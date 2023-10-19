理財失敗所以買金豆　金價下跌又後悔了？內地年輕人陷理財困局

內地年輕人近期興起「攢金豆」潮流，連央視及新華社在近數月來都有報導。在眾多理財產品「高門檻、大跌價、兌付困難」的背景下，許多人遭遇「理財失敗」，金豆因而以保值、門檻低的特點成為不少人的新晉理財心頭好。買不起大金條，所以1克到3克的小金豆是年輕人入門之選。

然而，任何投資都需要眼光及耐性，如果不事先做足研究、盲目跟風買入，然後在價格波動時又感到後悔，無論買的是什麼產品，都會因這樣的思維陷入困局。

就像金豆一樣，9月下旬至10月初金價經歷一輪調整後，內媒紛紛報導，有不少近月買金豆的人感到後悔了，但原因並不單單是因為跌價。

回收價有折讓

《華夏時報》報導，有些人後悔是因為變現出現困難，這是當初跟風買入金豆時未曾考慮過的細節。該報引述一名山東的李女士稱，今年開始買金豆，最多試過一個月買十顆，當時每克不超過500元人民幣，最近手頭緊張想沽出變現時，卻發現回收價低很多。

該報指，小克重的金豆在回收時會有不少問題，例如並非所有金店都支持回收，即使可以回收，回收價會有折讓，較當日金價低數十元至百元不等。

跌價後感後悔

除了金豆，也有人投資金條或其他實金產品。《南方日報》引述一名叫麗娜的受訪者指，9月份花逾萬元人民幣買了一條17.2克（約0.6盎司）的黃金項鏈，折算每克約640元人民幣，但國慶假期一過後，跌至每克600元人民幣以下，她「現在滿腦子都是後悔」。

不過內媒同時指出，有人還是繼續買，在跌價時也有撈底囤貨，打算作長期持有。

國際金價大跌後目前反彈

黃金作為投資工具之一，較其他大宗商品更受一般人歡迎，因為入場門檻較為低，買入實物亦較容易。但要留意金價也有波動的時候，且不像買股票，黃金的流動性偏低，亦沒有統一價格，不同店舖的回收價可能不同。

而國際金價近一個月大起大落，9月底至10月初一度由每盎司1960美元跌至1830美元，近日又因中東局勢緊張回升至1960美元之上。一般較少人作短期炒賣，影響金價的因素，除了地緣政治之外，也與各國貨幣政策有關。

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