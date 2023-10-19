MPF資金流出現巨變！ 「懶人基金」勁吸資　港股基金3年來首錄流出

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56%基金經理估美債息已見頂 比例20年最高 更多人預期「硬着陸」
近年港人愈來愈重視強積金，更主動地去揀選基金種類。隨着港股基金近年表現較差，亦引發資金3年來首度從MPF港股基金中淨流出。相反，俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）備受青睞，積金評級的數據顯示，第三季懶人基金成為吸金力第二強的基金類別，超越環球股票基金，淨流入金額僅次於美股基金。
以下是第三季及首9個月各資產類別的資金流︰
|各基金類別的MPF資金流
|基金類別
|第三季淨流入
|首9個月淨流入
|總資產
|市場佔有率
（以總資產計）
|美股基金
|46.56億元
|81.05億元
|689.76億元
|6.3%
|預設投資策略
（核心累積基金）
|26.16億元
|72.54億元
|728.62億元
|6.7%
|環球股票基金
|24.08億元
|58.29億元
|1053.03億元
|9.7%
|歐洲股票基金
|13.78億元
|33.92億元
|175.22億元
|1.6%
|貨幣市場基金
（強積金保守基金）
|11.41億元
|17.85億元
|1227.36億元
|11.3%
|亞洲股票基金
|8億元
|29.61億元
|584.11億元
|5.4%
|預設投資策略
（65歲後基金）
|5.93億元
|16.17億元
|218.52億元
|2%
|債券基金
|2.82億元
|20.1億元
|391.24億元
|3.6%
|中港股票基金
|淨流出7.06億元
|淨流入74.73億元
|2193.67億元
|20.2%
|保證基金
|淨流出5.6億元
|淨流出3.41億元
|779.12億元
|7.2%
|資料來源︰積金評級
「懶人基金」又分兩款，一種是較進取的「核心累積基金」，另一種是較保守的「65歲後基金」，均設有收費上限。若打工仔不作任何投資指示，他們的MPF供款會自動投資在「懶人基金」之中。但由於這類基金近期表現較佳，也有不少成員是自動選擇「懶人基金」。
上表可見，「核心累積基金」在第三季及首9個月的淨流入，都是第二多，僅次於美股基金。在總資產值方面，更超越了美股基金，若計及「65歲後基金」，則達到近950億元。
如果單看個別基金，第三季及首9個月淨流入最多的又是哪一隻？
|個別MPF基金的資金流
|基金
|第三季淨流入
|基金
|首9個月淨流入
|宏利MPF北美股票基金
|14.56億元
|宏利MPF北美股票基金
|25.72億元
|永明強積金美國股票基金
|8.29億元
|宏利MPF核心累積基金
|18.62億元
|宏利MPF日本股票基金
|7.75億元
|宏利MPF康健護理基金
|16.76億元
|宏利MPF核心累積基金
|7.2億元
|宏利MPF日本股票基金
|15.84億元
|宏利MPF康健護理基金
|5.97億元
|滙豐核心累積基金
|12.73億元
|滙豐智優逸北美股票追蹤指數基金
|5.12億元
|永明強積金核心累積基金
|11.15億元
|滙豐核心累積基金
|4.3億元
|永明強積金美國股票基金
|10.87億元
|永明強積金核心累積基金
|4.29億元
|永明強積金香港股票基金
|9.77億元
|永明強積金環球低碳指數基金
|3.55億元
|滙豐智優逸歐洲股票追蹤指數基金
|9.18億元
|滙豐智優逸歐洲股票追蹤指數基金
|3.39億元
|滙豐智優逸北美股票追蹤指數基金
|8.95億元
|資料來源︰積金評級
三大積金商壟斷資金流
上表可見，第三季及首9個月錄得最多資金流入的基金，都是宏利的北美股票基金。大部分第三季上榜的基金，同時都是首9個月最多淨流入的基金。當中，又涉及永明3隻新基金之中的2隻，分別是環球低碳指數基金及美股基金。而港股基金僅有一隻在首9個月上榜，第三季則沒有上榜。
而讀者亦不難發現，上述最多資金流入的基金，其積金商都是宏利、滙豐或永明，它們亦是目前以總資產計，排名首3位的強積金保薦人，第4位則是友邦。
如果你的強積金選擇了宏利、滙豐、永明或友邦，又心大心細不知選擇哪隻基金好，可詳閱本網的MPF指南︰
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欄名 : MPF理財