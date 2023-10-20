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2023世界最佳退休金制度　荷蘭榜首、新加坡前10　香港評分「C+」排21

個人增值 15:19 2023/10/20

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2023世界最佳退休金制度，荷蘭榜首，新加坡躋身前七，香港排第21。

諮詢公司美世（Mercer）發佈《美世CFA協會2023全球退休金指數》（Mercer CFA Institute Global Pension Index），荷蘭奪得榜首、其退休金制度被評為全球最佳，冰島、丹麥、以色列緊追其後，均獲評A級；阿根廷墊底。新加坡名次升2位到第7，獲評B+。香港跌2位至第21，獲評C+。

荷蘭榜首 新加坡第7

研究使用經合組織的數據，對全球47個國家和地區的退休金制度進行評級和排名， 結果顯示，荷蘭以85分排名第一，獲評A級（80分以上）。其餘三個達到A級的國家依次為冰島（83.5）、丹麥（81.3）、以色列（80.8）。

新加坡位列第7，總得分為76.3，獲評B+，名次比去年升2位、總分增加了2.2，是唯一進入前十的亞洲國家。

阿根廷在47個調查國家中墊底，美國排名第22位，日本第30，中國内地第35。

退休金指數評分最高國家Top10

排名國家評級總分
1荷蘭A（80分以上）
　
　
　		85
2冰島83.5
3丹麥81.3
4以色列80.8
5澳洲B+(75~80分)
　
　		77.3
6芬蘭76.6
7新加坡76.3
8挪威B（65~75分）
　
　		74.4
9瑞典74
10英國73

香港第21 比去年跌2位

香港今年以64分排名第21，獲評C+，總分比去年下滑0.7分，名次較去年的第19再跌2位。在同級別中，香港得分低於哈薩克斯坦，但高於美國、法國、西班牙等國。三個子指數中，香港在充足性方面獲得51.9分，排名較後，排第36；可持續性方面得分61.1，排名17，屬全球中上水準；完善性得分87.6，評級達「A」級，全球排名第5，領先大多數地區。

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退休金制度面臨人口老化、通脹挑戰

報告稱，雖然荷蘭退休金制度目前正進行重大改革，從主要是集體福利的結構轉向更加個人化，但在強大的資產基礎和非常健全的監管支持下，荷蘭將繼續提供非常好的福利，所以評分最高。

據經合組織的更新數據，香港的退休金淨替代率（退休金收入佔退休前收入的百分比）下降了5%以上，這些變化影響了充足性指數得分。而新加坡總分的增加，則是因爲退休金覆蓋率提高。

另外，從長遠來看，出生率下降給一些經濟體的退休金制度帶來了壓力，這對可持續性得分產生了負面影響。

美世指出，大多數國家的退休金制度都面臨人口老化、政府債務增加和高通脹的壓力，同時也面臨包容零工經濟工人等挑戰。該公司高級合夥人David Knox在接受彭博訪問時表示：世界各地的人們必須在退休後開始照顧自己，不能再只依靠社會保障或公共退休金。

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