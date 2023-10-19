▲ 香港Top20 IG熱門打卡購物地 海港城奪冠 多個活化文創地標上榜

跨境網上購物平台Ubuy發佈香港20大IG熱門打卡購物地，海港城是最多人打卡的網紅購物中心，多個活化文藝創意地標上榜。

海港城奪冠 帖文數超32萬

Ubuy分析了香港各購物地在Instagram上的標籤（Hashtag）數量，發現尖沙咀海港城以逾32萬條標籤帖文排名第一，其次是由荔枝角工廈活化而來的創意文化產業商場D2 Place（逾18萬條標籤帖文）。尖沙咀K11 MUSEA（逾14萬條帖文）、旺角朗豪坊（約6.4萬條）分別排名第三、第四。

多個活化文創地標躋身前十

除D2 Place之外，還有多個活化文創地標上榜，包括荃灣南豐紗廠（約6.3萬條，位列第5）、1881（第9）。富有本地文化特色的街邊市集如荷里活道（第8）、女人街（第12）、赤柱市集（第15）也頗受歡迎。

完整排名如下：

排名 購物地點 主題標籤下帖文數 1 海港城 322,407 2 D2 Place 182,652 3 K11 MUSEA 147,536 4 朗豪坊 64,278 5 南豐紗廠 63,508 6 又一城 50,202 7 希慎廣場 48,961 8 荷里活道 44,412 9 1881 43,500 10 新城市廣場 36,006 11 黃埔天地 34,988 12 女人街 31,004 13 崇光銅鑼灣店 29,871 14 國際廣場 24,033 15 赤柱市集 23,756 16 太古廣場 19,279 17 太古城中心 16,653 18 東薈城名店倉 16,367 19 Apm 15,754 20 赤柱廣場 13,698

(來源：Ubuy)

Ubuy發言人表示：「香港是舉世聞名的商業、文化和旅遊中心，其購物場所的選擇也充分體現了這一美譽。從熙熙攘攘的街邊市場到現代化的購物中心，這裏應有盡有，尤其適合那些喜歡在Instagram上展示購物經歷的人。」

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