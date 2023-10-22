重陽北上注意 3招輕鬆準備「黑碼」、跨境高鐵票慳100元 精明消費 09:00 2023/10/22 分享： 分享： 重陽節大家可能會北上掃墓，入境內地時申請「黑碼」的步驟，你熟悉了沒有？今集《理財最前線》就和大家介紹，申請「黑碼」不一定靠微信，還有兩個方法都做到。亦會為大家講講高鐵新開的5個廣東車站，如何買跨境高鐵票可以慳100元？即用2分鐘睇︰ 理財最前線 重陽北上注意 3招輕鬆準備「黑碼」、跨境高鐵票慳100元 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 【北上攻略】數字人民幣300元優惠 教你開通及增值 港人可用轉數快入錢 2023/10/15 【北上攻略】數字人民幣300元優惠 教你開通及增值 港人可用轉數快入錢 【套利大法】借錢做定期 低成本創造被動收入？留意3大「伏位」 2023/10/08 【套利大法】借錢做定期 低成本創造被動收入？留意3大「伏位」 電子錢包保安教學 關閉「免密支付」 北上消費更安全 2023/10/01 電子錢包保安教學 關閉「免密支付」 北上消費更安全 亞洲萬里通可換HK Express機票 連結賬戶先換到 3大細節要注意 2023/09/24 亞洲萬里通可換HK Express機票 連結賬戶先換到 3大細節要注意 【iPhone15入手攻略】食迎新＋回贈 變相85折 慳逾千元 2023/09/17 【iPhone15入手攻略】食迎新＋回贈 變相85折 慳逾千元 旅遊熱話 旅遊行程 旅遊資訊 出入境管制 出入境資訊 中國海關總署 支付寶 微信支付 著數優惠 重陽節