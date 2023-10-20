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近50%散戶料恒指本季「平均點數」2萬點　高息環境是最大影響因素

個人增值 16:33 2023/10/20

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耀才的調查顯示，認為本季恒指「平均點數」會升至2萬點的有36.6%，升至22,000或以上的更有接近10%，這兩類「樂觀派」散戶合共佔逾46%。

不同投資者對市場的看法，或者會對大家的投資策略帶來啟示。本周的環球基金經理調查，顯示機構投資者的情緒轉向悲觀。耀才的股民調查則帶來不同的數據，顯示香港散戶有近半認為恒指會在本季的平均點數會達到2萬點或以上。

調查顯示，有逾46%受訪者認為本季恒指「平均點數」會升至2萬點或以上。亦有近4分1受訪散戶認為會跌穿16,000點。

調查顯示，認為本季恒指「平均點數」會升至2萬點的有36.6%，升至22,000或以上的更有接近10%，這兩類「樂觀派」散戶合共佔逾46%。有近3成人認為會徘徊在18,000左右，即接近目前水平。亦有近4分1受訪散戶認為會跌穿16,000點。

散戶認為最影響港股走勢的因素

散戶認為影響港股走勢的因素是美國高息環境持續（32.3%），至於第二及第三位 則是房地產債務危機（22.7%）及内地寬鬆貨幣政策（18.4%）；而有 15%受訪者盼 港府能盡快出台為股市減印花稅及為樓市撤辣招等措施，挽救當前疲弱的股樓市。

散戶最有興趣的投資產品

散戶最有興趣的投資產品仍然是港股（27.8%），至於第二及第三位則是環股 (美股/ 日股)（25.1%）及香港期貨/環球期貨（15.9%）。

散戶最看好的港股板塊

散戶仍然對科技股情有獨鐘，近18.5%受訪者仍看好科技板塊。至於最看好的板槐第二及第三位則是能源/電力股（15.5%）和公 用/收息股（11.8%）。

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