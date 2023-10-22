重陽北上注意　3招輕鬆準備「黑碼」、跨境高鐵票慳100元

重陽節大家可能會北上掃墓，入境內地時申請「黑碼」的步驟，你熟悉了沒有？今集《理財最前線》就和大家介紹，申請「黑碼」不一定靠微信，還有兩個方法都做到。亦會為大家講講高鐵新開的5個廣東車站，如何買跨境高鐵票可以慳100元？即用2分鐘睇︰

欄名 : 理財最前線