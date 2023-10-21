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【勞力士】瑞士名錶跌幅擴大　這品牌保值率高達87%　拋離勞力士（附7大跌價Rolex款）

個人增值 10:00 2023/10/21

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勞力士等瑞士名錶市場未見底，大摩聯同WatchCharts發表數據顯示Rolex、AP及PP平均價第三季加速下跌。（附7大跌價Rolex款）

勞力士（Rolex）作為世界上最著名的其中一個手錶品牌，在二手市場一直保持競爭力，但受市場波動和高利率的經濟環境影響，名錶價值近一年內持續受挫。摩根士丹利（Morgan Stanley）引用高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的數據指出，瑞士三大名錶廠商勞力士、愛彼（Audemars Piguet，簡寫AP）和百達翡麗（Patek Philippe，簡寫PP，中文名又稱柏德菲臘）的價格在截至9月底止第三季，按季下跌速度有所增加。

瑞士錶「三大」二手價Q3加速下滑

WatchCharts追踪勞力士、百達翡麗和愛彼等頂級品牌的60款手錶的價格指數。外媒WatchPro報導，大摩報告引用WatchCharts數據顯示，第三季價格按季下降5%；比第二季時按季走低3%還要快，又指這些品牌在2022年初需求過熱，但其價格在一年半以來卻是降幅最大。以下各圖表分別顯示包括「三大」在內33個瑞士手錶品牌二手價格在第三季的按季及按年走勢，以及「三大」二手價格走勢與總體二手市場指數WatchCharts Overall Market Index走勢比較：

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大摩表示，二手名錶的價格演變，是反映各品牌吸引力、未來的定價能力及成長軌跡的晴雨錶。上面第一張圖表的二手價按季表現可見，勞力士跌4.6%，排第六差；百達翡麗走低5%，排第四差；愛彼降5.2%，排第二差。

第二圖表顯示截至9月底止第三季二手價按年表現，勞力士的二手價跌11.5%，排第五差；百達翡麗走低16.3%，排第二差；愛彼降19.7%，最「慘烈」。「三大」的二手價格均是自2022年5月觸頂以來繼續下尋。

目前勞力士、百達翡麗和愛彼在二手市場（即二級市場、次級市場）交易額的佔有率60%，而它們的新手錶的市場佔有率為39%。由於「三大」二手錶的市場份額大，從上面第三張圖可見，它們的二手錶價格走勢，亦與總體二手市場指數WatchCharts Overall Market Index類似。

WatchCharts Rolex二手市場指數與總體二手市場指數表現比較：

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半年來7大跌價Rolex款：

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GP芝柏錶Q3按季跌得最「甘」　瀉5.5%

報告另指出，歷峰集團（Richemont）、斯沃琪集團（Swatch Group）及路威酩軒集團（LVMH）旗下手錶品牌的二手價格也在回落，當中又以芝柏（Girard-Perregaux，簡寫GP）第三季內按季表現最差，挫5.5%；按年則跌7.5%，排第六差。

多款GP Laureato近半年跌得頗深。（WatchCharts）

今年稍早芝柏的Laureato系列價格雖然一度飆升，但從上圖可見無以為繼。

「三大」二手價仍貴一手27%

第三季二手錶價整體加速回落，惟報告發現，「三大」的二手錶儘管不斷跌價，在第三季的平均價仍比零售價高出27%，仍未足以威脅一手市場的競爭力。瑞士手錶協會表示，勞力士的每個型號仍有等候名單，而且名單正變得愈來愈長。

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在經銷商拋售庫存下，2022年手錶供應量增加了一倍。大摩表示，今年傾銷緩解，待售庫存穩定。但江詩丹頓（Vacheron Constantin）則例外，其第三季供應量下降12%，顯示其價格可能穩定或上漲。

百達翡麗較零售價高出87%　平均保值率拋離勞力士

《彭博》報導，大摩該份報告又顯示，百達翡麗潛水錶Aquanaut系列的15款型號之二手平均價為78,825美元，比零售價高出87%；綜合手鍊式運動手錶系列Nautilus的23款型號之二手平均價為112,185 美元，較零售價溢價70%。

總體來看，百達翡麗的平均保值率（average value retention，即較零售價溢價比率）為45%，拋離勞力士的22%以及愛彼的17%。

儘管「三大」跌勢未止，但在云云品牌中，亦只有「三大」在二級市場的平均價格高於商店零售價格。

彭博Subdial Watch Index: Cartier和Omega二手價9月跑贏Rolex

《彭博》本月初另一篇報導引用另一指數表示，勞力士手錶在二級市場的價格在9月持續下跌，而卡地亞（Cartier）、歐米茄（Omega）等競爭對手和一些入門級品牌的表現相對較好。

根據彭博Subdial Watch Index追蹤的市場價格，9月勞力士指數下跌2.2%，百達翡麗跌1.8%。由100款入門級手錶品牌組成的Entry Level 100指數期內僅跌0.8%，這些手錶的價格通常低於9,120美元。

結果顯示，在2021年和2022年二手價格狂漲後，收藏家和愛好者對入手瑞士名錶的炒作型號態度轉趨謹慎。勞力士、百達翡麗和其他頂級品牌二手價格在疫情期間觸頂，但從2022年4月起，因為利率上升和加密貨幣崩潰的經濟逆境使然而大幅回落。

卡地亞（包括Tank和Santos等錶款）是表現最好的品牌，僅跌0.4%。包括Speedmaster Moonwatch在內的歐米茄則跌1.2%。勞力士的低價姐妹品牌帝舵（Tudor）跌1.8%。

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