他們還盡力做到「非必要不購買」：不參加要花很多錢的活動、盡量避免網上購物。如果有一些東西是他們真的想要但又非必需的，他們會先記下來，等以後手頭寬裕了再買。

信用卡積分付賬單

她還將信用卡消費回贈的積分/現金獎勵用來支付信用卡賬單，節省了幾百美元。

不過Hagen稱， 不能指望每個月都能獲得大量信用卡獎勵，首先必須依靠儲蓄和預算策略來保持支出可控。

找到最適合自己的方法

Hagen表示，還可以考慮另一些對策，例如暫時取消一些串流媒體服務。如果財務情況惡化，或可依靠緊急儲蓄或申請個人貸款。

她建議，若陷入財困，最好在決定如何繼續之前權衡所有選擇。可以透過尋找增加收入而不削減支出的方法來解決問題，比如找一份副業。策略有很多，找到最適合你的就好。

她表示，想讓財務重回正軌，通常需要結合多種策略、花費一定時間。因此，如果儲蓄增長速度未如預期，也不用太沮喪。

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