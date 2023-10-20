【高息存款】鎖定4.9厘至明年初、單月6.5厘　月月有息加

定期存款又再次去到5厘，但唔係新客戶就無咁高，再升空間有限。想每月息率創新高，甚至比定存更高？活期存款真是不可錯過。鎖定4.9厘至明年初，單月達6.5厘高息，如何月月有息加，即用2分鐘收看《ET至高息》︰

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