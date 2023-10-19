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汽車全保、三保比較　想極端天氣都有得賠？可買全保但貴3倍

博客 08:00 2023/10/19

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本港早前經歷一場百年一遇大暴雨，市區水浸猶如一片汪洋，不少汽車被浸壞而報銷（Total Loss）。法例規定車主購買的第三者責任保險（三保），但三保不能保障座駕的損失，因此這場暴雨可能讓很多車主考慮購買汽車綜合保險（全保）。全保價錢一般較三保貴2倍，使不少車主卻步，但全保覆蓋的範圍廣泛，可以賠償座駕損失。今次10Life比較市面上的汽車全保及三保，並找出市面上平價的全保選擇，以及探討全保的保障是否物有所值。

全保與三保主要分別在於保障範圍，三保只賠償意外導致的第三者傷亡及財物損失，全保則可同時保障第三者、車主及座駕。表1列出兩者主要保障範圍的分別。

比較汽車全保及三保的保障範圍

全保不單包含了第三者責任保障，還會覆蓋汽車維修、拖車、租用後備車輛等費用，以及車主和乘客受傷的醫療費用，保障範圍比起三保廣泛，保費自然較昂貴。

10Life 本次向市面上7間有提供車保的保險公司報價，嘗試比較全保及三保價錢。是次比較以一輛較普及的家庭汽車 2023年生產的本田Stepwgn作例子（汽缸容量1,499c.c.）。假設投保人35歲、職業為文員、有10年駕駛經驗、過去3年沒有索償、無索償折扣NCB 60%、過去5年沒有違反交通事故紀錄。

比較汽車全保及三保的保費

全保三保的保費分別大  最多貴3倍

從表2所見，對比7間保險公司的全保及三保，同一公司的全保價錢一般比三保貴2至3倍。而全保最貴為安聯，保費達7,714元，較最便宜的AXA安盛（5,339元）貴44%。

全保的價錢較高昂，但保障功能又是否值回票價？考慮到全保覆蓋的範圍廣泛，表2抽出不同全保產品中，較大分別的保障內容作出比較。

汽車全保的部分保障內容

撞車索償一定會扣NCB？

當投保人過去一年沒有因意外事故索償，保險公司便會在下年度續保時給予保費的折扣或獎勵，即無索償折扣 （NCB/NCD）。因此，不少車主在發生意外後，都會選擇私下賠償（俗稱私了），以避免可觀的NCB被扣減，導致下年度續保保費增加。

全保獨有NCB保障，讓車主索償後仍可保留NCB。只要索償不超過限制金額，便不用扣減NCB，也有個別計劃以次數為單位，索償超過一次才會扣減NCB。從表2可見，一般車保只要一年內索償額不超過5萬元，亦有些限制不可索償超過一次，便不會扣NCB。
因此，若車主在保單年度只是首次發生意外，索償金額不至太大，例如只是較輕微撞花，大可以先申請索償。

座駕一旦報廢可以換架全新車？

新車落地不久，那怕只是輕微刮花都叫車主十分肉痛，一旦浸壞或自炒更是惡夢。大部分全保都設「新換舊」條款保障，讓車主可以「一換一」。

只要是買新車一年內，發生意外導致車輛報銷，若符合指定要求後，受保人一般可以獲賠同一品牌和型號的新車。然而，若車輛只是部分受損，最終賠償也會按車輛折舊計算。

車輛折舊隨使用年期增加，令車輛價值下降。除了落地一年的新車外，其他車輛的賠償也會以折舊價計算，不會跟隨買車時價格。因此，若座駕車齡較高，折舊亦高，報銷後所得賠償便很有限，買全保相對不太划算。

泊車期間被撞 被偷車 全保有冇得賠？

與三保一樣，全保同樣設有各種墊底費，即索償時車主需要自行承擔的一筆費用。從表二可見，假如座駕不幸被盜，相應墊底費一般為5,000元至10,000元，然後保險公司會賠償餘下金額。

如果座駕停泊期間被撞，或一時失誤自炒導致愛車受損，全保同樣會賠償有關損失，車主一般須分別承擔墊底費2,000元及5,000元。

交通意外後  拖車及醫藥費都可索償

全保不單保障座駕，還保障車主及乘客受傷後的醫療費用。從表2可見，醫療賠償一般按每保單年度及每次事故賠償，每次最多賠償5000元 ，每年賠償最高為立橋，每位賠償2萬。

若座駕需要拖車到維修中心，全保也有提供拖車服務保障，普遍每次事故最多賠償2000元。

入廠維修無車用 租車都有得賠

座駕不幸受損要入廠維修，輕則數天，重則可能以星期計。全保除了保障受保座駕維修費用，也賠償維修期間需要租用後備汽車的費用，普遍為期5至7日，讓受保人可以繼續「有車揸」。

全保另一賣點為提供擋風玻璃保障，一般賠償達5000元至6000元，每個保單年度只限更換一次。例如高速公路上遇到「彈石仔」導致擋風玻璃破裂，也可以獲得免費或獲資助更換。

總括而言，全保的保障範圍廣泛，但是保費較三保相對高昂，投保前更加要多作比較。除了保費外，也要比較各種墊底費，會影響最終所得賠償，並要留意產NCB保障，會影響到最終保費。

車主宜按照自身需求，選擇合適的車保，例如上會強制要求全保、或新車落地便可考慮全保，以獲取全方位保障。然而若所買的車輛價錢較低，只購買一份三保亦未嘗不可。有關買三保要注意的地方，可參考我們的另一篇文章：【三保網上價錢比併】汽車保險保費可相差近1倍 第三者保險意思及墊底費詳解

註：本文最後更新日期2023年10月3日。

【文章來源：10Life；原題：【汽車全保、三保比較】買全保抵唔抵玩？邊間最物有所值？

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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