  • 25°C
香港時間 : 20231019日 (週四) 14:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港Top20 IG熱門打卡購物地　海港城奪冠　多個活化文創地標上榜

精明消費 13:30 2023/10/19

分享：

分享：

香港Top20 IG熱門打卡購物地 海港城奪冠 多個活化文創地標上榜

跨境網上購物平台Ubuy發佈香港20大IG熱門打卡購物地，海港城是最多人打卡的網紅購物中心，多個活化文藝創意地標上榜。

海港城奪冠 帖文數超32萬

Ubuy分析了香港各購物地在Instagram上的標籤（Hashtag）數量，發現尖沙咀海港城以逾32萬條標籤帖文排名第一，其次是由荔枝角工廈活化而來的創意文化產業商場D2 Place（逾18萬條標籤帖文）。尖沙咀K11 MUSEA（逾14萬條帖文）、旺角朗豪坊（約6.4萬條）分別排名第三、第四。

多個活化文創地標躋身前十

除D2 Place之外，還有多個活化文創地標上榜，包括荃灣南豐紗廠（約6.3萬條，位列第5）、1881（第9）。富有本地文化特色的街邊市集如荷里活道（第8）、女人街（第12）、赤柱市集（第15）也頗受歡迎。

完整排名如下：

排名購物地點主題標籤下帖文數
1海港城322,407
2D2 Place182,652
3K11 MUSEA147,536
4朗豪坊64,278
5南豐紗廠63,508
6又一城50,202
7希慎廣場48,961
8荷里活道44,412
9188143,500
10新城市廣場36,006
11黃埔天地34,988
12女人街31,004
13崇光銅鑼灣店29,871
14國際廣場24,033
15赤柱市集23,756
16太古廣場19,279
17太古城中心16,653
18東薈城名店倉16,367
19Apm15,754
20赤柱廣場13,698

(來源：Ubuy)

Ubuy發言人表示：「香港是舉世聞名的商業、文化和旅遊中心，其購物場所的選擇也充分體現了這一美譽。從熙熙攘攘的街邊市場到現代化的購物中心，這裏應有盡有，尤其適合那些喜歡在Instagram上展示購物經歷的人。」

相關文章：

【北上消費】深圳口岸設10條免費巴士線　便利港人直達各大商場（附詳細路線及時間）

【旅遊熱話】人均每日花$14,450？全球十大最貴度假勝地　瑞士只是第二！

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股尋底之旅未完？ 滙豐劉紹文分析6大指標捕捉港股V彈底

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

高生活成本是成功的最大障礙　七成Z世代削減生活開支
2023/10/18
高生活成本是成功的最大障礙　七成Z世代削減生活開支
中國富商存8.5萬鎊現金　卻遭英國沒收　被疑用地下錢莊洗錢
2023/10/17
中國富商存8.5萬鎊現金　卻遭英國沒收　被疑用地下錢莊洗錢
內房危機變成商機？2名前高盛交易員據報籌錢　轉借予內房大亨︰「他們難向銀行借款」
2023/10/17
內房危機變成商機？2名前高盛交易員據報籌錢　轉借予內房大亨︰「他們難向銀行借款」
【網絡熱話】2023年香港市況與2000年有何分別？盤點12個顯著變化　網民：今日選擇更多較有希望
2023/10/17
【網絡熱話】2023年香港市況與2000年有何分別？盤點12個顯著變化　網民：今日選擇更多較有希望
女子10萬存款「不翼而飛」　被轉買理財產品　銀行︰涉事人員非員工，已報案
2023/10/16
女子10萬存款「不翼而飛」　被轉買理財產品　銀行︰涉事人員非員工，已報案
南豐紗廠 K11 MUSEA 經濟 網紅 D2 place 希慎廣場 Hysan Place 東薈城名店倉 Citygate Outlet 太古廣場 Pacific Place 赤柱廣場 Stanley Plaza 新城市廣場 New Town Plaza

下一篇文章

Toast Box土司工坊18周年　送5,000杯南洋咖啡／咖央多66折
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款