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MPF資金流出現巨變！ 「懶人基金」勁吸資　港股基金3年來首錄流出

強積金 10:36 2023/10/19

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MPF資金流出現巨變！ 俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」今年勁吸資，反觀港股基金則是近3年來首度錄得淨流出。

近年港人愈來愈重視強積金，更主動地去揀選基金種類。隨着港股基金近年表現較差，亦引發資金3年來首度從MPF港股基金中淨流出。相反，俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）備受青睞，積金評級的數據顯示，第三季懶人基金成為吸金力第二強的基金類別，超越環球股票基金，淨流入金額僅次於美股基金。

以下是第三季及首9個月各資產類別的資金流︰

各基金類別的MPF資金流
基金類別第三季淨流入首9個月淨流入總資產市場佔有率
（以總資產計）
美股基金46.56億元81.05億元689.76億元6.3%
預設投資策略
（核心累積基金）		26.16億元72.54億元728.62億元6.7%
環球股票基金24.08億元58.29億元1053.03億元9.7%
歐洲股票基金13.78億元33.92億元175.22億元1.6%
貨幣市場基金
（強積金保守基金）		11.41億元17.85億元1227.36億元11.3%
亞洲股票基金8億元29.61億元584.11億元5.4%
預設投資策略
（65歲後基金）		5.93億元16.17億元218.52億元2%
債券基金2.82億元20.1億元391.24億元3.6%
中港股票基金淨流出7.06億元淨流入74.73億元2193.67億元20.2%
保證基金淨流出5.6億元淨流出3.41億元779.12億元7.2%
資料來源︰積金評級

「懶人基金」又分兩款，一種是較進取的「核心累積基金」，另一種是較保守的「65歲後基金」，均設有收費上限。若打工仔不作任何投資指示，他們的MPF供款會自動投資在「懶人基金」之中。但由於這類基金近期表現較佳，也有不少成員是自動選擇「懶人基金」。

上表可見，「核心累積基金」在第三季及首9個月的淨流入，都是第二多，僅次於美股基金。在總資產值方面，更超越了美股基金，若計及「65歲後基金」，則達到近950億元。

如果單看個別基金，第三季及首9個月淨流入最多的又是哪一隻？

個別MPF基金的資金流
基金第三季淨流入基金首9個月淨流入
宏利MPF北美股票基金14.56億元宏利MPF北美股票基金25.72億元
永明強積金美國股票基金8.29億元宏利MPF核心累積基金18.62億元
宏利MPF日本股票基金7.75億元宏利MPF康健護理基金16.76億元
宏利MPF核心累積基金7.2億元宏利MPF日本股票基金15.84億元
宏利MPF康健護理基金5.97億元滙豐核心累積基金12.73億元
滙豐智優逸北美股票追蹤指數基金5.12億元永明強積金核心累積基金11.15億元
滙豐核心累積基金4.3億元永明強積金美國股票基金10.87億元
永明強積金核心累積基金4.29億元永明強積金香港股票基金9.77億元
永明強積金環球低碳指數基金3.55億元滙豐智優逸歐洲股票追蹤指數基金9.18億元
滙豐智優逸歐洲股票追蹤指數基金3.39億元滙豐智優逸北美股票追蹤指數基金8.95億元
資料來源︰積金評級

三大積金商壟斷資金流

上表可見，第三季及首9個月錄得最多資金流入的基金，都是宏利的北美股票基金。大部分第三季上榜的基金，同時都是首9個月最多淨流入的基金。當中，又涉及永明3隻新基金之中的2隻，分別是環球低碳指數基金及美股基金。而港股基金僅有一隻在首9個月上榜，第三季則沒有上榜。

而讀者亦不難發現，上述最多資金流入的基金，其積金商都是宏利、滙豐或永明，它們亦是目前以總資產計，排名首3位的強積金保薦人，第4位則是友邦。

如果你的強積金選擇了宏利、滙豐、永明或友邦，又心大心細不知選擇哪隻基金好，可詳閱本網的MPF指南︰

宏利強積金10年表現大檢閱｜日股基金近1年升27%　歐股基金長線排名下跌

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