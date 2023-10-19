香港Top20 IG熱門打卡購物地　海港城奪冠　多個活化文創地標上榜

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跨境網上購物平台Ubuy發佈香港20大IG熱門打卡購物地，海港城是最多人打卡的網紅購物中心，多個活化文藝創意地標上榜。
海港城奪冠 帖文數超32萬
Ubuy分析了香港各購物地在Instagram上的標籤（Hashtag）數量，發現尖沙咀海港城以逾32萬條標籤帖文排名第一，其次是由荔枝角工廈活化而來的創意文化產業商場D2 Place（逾18萬條標籤帖文）。尖沙咀K11 MUSEA（逾14萬條帖文）、旺角朗豪坊（約6.4萬條）分別排名第三、第四。
多個活化文創地標躋身前十
除D2 Place之外，還有多個活化文創地標上榜，包括荃灣南豐紗廠（約6.3萬條，位列第5）、1881（第9）。富有本地文化特色的街邊市集如荷里活道（第8）、女人街（第12）、赤柱市集（第15）也頗受歡迎。
完整排名如下：
|排名
|購物地點
|主題標籤下帖文數
|1
|海港城
|322,407
|2
|D2 Place
|182,652
|3
|K11 MUSEA
|147,536
|4
|朗豪坊
|64,278
|5
|南豐紗廠
|63,508
|6
|又一城
|50,202
|7
|希慎廣場
|48,961
|8
|荷里活道
|44,412
|9
|1881
|43,500
|10
|新城市廣場
|36,006
|11
|黃埔天地
|34,988
|12
|女人街
|31,004
|13
|崇光銅鑼灣店
|29,871
|14
|國際廣場
|24,033
|15
|赤柱市集
|23,756
|16
|太古廣場
|19,279
|17
|太古城中心
|16,653
|18
|東薈城名店倉
|16,367
|19
|Apm
|15,754
|20
|赤柱廣場
|13,698
(來源：Ubuy)
Ubuy發言人表示：「香港是舉世聞名的商業、文化和旅遊中心，其購物場所的選擇也充分體現了這一美譽。從熙熙攘攘的街邊市場到現代化的購物中心，這裏應有盡有，尤其適合那些喜歡在Instagram上展示購物經歷的人。」
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