【高息存款】鎖定4.9厘至明年初、單月6.5厘 月月有息加 收息攻略 20:30 2023/10/20 分享： 分享： 定期存款又再次去到5厘，但唔係新客戶就無咁高，再升空間有限。想每月息率創新高，甚至比定存更高？活期存款真是不可錯過。鎖定4.9厘至明年初，單月達6.5厘高息，如何月月有息加，即用2分鐘收看《ET至高息》︰ ET至高息 【高息存款】鎖定4.9厘至明年初、單月6.5厘 月月有息加 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 【定期存款2023】驚現5.05厘全城新高、本周10銀行跟滙豐加息｜綠債退款4.88厘最後今天 今日 【定期存款2023】驚現5.05厘全城新高、本周10銀行跟滙豐加息｜綠債退款4.88厘最後今天 【美元定期存款】3個月5.7厘、不同存期都有5厘、長息5.1厘低門檻 今日 【美元定期存款】3個月5.7厘、不同存期都有5厘、長息5.1厘低門檻 定期存款利率邊間好？現有資金4.8厘、新資金5.05厘新高（附不同存期最高息之選） 今日 定期存款利率邊間好？現有資金4.8厘、新資金5.05厘新高（附不同存期最高息之選） 50萬元定期存款｜10銀行逾4.5厘高息過滙豐 兩個5厘選擇速賺$6,250 今日 50萬元定期存款｜10銀行逾4.5厘高息過滙豐 兩個5厘選擇速賺$6,250 港元活期存款 港元定期存款 財富及資產管理 被動收入 收息產品 儲蓄 儲蓄產品 大新銀行集團（02356） 恒生銀行（00011） 渣打集團（02888）