【優雅地老去】95歲退休醫生的8個不妥協原則　每天做Gym玩IG　飲食絕不戒口

▲ 優雅地老去！95歲退休醫生分享幸福長壽8大原則：每朝晨運和上網、飲食絕不戒口。

退休生活不一定只流於極盡節儉、無所事事和陷入健康焦慮。美國網絡創作者兼平面設計師Mika Cribbs的日本人祖父Reizo是一名退休心臟科醫生，高齡95仍身壯力健、精力充沛，每天節目多多，盡情享受飲食。在剛過去的夏季，Cribbs前往大阪探望Reizo，趁機了解Reizo的健康和快樂生活之道，如何助他過得充實，優雅地老去。Cribbs於CNBC專欄分享Reizo為了幸福、健康和長壽而堅持的八個生活原則。

1. 每朝晨運

Cribbs祖父母都早起。他們每日在凌晨五時便開始晨運，通常散步30分鐘至一小時，至少行7,000步。

無論是沿着山路徒步前往大阪當地名勝箕面瀑布，抑或在池田市附近兜圈，祖父母都會散步至一個充滿活力的地方，開始新的一天。

2. 有系統地健身

晨運後，Reizo會根據自訂的計劃，有系統地健身。他首先進行伸展運動，然後進行一系列力量訓練和平衡練習。

他每日根據自己的能力和需要，精心挑選不同的體能鍛煉，讓自己保持活躍，同時不會太操勞。

3. 在社交媒體上維繫親友

做完Gym後，Reizo都會打開手提電腦上Facebook或Instagram。

老年人尤其是男性長者，容易因社交孤立而感到非常寂寞。Reizo於1958年與妻子成婚，白頭偕老，是較幸福的一群。但Reizo也經常透過社交網路與親朋戚友保持緊密聯絡，包括在美國的兒孫們。

4. 天天寫Blog 短短幾句也無妨

從2014年開始，Reizo幾乎每日都會花幾分鐘在網誌上寫下自己的想法、經歷和見解，至今已累積逾1,000篇帖文。

Cribbs指出，當人們做事看不到立竿見影的結果時，往往很容易失去動力。這是俗稱的「三分鐘熱度」。而她祖父的網誌是數年來每日寫作幾分鐘的結晶。這個聚沙成塔的極佳例子，證明微小但一致的行動是有其價值。

5. 定時創作藝術

Cribbs形容祖父是一名藝術家。Reizo每日都會坐下來繪製自畫像。當他仔細地描繪線條、陰影和細節時，他趁這段時間深入了解自己。

現代人生活步伐總是急促忙碌。看到祖父定時創作，安靜沉澱頭腦和內心的思緒，也激勵Cribbs仿傚，嘗試放慢腳步。

6. 撥冗培養新興趣

在新冠疫情期間，Reizo散步時看到花卉和植物，深受啟發，開始從事園藝。另外，Reizo在妻子建議下也開始吹奏豎笛，他認為這種木管樂器有助他呼吸和吞嚥。

Cribbs認為，學習新技能永遠不嫌遲。她敬仰祖父保持開放的心態和冒險精神，好奇心驅使他總是尋求新奇體驗，從不害怕失敗。

7. 每日補眠好幾遍

完成所有運動後，Reizo每日都會多次停下來補充能量，以維持精力。他通常在早上約8時或9點小睡半個鐘，下午經常在看書時再次入睡。

Cribbs認為，祖父有意識地間歇休息，是他長壽的主要原因。

8. 飲食要豐盛

Reizo活躍之餘，也熱愛飲食，嗜好品嚐紅肉、芝士和上等紅酒。這些都是主流營養學、養生見解認為老年人應盡量戒掉的食品，但Reizo照吃不誤。此外，Cribbs祖母總在她的家常日本料理如日式咖哩等，加入各種蔬菜。每食完一餐飯，Reizo都會飲一杯熱茶，幫助消化。

Cribbs表示，雖然從西方標準來看，可能會在Reizo的一些飲食選擇貼上不健康的標籤。但他在95歲高齡仍保持健康狀態，證明許多不同因素都有助長壽，而平衡也許是最重要的。

Ikigai日式哲學：生活得有意義

日本有一個描述生存意義跟喜悅的詞語「ikigai」，係由「iki」（生命、生存）和「gai」（價值、意義）組合而成，據說是發揚自盛出百歲人瑞的沖繩縣，當地長者有其長壽智慧，包括飲食習慣和樂觀的生活態度。

Cribbs認為，對於身體健康和幸福，沒有一套精確的指導方針。退休人士最重要是透過ikigai理念，找出生活目標為何，並如同Reizo般僅慎、用心和快樂地追求這條道路。

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