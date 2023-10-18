【大行分析】大摩看淡：標指年底跌穿4000點　龍頭股獨力難支　第四季反彈可能性減弱

▲ 大摩看淡美股，預期標指年底或跌逾一成，因龍頭股獨力難支，料第三季業績「見光死」。

華爾街知名「大淡友」、摩根士丹利（Morgan Stanley）首席股票策略師Mike Wilson近日重申其美股跌市預期，認為標指（S&P 500）今年年底將下跌11%至3,900點。

Wilson周一（16日）發表報告指出，由於投資者面臨市場寬度（Market breadth，又稱市場廣度）收縮、獲利修正（Earnings revisions）下滑及消費者財政漸趨緊絀，美股年底回升的機會正與日俱減。

龍頭股難撐美股繼續向上

市場寬度是指證券對股市上漲的基本參與程度。此項指標反映升市是單單由少數幾間最大公司所推動、定還是由大多數指數成份公司均在更廣泛的市場上漲中走高所推動。

Wilson認為，現在發生的是前者，而不是後者，這是年底美股反彈的看跌格局。「從技術上講，平均股價已經下跌」他稱：「信號較弱，表明關鍵的戰術支撐很脆弱。」

Wilson強調，目前符合低槓桿、高自由現金流和低波動性等防禦性標準的股票表現最好，這顯示「市場表面下存在謹慎的基調」。

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企業明年盈利預期 料隨Q3放榜「見光死」

Wilson又提到，有其他利淡因素或於本年底拖累美股，其中包括華爾街下調獲利預期。

他表示過去數周，標指整體獲利修正幅度急劇下降，錄得自2022年7月以來最大的兩周跌幅。此外，2024年盈利增長12%的樂觀預測，可能會隨着第三季業績公佈而有所調低。

他補充，如果未來數周的獲利修正表現不及季度表現、並繼續下滑，這表明宏觀逆風等其他周期性風險，正在推動獲利修正的向下大勢。

通脹及息口高企是硬傷

由於物價和利率仍然高企，消費者信心正在下降。根據美國密西根大學消費者信心指數，消費者對自己個人財務狀況的評估顯著下滑15%。

Wilson指出，在各種寬度指標崩潰、謹慎因素主導、近期盈利修正下滑以及消費者信心走弱等形勢下，美股第四季反彈的可能性減少。他因而預期，標指年底將下試3,900點。

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