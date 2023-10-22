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5句常見的「理財廢話」　工作不會致富？理財教練︰這些建議只「為了讓你覺得自己做錯」

個人增值 10:00 2023/10/22

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理財教練Anita Bruinsma列出5句常見的「理財廢話」，她直斥有許多KOL的建議只是「為了讓你覺得自己做錯了」，而其實即使你做不到，也不應感到難過。

理財路上，我們常常會接觸到其他人的各種建議，尤其當社交媒體興起後，這幾年在不同平台（Youtube、Tiktok等）都冒起了不少理財KOL，他們推銷着各種的道理與見解，我們怎麼知道這些建議適合自己呢？

在加拿大有25年金融市場經驗、目前為理財教練的Anita Bruinsma日前就撰文提到「5句常見的理財廢話」，她直斥有許多建議只是「為了讓你覺得自己做錯了」，他們說得好像「有各種各樣的賺錢策略而你沒有利用」，把你說得「就像是一個遵循傳統賺錢方式的傻瓜」一樣，他們也會把自己的見解講得頭頭是道，就像你只要知道他們的這些「秘密」，「你就會變得更有錢」。

而其實，Anita Bruinsma認為，KOL大多數的所謂建議，「即使你做不到，也不要感到難過」。

理財廢話1︰賺取被動收入

Anita Bruinsma指出，「被動收入」已成為個人理財的流行詞語。「它聽起來很棒，大家說得好像是不勞而獲」。

但她指出，這與事實相去甚遠，如果你想賺取被動收入，需要預先做大量工作，並且可能要犧牲及承擔風險。對大多數人來說，賺取足夠的被動收入來改變生活是很難的。「不要再覺得其他人靠被動收入過活。大多數人都不是。」

理財廢話2︰為別人工作不會致富

Anita Bruinsma指出，她一生中聽過很多次這句說話，但她一直不明白為什麼人們認為這是真的。

她認為，仍有許多人透過從事常規工作而變得富有。「你不需要每年賺取400萬元，或擁有一家創新公司來累積財富。」她的父親就是一個很好的例子︰他是一名會計師，一生在不同的公司工作過，工作非常「普通」，但他養活了一個六口之家，退休時的錢比他需要的還要多。他透過做基本的事情致富︰量入為出、儲蓄和投資基金。

理財廢話3︰現在就要開始副業

這句說話的邏輯和上兩句相似，都是以「正常工作不能富有」為前提，因此大家要在正常工作以外做一些賺錢的事，最常舉的例子是做Uber司機、自製物件出售等等。

但Anita Bruinsma指出，雖然這是賺外快的好方法，但我們大多數人沒有時間。日常工作和管理生活幾乎已佔據你所有的時間，如果為了賺更多錢而熬夜到凌晨兩點，對於你的健康來說，並不值得。

理財廢話4︰你必須投資股票和加密貨幣

你肯定在某個時候遇到過這句說話。人們最常分享的故事，就是他們如何在短時間內，透過加密貨幣或在股市下賭注、而賺取大筆收益。當然，他們知道何時買入，何時賣出，他們在隨時查看價格的變動。

但Anita Bruinsma強調︰如果你不這樣做，也不要感到難過。因為亂下賭注，更常見的是損失慘重，而不是賺到大錢。她有15年的股票分析師的經驗，「有時我幾乎陷入了短期內賺大錢的誘惑，但對股市下跌而不是上漲的恐懼總是讓我回到現實。」

理財廢話5︰投資房地產是致富的最佳途徑

投資房地產在北美享有盛譽，（當然，在香港也是）。Anita Bruinsma說，房地產似乎是致富的必經之路，她並列舉YouTube上的一些優秀影片的標題：「如何在沒有錢的情況下開始房地產」、「從零開始投資1億美元的房地產」、「如何在短短3 年內建立20萬美元的被動收入流」。

「是的，你可以透過房地產賺錢，」但她指出，「這並不像那些KOL說起來那麼容易。」它需要預先提供資金、借入巨額資金、持續工作並承擔風險。「如果你同意的話，那就去吧。」

Anita Bruinsma︰累積財富是基於最簡單的概念

這篇文章發布後引起很大迴響，另一名理財專欄作家訪問Anita Bruinsma，請教她認為累積財富的要素是什麼。

Anita Bruinsma回答指，累積財富基於最簡單的概念：控制支出、維持儲蓄和投資。是的，這很無聊，很乏味，而且需要時間。但對一般人來說，這就是財富的累積方式。

正如她文章結論所寫道︰

財富不是唾手可得，大多數人應該使用傳統方法來實現金融穩定，這需要犧牲和自律。

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