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人活到54歲理財最精明　盤點20、30、40歲時容易犯下的財務錯誤

個人增值 09:00 2023/10/21

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研究：人活到54歲理財最精明！盤點20、30、40歲時容易犯下的財務錯誤。

根據澳洲ARC人口老化研究卓越中心（ARC Centre of Excellence in Population Ageing Research）於2022年發表的一項研究，一個成年人的金融知識和素養在53至54歲時登峰造極，理財狀態最成熟、最精明，在信用卡使用、利息和費用方面犯下的財務錯誤最少。50出頭正值壯年，已累積足夠的知識和經驗，同時分析認知能力未開始衰退，可以作出明智的理財決策。

領導上述研究的澳洲經濟學家Rafal Chomik表示隨着年齡增長，大家似乎更能夠依賴過去的經驗、經驗法則（Rule of thumb）和直覺來判斷哪些理財產品和策略更可取。但年輕人難度必定要撞板損失慘重才會「學精」？財務顧問經常教育人生階段各異的客戶，如何提防金錢陷阱。綜合外媒MarketWatch、The National、《華爾街日報》等報導，財金專家拆解20、30、40歲各年齡層容易犯下的財務錯誤，避免付出高昂代價。

20歲：使錢多過儲錢　轉數快卻衝動

Abacus Financial Consultants財務策劃師Adam Dalby表示十多歲至20出頭的人學習理財，通常由制定預算學起，建立應急基金、初步了解公司退休金如何運作等等。到20多歲時可能已累積了信用卡卡數等高息債務，需要擴大投資知識。他們也開始設定具體的目標如旅遊度假、置業或結婚等，並為實現這些目標制定財務規劃。

年輕人在理財上最大的錯誤是支出太多、儲蓄太少，缺乏長線投資的目光。財務策劃師Mark Kravietz稱，這些錯誤是出於沒有盡早養成儲蓄習慣、沒有意識到隨着時間而發揮的複息力量。

複息效應（Compound interest effect），是把上一期的投資本金和利息，一併存入下一期的新帳單當中，經過長時間堆疊後，初始投資不僅可以賺取以本金計算的回報，還可以賺取累積的利息回報，從而產生指數級增長。

相關文章：【財富自由】「利疊利」有利有弊　學識善用時間複利　無痛滾出第一桶金

數碼銀行平台Cashee聯合創辦人兼行政總裁Smeetha Ghosh認為，20多歲是作出良好財務決策的最佳年齡，最好開始小額投資ETF（交易所買賣基金），並終生持續，而不是等到50多歲時才開始大筆投資。愈早啟動，本金和利息的價值將隨時間而發揮複息效應，將產生更顯著的回報。

20多歲的青年腦筋靈活轉數快，能短時間內吸收同處理大量資訊，運算能力強勁，但這種長處好容易變短處。加上生活經驗和知識累積不足，好多年輕人對消費趨勢或股市的熱門板塊只有粗疏研究，衝動做出魯莽的投資決定。

Kravietz表示，遏抑炒賣的心態很重要，要學懂冷靜把握入市時機，不要跟風或試圖賺快錢。

許多背負學生債務的青年需要同時處理多筆貸款。財務顧問Megan Kowalski指出，為了減少債務，他們往往誤墮一個陷阱：沒有先償還最高利率的貸款，錯誤專注於金額最小的貸款。她建議：

最好優先考慮償還利率最高的債務，長遠有助減少需要支付的利息。

30歲： 保險日漸重要　為家人著想宜多加研究

Adam Dalby表示，人們往往到了30至40歲會在自己的職業生涯中穩定下來，專注於增加退休金和長期儲蓄，同時關注人壽和危疾保險等事宜，對於有家室的人尤其如是。

不少人在30多歲時所犯的錯誤忽略其保險需求，或者誤解了哪些保險範圍是最重要。Mark Kravietz強調，對於有伴侶和孩子的人，是時候購買適當的人壽保險。

這個年紀尚在拼搏期，很容易太過醉心事業，又認為自己推遲購買人壽保險也沒問題。但即使你「英年早逝」的可能性很低，也不代表可以忽視至親突然失去經濟支柱、缺乏現金緩衝的風險。

另一個常見錯誤涉及傷殘保險。特別是對於從事高風險工種如建築、機電維修或運輸行業的人士，如果你的僱主提供短期殘障保險作為員工福利，便需要正視一個真正風險：

如果你遭受的工傷或職業病是嚴重而永久，將失去謀生能力。

因此，不要混淆一年左右的短期殘障保險與支付多年福利的長期殘障保險。

40歲：財務壓力最沉重　但不知道如何分擔

Adam Dalby稱，人到30、40歲亦開始透過遺囑、授權書等制定遺產計劃，以安頓財富予家屬。Mark Kravietz認為，踏入40大關也代表邁進開支壓力沉重的十年，面臨抵押貸款和子女不斷增加的學費。他坦言：

40多歲往往是人一生中最昂貴的，生活變得愈來愈複雜。

因為要兼顧很多事務，很容易忽略看似微不足道、但可能後果嚴重的財務事宜，包括更新退休金帳戶的受益人，或簽訂遺囑等所有適當的遺產文件，例如要把受益人從單單父母改為父母加配偶子女等等。

至於子女學費，Kravietz提醒並不一定單由你和伴侶獨力承擔，你父母也可能願意資助孫兒的學業，減輕你們的供款負擔。

但他強調，不要假設你和伴侶必須支付一定比例或數額的學費，同樣不必假設父母負責的部份多少，而是要兩代人之間協調，共同制定策略。

50歲：低估自己的預期壽命

人無完人，即使處於理財智慧頂峰的年紀，也同樣有機會犯錯。Adam Dalby指出，50歲以上的中年人通常專注於在退休前盡量儲蓄，特別是考慮到正處於收入高峰期，但距離退休只有很短的時間，亦會審視醫療保健方面的選項和公共福利等，並制定明確退休計劃，減少轉變策略。這通常也是開始考慮降低投資組合風險的時候。要小心的是：

年紀愈大，犯財務錯誤的可能性就愈小。然而，硬幣的另一面是年紀愈大，財務錯誤造成的破壞就愈大。

他警告，你可能要處理更大的數字，若然犯錯，你的回本時間就會少得多，甚至根本沒有時間。20歲青年可以因一次在投資或消費犯錯而失去一半身家，但可能只是三數萬的小金額，最多當「交學費」，繼續生活如常。年輕就是有充足時間來儲蓄、投資和實現目標。然而，55歲左右的長者失去一半身家可能是涉資數百萬元，根本沒有及時恢復而又不影響晚年生活的機會。

年過半百者最容易犯的一個財務錯誤，是低估自己的預期壽命。這可能導致退休規劃出現決策失誤。前述Rafal Chomik在澳洲所做的研究顯示，一般50歲的人預計自己能活到76歲，然而保險精算結果是估計其壽命還能再長10年，直至86歲。

另外，美國精算學會（Society of Actuaries）於2020年進行的一項研究發現，50歲及以上的美國中年人當中，有28%至少低估了自己的預期壽命5年。

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