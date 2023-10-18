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假期增家長財務負擔　子女若未成年　每年多賺20萬元才感安全

個人增值 18:13 2023/10/18

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家長假期經濟壓力大 子女若未成年　每年多賺20萬元才感安全

每逢節日，很多家長都會帶子女旅行或為其準備禮物，一家人歡樂度假。不過，Bankrate研究發現，假期對許多家長來説是財務負擔，可能會使本已緊張的預算達到極限，未成年孩子的家長壓力尤其大。

子女若未成年 每年多賺20萬元才安全

該機構最近一項調查顯示，與沒有孩子的成年人相比，有未成年孩子的美國家長每年需要多賺近25,000美元（約19.57萬港元）才能感到財務安全。56%有未成年子女的美國家長表示，他們需要至少賺10萬美元（約153.16萬港元）才能在經濟上感到舒適，只有 41% 沒有孩子的成年人表示他們需要這麼多。

31%人憂假期旅行致預算壓力

Bankrate指出，假期旅行，尤其是帶孩子的旅行，給家庭預算帶來了巨大的壓力。無論是在旅行旺季預訂航班，還是確保家人舒適的住宿，費用都會迅速飃升。

該公司假日旅遊研究顯示，在假期旅行的人中，31%的人擔心這會給預算帶來壓力，25%的人擔心他們的支出會超出承受範圍。

選擇省錢旅行方式

45%有未成年孩子的家長更傾向於駕車出行，高於沒有孩子的人（29%）。此外，有未成年子女的家長中只有35%完全不打算旅行，而有成年子女的家長比例為60%。

過去一年的通脹和物價飛漲影響了家庭假日旅行計劃，許多有未成年孩子的家長正在改變旅行方式，其中31%選擇駕車而非坐飛機到目的地，28%減少旅行天數，26%減少行程次數，25%選擇較便宜的住宿和/或目的地，23%選擇較近目的地，22%選擇更便宜的活動

24%未成年子女家長因假期購物負債

根據Bankrate假期購物調查，23%的人表示假期購物會對他們的預算造成壓力。

許多家長在假期都要應對潛在的財務擔憂。他們面臨的壓力不僅限於當前，還可能波及未來幾個月，影響長期金融穩定。

在假期購物方面，有未成年子女的人壓力普遍高於無未成年子女的人：

　有未成年子女者無未成年子女者
假期購物造成的債務24%18%
假期購物帶來的預算壓力27%22%
對假期費用感到壓力31%25%
使用省錢策略93%85%

（數據來源：Bankrate）

對於一些家長，尤其是X世代（生於1964~1980年）的家長來說，雙重責任可能會進一步加劇節日期間的經濟壓力。他們「上有老下有小」，需要同時承擔照顧孩子和老人的費用。

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