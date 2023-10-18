  • 25°C
香港時間 : 20231018日 (週三) 15:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行分析】大摩看淡：標指年底跌穿4000點　龍頭股獨力難支　第四季反彈可能性減弱

個人增值 14:06 2023/10/18

分享：

分享：

大摩看淡美股，預期標指年底或跌逾一成，因龍頭股獨力難支，料第三季業績「見光死」。

華爾街知名「大淡友」、摩根士丹利（Morgan Stanley）首席股票策略師Mike Wilson近日重申其美股跌市預期，認為標指（S&P 500）今年年底將下跌11%至3,900點。

Wilson周一（16日）發表報告指出，由於投資者面臨市場寬度（Market breadth，又稱市場廣度）收縮、獲利修正（Earnings revisions）下滑及消費者財政漸趨緊絀，美股年底回升的機會正與日俱減。

龍頭股難撐美股繼續向上

市場寬度是指證券對股市上漲的基本參與程度。此項指標反映升市是單單由少數幾間最大公司所推動、定還是由大多數指數成份公司均在更廣泛的市場上漲中走高所推動。

Wilson認為，現在發生的是前者，而不是後者，這是年底美股反彈的看跌格局。「從技術上講，平均股價已經下跌」他稱：「信號較弱，表明關鍵的戰術支撐很脆弱。」

Wilson強調，目前符合低槓桿、高自由現金流和低波動性等防禦性標準的股票表現最好，這顯示「市場表面下存在謹慎的基調」。

相關文章：【黑色星期一】美股將重演大崩盤？機構指目前與1987年很相似

企業明年盈利預期　料隨Q3放榜「見光死」

Wilson又提到，有其他利淡因素或於本年底拖累美股，其中包括華爾街下調獲利預期。

他表示過去數周，標指整體獲利修正幅度急劇下降，錄得自2022年7月以來最大的兩周跌幅。此外，2024年盈利增長12%的樂觀預測，可能會隨着第三季業績公佈而有所調低。

他補充，如果未來數周的獲利修正表現不及季度表現、並繼續下滑，這表明宏觀逆風等其他周期性風險，正在推動獲利修正的向下大勢。

通脹及息口高企是硬傷

由於物價和利率仍然高企，消費者信心正在下降。根據美國密西根大學消費者信心指數，消費者對自己個人財務狀況的評估顯著下滑15%。

Wilson指出，在各種寬度指標崩潰、謹慎因素主導、近期盈利修正下滑以及消費者信心走弱等形勢下，美股第四季反彈的可能性減少。他因而預期，標指年底將下試3,900點。

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股尋底之旅未完？ 滙豐劉紹文分析6大指標捕捉港股V彈底

相關文章：

美元指數或已見短期頂部　關注金融狀況指數逼近負數

加息尾聲　歷史性投資機遇浮現　重投股債有望獲更佳回報

「股神」左右手芒格︰AI被過份炒作　加密貨幣是「最蠢的投資」

＝＝＝＝＝
想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文
A股 經濟 香港 通脹 美國 大學 市場動向 經濟數據表現 大行報告 財政政策

下一篇文章

高生活成本是成功的最大障礙　七成Z世代削減生活開支
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款