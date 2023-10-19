【月供股票】成交逆市增加　更多人由「月供」轉向「周供」？

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港股表現乍暖還寒，成交持續偏低，在疲軟市況之下，有券商稱月供計劃的需求反而呈上升趨勢。富途透露，該平台上的月供股票成交金額，首三季按年增長了22.8%，今年上半年更較去年下半年上升1.2倍，「反映定期投資成為了淡市中的火熱選擇」。
富途指出，月供股票讓投資者以平均成本法平衡入市風險，在波動市況之中，這項投資選項發揮了作用。自富途於去年推出月供股票以來，高價藍籌股及與大市相關的股票或ETFs在該平台中最受觀迎，下表可以為讀者帶來參考。
|富途月供成交額最高的股票
|1
|騰訊控股 （00700）
|2
|比亞迪股份 （01211）
|3
|中移動 （00941）
|4
|港交所 （00388）
|5
|盈富基金 （02800）
富途透露，該行加推可供股票數量逾倍至120隻，為擴大投資者的股票選擇，除了補充更完整的恒指成份股，更新增「恒生科技指數」、「國企指數」及「紅籌指數」的成份股，一共增加60隻至120隻。同時，開放所有交易日進行定期供款，不受指定日子的波動性影響，讓投資更靈活自主。
周供人數增長逾倍
根據今年首三季富途數據，投資者的定投意欲由月供向周供改變，其中周供人數增長102%，相比同期月供人數62.83%的增長率更為顯著，同時平台上亦有部分月供投資者轉為周供，反映投資者偏好更短期及靈活的定投操作。
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欄名 : 理財學堂