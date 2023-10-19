MPF資金流出現巨變！ 「懶人基金」勁吸資　港股基金3年來首錄流出

▲ MPF資金流出現巨變！ 俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」今年勁吸資，反觀港股基金則是近3年來首度錄得淨流出。

近年港人愈來愈重視強積金，更主動地去揀選基金種類。隨着港股基金近年表現較差，亦引發資金3年來首度從MPF港股基金中淨流出。相反，俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）備受青睞，積金評級的數據顯示，第三季懶人基金成為吸金力第二強的基金類別，超越環球股票基金，淨流入金額僅次於美股基金。

以下是第三季及首9個月各資產類別的資金流︰

各基金類別的MPF資金流 基金類別 第三季淨流入 首9個月淨流入 總資產 市場佔有率

（以總資產計） 美股基金 46.56億元 81.05億元 689.76億元 6.3% 預設投資策略

（核心累積基金） 26.16億元 72.54億元 728.62億元 6.7% 環球股票基金 24.08億元 58.29億元 1053.03億元 9.7% 歐洲股票基金 13.78億元 33.92億元 175.22億元 1.6% 貨幣市場基金

（強積金保守基金） 11.41億元 17.85億元 1227.36億元 11.3% 亞洲股票基金 8億元 29.61億元 584.11億元 5.4% 預設投資策略

（65歲後基金） 5.93億元 16.17億元 218.52億元 2% 債券基金 2.82億元 20.1億元 391.24億元 3.6% 中港股票基金 淨流出7.06億元 淨流入74.73億元 2193.67億元 20.2% 保證基金 淨流出5.6億元 淨流出3.41億元 779.12億元 7.2% 資料來源︰積金評級

「懶人基金」又分兩款，一種是較進取的「核心累積基金」，另一種是較保守的「65歲後基金」，均設有收費上限。若打工仔不作任何投資指示，他們的MPF供款會自動投資在「懶人基金」之中。但由於這類基金近期表現較佳，也有不少成員是自動選擇「懶人基金」。

上表可見，「核心累積基金」在第三季及首9個月的淨流入，都是第二多，僅次於美股基金。在總資產值方面，更超越了美股基金，若計及「65歲後基金」，則達到近950億元。

如果單看個別基金，第三季及首9個月淨流入最多的又是哪一隻？

個別MPF基金的資金流 基金 第三季淨流入 基金 首9個月淨流入 宏利MPF北美股票基金 14.56億元 宏利MPF北美股票基金 25.72億元 永明強積金美國股票基金 8.29億元 宏利MPF核心累積基金 18.62億元 宏利MPF日本股票基金 7.75億元 宏利MPF康健護理基金 16.76億元 宏利MPF核心累積基金 7.2億元 宏利MPF日本股票基金 15.84億元 宏利MPF康健護理基金 5.97億元 滙豐核心累積基金 12.73億元 滙豐智優逸北美股票追蹤指數基金 5.12億元 永明強積金核心累積基金 11.15億元 滙豐核心累積基金 4.3億元 永明強積金美國股票基金 10.87億元 永明強積金核心累積基金 4.29億元 永明強積金香港股票基金 9.77億元 永明強積金環球低碳指數基金 3.55億元 滙豐智優逸歐洲股票追蹤指數基金 9.18億元 滙豐智優逸歐洲股票追蹤指數基金 3.39億元 滙豐智優逸北美股票追蹤指數基金 8.95億元 資料來源︰積金評級

三大積金商壟斷資金流

上表可見，第三季及首9個月錄得最多資金流入的基金，都是宏利的北美股票基金。大部分第三季上榜的基金，同時都是首9個月最多淨流入的基金。當中，又涉及永明3隻新基金之中的2隻，分別是環球低碳指數基金及美股基金。而港股基金僅有一隻在首9個月上榜，第三季則沒有上榜。

而讀者亦不難發現，上述最多資金流入的基金，其積金商都是宏利、滙豐或永明，它們亦是目前以總資產計，排名首3位的強積金保薦人，第4位則是友邦。

如果你的強積金選擇了宏利、滙豐、永明或友邦，又心大心細不知選擇哪隻基金好，可詳閱本網的MPF指南︰

宏利強積金10年表現大檢閱｜日股基金近1年升27% 歐股基金長線排名下跌

滙豐強積金大檢閱｜近一年3隻基金升逾20%！美股基金長期回報第一

永明彩虹強積金大檢閱｜港股基金今年接近包尾 懶人基金一年升1成

友邦強積金表現大檢閱｜近1年6隻基金升逾19% 歐股更勝美股 懶人基金排名較後

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料