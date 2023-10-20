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為實現「提早退休」　年輕人寧願不辦婚禮　5年不外出用餐

退休規劃 08:30 2023/10/20

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不少年輕人視「財富自由，提早退休」為人生目標，早前便有調查指，愈年輕的人、目標退休歲數愈早。為了達成目標，你可以有幾盡？美國有調查便發現，年輕人為了提早在50歲退休，寧願5年不外出用餐，或者不舉辦婚禮，甚至連親友的婚禮也不參與。

SoFi最近對2000多名年齡在18歲至75歲之間的美國人進行調查，結果顯示，退休是大多數人財務目標中的首要目標，而大家都願意放棄很多東西來實現這一目標。

65%受訪者寧願不舉辦婚禮

如果可以在50歲時退休，有三分之二（67%）的人會放棄5年外出就餐的機會。同樣，近三分之二（65%） 的人寧願不舉辦婚禮。甚至，如果可以提前５年退休，超過一半（61%）的人表示，他們會放棄出席親密朋友和家人的婚禮。 

「賺更多的錢」是首要任務
而非「家庭美好時光」

在未來6至12個月中，什麼才是他們的首要任務，受訪者列出的是︰

  • 1. 賺更多的錢
  • 2. 生活舒適
  • 3. 家庭美好時光
  • 4. 做個好父母
  • 5. 健康／保健

野心和成功對每個人來說都是不同的。幾乎一半的人(42%) 認為擁有更多的錢會讓他們更有能力實現自己的抱負，其次是更有自信(21%)，其次是學習新技能(19%)，最後是來自朋友和家人的更多支持 ( 15%）。

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