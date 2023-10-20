【理財個案】月入7萬被騙走層樓　僅剩現金8萬元、女兒初生　如何由零開始？

人的一生未必一帆風順，理財路上偶然會有起落，今次個案的主角正面對財務難關，丈夫被騙去自住樓，自己僅餘8萬元積蓄，還有一個初生女兒要照顧。雖然如此，情況未必如讀者所說的「一無所有」，他們有心由零開始。看看龔成是如何回應︰

讀者︰

我近排遇上一個非常嚴重嘅問題，我先生喺屋企經濟支柱，本身有一層市值七百萬嘅自住樓，我地有一個初生女兒，最近他遇上騙案。

呃咗層樓之餘，現金，名錶，都通通呃到一無所有，而家所有嘢都要重新嚟過，而家搵緊樓租，大約一萬五千蚊租金，佢月入七萬。

另外，我地有買泰國樓，在銀行借貸進行，但之前地產商因疫情倒閉，泰國樓嗰度比咗一百萬，每月仲要攞一萬蚊去還錢，想請問現階段可以怎樣處理？非常之徬徨無助。

係咪只好扣除曬所有開支，重新一蚊一蚊咁儲起，再另作打算？！

非常感謝你嘅回覆！

另外本身我自己有數十萬積蓄，但係騙案裏面都比先生取走，現在現今只剩八萬元，現在只是家庭主婦，並沒有任何其他收入。

個案重點：

月入$70000

夫婦加一個初生女兒

被騙去所有身家

泰國樓發展商倒閉

重點目標：

這刻的理財計劃

是否由零開始

泰國樓處理方法

龔成︰

你們受騙案而損失財產，要盡力在從法律層面，盡量追討到一蚊得一蚊。你要尋找相關的法律意見，怎樣能為你地爭取合理的權益，由於你表示連物業都被騙，相信不是簡單的騙案，而是有點複雜，同時過程相信持續了一段時間，因此，當中應該有很多證據及一些涉及法律的過程，你地要尋找法律意見，在這方面，幫你地盡力取回資金。

至於泰國樓，你要找相關代理，以及尋找相關法律意見，坦白講，我自己都無相關的專業知識，但你不一定完全無權益的，但過程就較複雜，以及要取回權益也要較長時間。每個地方買樓、按揭等條款都有機會不同，你要了解清楚，同時，你可以找該銀行傾談，等佢明白你的情況，睇下在借貸條款上，有無得調整至對你們有利。

至於你們現時的情況，由於你們現時無太多資產，而家中收入又只靠你先生，所以，現有現金八萬元，我建議先留在身邊，作應急之用。

基本做好儲蓄 不用急於投資

現時你們先優先打理好基本生活，到一切安頓好，你們覺得金錢上每月有鬆動，同時心理狀態又可以應付到投資事宜，才再開始利用每月儲蓄，進行累積資產，理財要一步步進行的。

第一，儲現金，作家庭備用。你唔需要急著投資，這刻先處理左現時情況先，以及有基本的現金，作為家庭的基本現金先。同時，身邊有一定的現金，你們都會無咁徬徨，會較安心。

第二，你地要做到收支平衡，計算你地現時每月的開支，租樓、每月還錢等，要做到每月收支平衡。

第三，減少支出，如果可以的話，中短期量減少支出，等家庭每月能儲到少少。

第四，如果每月有點吃力，試試同銀行傾泰國樓按揭，是否有得拉長還款期，令你每月供款能否少。

第五，如果家庭開支大，你都可以自行找一些兼職，例如一些網上工作，可以利用在家某些時間，去嘗試找找，增加家庭收入。

人生小不免會預到不如意的事，這就是我們人生的一部份，最重要是人無事，錢，可以賺得翻的！只要你抱著樂觀和正面態度，不如意的日子，一定會過去，加油！

【本文獲龔成授權轉載】

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