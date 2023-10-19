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「不搭飛機環遊全球」第一人　日均只花160元　視香港為「第二個家」　非洲死裡逃生

個人增值 18:29 2023/10/19

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丹麥著名旅行家Torbjorn Pedersen是「不搭飛機環遊全球」第一人，原來他10年來，每日平均只花160元。

丹麥著名旅行家Torbjorn Pedersen，有「不搭飛機環遊世界第一人」之称，他因疫情滯留香港2年，今夏終於完成這項壯舉回國。近日他受訪透露，這10年旅途中他日均花費近160元，並表示在香港度過的時光是其一生中最美好的，這裏是他第二個家。

不搭飛機10年走遍203國 日均花160元

44歲的Pedersen接受CNBC專訪表示，他是第一個不搭飛機就踏遍世界的人。他在10年内訪問了全球 203 個地區，使用了20種不同的海上和陸上交通方式走過38.2萬公里。

他說，這是一項花了10年才完成的壯舉，平均每天的花費約為20美元（約156.52港元）。他回憶道：「在新加坡等國，我每天要花費超過20美元。但在玻利維亞等國20美元已經很足夠了。」

Pedersen要麽在火車、船上、旅館或吊床上過夜，要麽和寄宿家庭住在一起。他說，成爲網紅之後，一年有數百人向他敞開家門，但他經常因爲收到的的邀請太多或不方便，而不得不婉拒人們的好意。

他甚至多次受邀入住五星級飯店，還得到丹麥能源公司Ross Energy每月約600美元（約4694.04港元）的資助。

因疫情滯留香港2年 視爲第二個家

他在香港度過的時間最長，因新冠疫情停留了772天，而在梵蒂岡城待的時間最短，僅24小時。 

Pedersen原計劃於2020年1月抵港時在這裏停留約一周。但疫情爆發、香港封關，他被迫滯留，計劃發生了巨大轉變。當時他距離實現遊遍 203國的目標僅差九個國家。

他說：「很長一段時間以來，我一直在努力實現這個目標，我不知道我會被困五個月還是五年。每天我都有理由放棄並回家。每天我都必須找到一種方法來說服自己繼續戰鬥。」

Pedersen表示，被困在香港是他一生中「最糟糕的時光」，但現在他將這座城市視為他的第二個家。他説：「我在香港比在哥本哈根更有賓至如歸的感覺，一方面，這是我一生中最美好的時光，但另一方面，這絕對是一場噩夢。」 

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在剛果死裏逃生

他說，最痛苦的經歷之一發生在前往喀麥隆和剛果邊境的旅行中。當時他坐的士在土路上連續行駛了幾個小時後，車突然被三名醉酒男子攔下。

「我下車時，其中一名穿制服的男子看到我，眼中冒著火光，彿整個西方殖民主義的歷史都是我的錯，」Pedersen說。他曾在丹麥服役，還在厄立特里亞和埃塞俄比亞擔任聯合國維和人員，但這是在旅途中第一次遭到槍口威脅。

他説：「他們的手指扣在扳機上，我心中知道那天晚上我就要死了，我確信這就是我人生之路的盡頭。」

但大約45分鐘後，士兵們突然放走了他們。「我們跑回計程車，開了三公里，然後我叫司機停車。我下了車，坐在路邊，蹲下來開始發抖，持續了大約10分鐘。」

勸他人不要效仿

對於那些想追隨他腳步的人，Pedersen的忠告是：「不要這樣做。」

他説：「它付出了非常非常高的代價，佔據了我生命的很大一部分。我花了很多資源才到達終點。這實在是太多太難了。」

「做一些更明智的事情。做一些有趣和令人愉快的事，」他建議道。

Pedersen說，充分利用每一次旅行體驗的方法是：「去聽、去看、去聞、去嘗，運用你所有的感官，試著像海綿一樣吸收一切。除了你的腳印，什麼都不要留下。」

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