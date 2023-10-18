【經典名錶】野馬Yema慶75周年　推經典帆船錶款Yachtingraf陀飛輪版　限量150枚售逾8.2萬元

▲ 法國錶廠Yema慶75周年，推經典帆船錶款Yachtingraf陀飛輪版Yachtingraf Tourbillon Maréographe，限量150枚售逾8.2萬元。

法國手錶品牌Yema（中文錶界稱作「野馬」）在鐘錶界有悠久歷史地位，是瑞士和日本外出產的一間自家研發機芯的精緻腕錶製造商。該品牌由製錶師Henry Louis Belmont於1948年成立，以其用途多樣化時計而著稱。涵蓋潛水、賽車以至航空等多種體育運動之情境需要，Yema手錶獨特之處是在採合機能性美學與藝術風格效果出眾。

▲ 法國手錶品牌Yema慶祝成立75周年，Yema替其經典帆海錶款Yachtingraf推出陀飛輪版本「Yachtingraf Tourbillon Maréographe」，本身已嵌入功能複雜的潮汐漲退儀。（Yema）

為慶祝成立75周年，Yema替其經典帆海錶款、也是市面上罕見的Yachtingraf推出陀飛輪版本「Yachtingraf Tourbillon Maréographe」，本身已嵌入功能複雜的潮汐漲退儀，將陀飛輪機芯的複雜工藝，與複雜的潮汐提示功能結合。

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Yachtingraf Tourbillon Maréographe的錶殼設計，融合運動感與優雅。錶殼表面主要採用拉絲拋光處理，提供精鋼（不鏽鋼）或青銅材質兩個版本。腕錶直徑約42.5毫米；厚度12.3毫米，連同雙圓頂2.2毫米高藍寶石水晶的厚度則為14.5毫米；防水深度達100米（10 BAR）。

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經典帆船賽Yachtinggraf錶款復刻

Yema Yachtinggraf Tourbillon Maréographe錶盤精緻美觀，其靈感源自於1970年代 Yachtingraf組典款式的美學規範，採用放射狀黑色飾面、塗有Super-LumiNova夜光塗層的立體標記，以及色彩繽紛的Maréographe潮汐計，其設計底蘊承襲帆船賽風格的Yachtingraf復古型號，並配有小指針形式的潮汐指示，一端飾有Yema的美術字體商標。

Yema Yachtinggraf Tourbillon Maréographe分不鏽鋼及青銅版本，各限量75枚，售價9,990歐元（折合約82,740港元）。配戴簡潔的FKM Viton橡膠錶帶，依照錶殼材質而採用316L不鏽鋼或IP青銅的折疊式扣環。

▲ Yema Yachtingraf Tourbillon Maréographe配戴簡潔的FKM Viton橡膠錶帶，依照錶殼材質而採用316L不鏽鋼或IP青銅的折疊式扣環（Yema）

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