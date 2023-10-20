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社交媒體騙案每年涉85億元　調整私隱設定　4招免墮「個人化」詐騙陷阱

個人增值 17:21 2023/10/20

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社交媒體騙案致全美每年損失85億元　調整私隱設定　4招免墮「個人化」詐騙陷阱

美國聯邦貿易委員會（FTC）最新報告稱，在2年半的時間内，全美社交媒體騙案的造成損失達27億美元，其中投資類詐騙金額佔一半，且多爲加密貨幣投資。而騙徒會利用Facebook、Instagram等平台投放「個人化」詐騙廣告，因此建議用戶檢視調整私隱設定，減少被騙風險。

2.5年損失211億元

FTC指，2021年1月至2023年6月期間，美國消費者遭社交媒體騙案騙走27億美元（約211.36億港元，也即每年損失約84.54億港元）。這一數字遠高於在其他網上詐騙中損失的金額，比網站詐騙多7億美元，比電子郵件詐騙多18億美元。

網購詐騙宗數最多

報告顯示，2023年上半年消費者舉報的社交媒體詐騙類型中，數量最多的是網上購物，佔所有類型的 44%。61%的受害者舉報說，他們未收到所購買貨物，其中主要是服裝和電子產品。這些詐騙通常是從Facebook或Instagram上的廣告開始的。

加密幣、網戀為詐騙重災區

造成最大金額損失的是社交媒體虛假投資騙案：今年前六個月，社交媒體詐騙損失資金中，有一半以上流向了投資騙徒。這類騙案多發生在Instagram (30%)、Facebook (26%)、WhatsApp (13%) 和 Telegram (9%)，且通常是加密貨幣投資。為了吸引人們參與，騙徒經常宣傳自己所謂的投資成功，試圖引誘他人訪問虛假投資網站和App。他們承諾巨額回報，甚至讓人覺得「投資」正在增長，但用戶最終會兩手空空。

網戀詐騙是損失第二大的社交媒體騙案。此類詐騙通常始於陌生人看似無辜的好友請求，然後騙徒會進行愛情轟炸（Love Bombing，猛烈追求示愛）、提出金錢要求。 

精準投放個人化詐騙廣告

FTC稱，社交媒體透過多種方式為騙徒提供了優勢。他們可以輕鬆製造假冒的角色，或侵入用戶的個人資料，冒充用戶、欺騙用戶的好友。

騙徒可以根據用戶在社交媒體上分享的內容學習調整詐騙方法。投放廣告的騙徒甚至能使用社交媒體的廣告工具，根據個人詳細資料（例如用戶年齡、興趣或過去的購買記錄），精準投放為用戶量身定制的「個人化」詐騙廣告。

4大防騙技巧

報告介紹了一些社交媒體防騙技巧︰

1. 限制誰能看到你在社交媒體上的資訊。所有平台都會從你在社交媒體上的活動中收集有關你的信息，建議到私隱設定頁更改廣告偏好、私隱權限。

具體操作方法可在FacebookInstagramWhatsapp等的幫助中心查看。

例如，在Whatsapp手機應用程式上調整私隱設定︰

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2. 若收到好友向你推薦投資機會或聲稱急需資金的訊息，先打電話給他們本人確認情況，他們的帳戶可能已被黑客入侵。尤其如果他們要求你透過加密貨幣、禮品卡或電匯付款，更是可疑信號，因爲這些都是騙徒常用的付款方式。

3. 如果有陌生網友突然出現在你的社交媒體上，急於和你開始一段友誼或浪漫關係，你應保持警惕、慢下來，了解網戀詐騙的慣用手法，切勿將錢匯給未曾謀面的人。

4. 購物前先對相關社交媒體上的商家/公司做背景調查，在網上搜索它們的名字，並加上「詐騙」、「投訴」等關鍵詞。

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