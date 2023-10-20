人工智能無縫融入　金融業發揮AI潛力的4個例子

▲ 金融業發揮AI人工智能潛力的4個例子

生成式AI技術的應用正迅速改變企業的營運模式，金融行業亦無例外。在香港，逾八成Microsoft企業用戶正積極地探索AI應用的可能性。作爲國際創科及金融中心，香港擁有數碼經濟和優越的地理位置。香港亦為金融機構提供了寶貴的機會，讓AI能夠無縫地融入業務流程中，並繼續為拓展亞洲和全球市場奠定基礎。

香港憑藉其世界級金融和技術基建、健全的監管環境、豐富的商業機遇和資金支持，鞏固了其作為金融科技發展樞紐領先的地位。香港擁有超過800間金融科技公司及3,900多間初創企業，並在「二零二一年全球金融科技指數」位列亞太區首位。

McKinsey在今年八月發佈的一項全球調查顯示，超過7成來自不同行業的受訪者已在工作中開始應用生成式AI。其中，科技、媒體和電訊行業的採用率更高達88%，緊隨其後的是金融行業，採用率為82%，展現生成式AI支持金融和更廣泛技術創新發展的可塑性。

生成式AI提高安全性和效率

日益複雜的監管規例和數據安全隱憂一直是金融服務及銀行業面臨的挑戰。企業可以通過利用企業級AI技術加強監管合規措施，保障數據安全並簡化流程，以提高準確度和效率。生成式AI有巨大的潛力自動化風險管理中重要性較低的任務，包括報告、監管法規、收集數據和識別合規等問題。這使金融機構能更妥善和快速地處理數據和節省成本，並把專注力放在降低風險上。

以金融科技公司四方精創與東亞銀行的合作爲例，他們利用Azure OepnAI服務構建了一個合規應用程式，用於進行網絡防衛評估框架（C-RAF Assessment）內部評估。該應用程式可以分析來自多個來源的複雜文檔，並利用已調整的生成式AI指令自動進行合規性評估。通過提高效率、一致性，和應對繁瑣及複雜合規監管規例作準備，進一步強化銀行的風險管理措施。

另外，語言人工智慧公司有光科技運用AI 去分析客戶互動和發掘企業見解，提升客戶服務中心的營運效率。一家全球性銀行已採用有光科技的互動分析平台，以加強其銷售合規流程。該平台利用語言AI分析銀行與客戶的互動，並識別潛在的不當銷售行爲。

應對數碼經濟人才和資源短缺的良方

香港的科技和金融行業長期面臨着人才短缺的問題。數碼經濟的發展一日千里，對具備新興技術、AI和金融創新等專業知識的人才有巨大的需求。生成式AI技術提供了填補人才和資源缺口、增強勞動力以及優化資源分配以實現最高效率的解決方案。生成式AI能減省員工重複性的工作任務，使他們能夠專注在需要專業知識的增值任務上。因此，學習如何有效地運用AI作爲副手，以減輕工作量並提供有效的指令變得至關重要。

香港虛擬銀行livi bank一直積極探索如何使用大型語言模型（Large Language Model）提高效率和改善客戶體驗。同樣地，虛擬保險公司OneDegree在試點中應用了生成式AI ，賦能非技術用戶以通俗易明的語言輸入指令，並對定價、核保和理賠規則配置等關鍵任務進行編碼。這操作有助於生成精確的代碼，減少對IT資源的依賴，加快產品上市時間。

此外，八間香港教資會資助大學已採用由Azure OpenAI 服務支援的生成式AI，旨在裝備學生在學術上有效地使用AI，並爲將來的職業生涯做好準備。這確保學生能掌握AI技能，在由AI主導的世界中完成任務並取得成就。

擁抱生成式AI 迎接更强大的金融未來

金融服務業展現出對AI的濃厚興趣，認識到其革新數碼財富管理、提高客戶互動和營運效率，以及自動追蹤監管合規變化等方面的應用潛力。若銀行和金融業機構能將AI融入業務，以簡化、提升和確保其安全運作，將能在數碼經濟中脫穎而出。

在企業營運中使用AI，尤其金融行業，數據私隱和安全性至關重要。爲保障數據並防止任何潛在的資料外泄，企業應盡早採用企業級AI 服務。

【關於作者】陳珊珊為Microsoft香港及澳門區總經理，負責Microsoft在香港及澳門的經營策略及業務營運，帶領團隊成長並專注業務增長，協助客戶及合作夥伴加速數碼轉型。

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