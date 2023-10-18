【財富自由】50歲提早退休　資深投資者有感「唔使做可能快D死」　改變人生規劃重投工作

▲ 50歲提早退休 資深投資者有感「唔使做可能快D死」 改變人生規劃重投工作

最近幾年許多人都嚮往「財富自由，提早退休」，但陸續有不少過來人分享，當你年紀輕輕就無所事事，只會提早步入衰退，最終寧願重投職場。資深投資者林一鳴今日就在社交平台分享自己「50歲提早退休」的故事，透露當時「感受到『退休可能會快D死』的壓力」，因此重新規劃人生，再度活躍於社會。

林一鳴是資深投資者，活躍於股市、樓市以及各項生意，亦有多本有關投資的著作。

退休唔使做的生活 或與預期有出入

林一鳴今日在社交平台分享，說他原以為退休後生活會多姿多采，但「退休後每天都『唔使做』的生活，未必與你預期中一樣的」，在退休約一年之後，他就有感可能會「快D死」，因此改為人生規劃，包括在運動方面，到遊艇會訓練帆船及賽艇；嘗試自己創業做Startup，建立教育平台；亦建立有關海外物業買賣的業務。

他指出，一切事情都是為了保持自己忙碌，推遲腦退化的日子。

為何他會選擇「重出江湖」？他分享退休前後的4大轉變。

外國原來唔好住︰ 他退休前曾想過喜歡外國生活，但在加拿大住了一段時間後，卻懷念香港忙碌的日子；

他退休前曾想過喜歡外國生活，但在加拿大住了一段時間後，卻懷念香港忙碌的日子； 投資不增反減︰ 本來認為多點時間可發掘更多投資機會，但退休後卻減少了投資，而且「珍惜生命，遠離港股」；

本來認為多點時間可發掘更多投資機會，但退休後卻減少了投資，而且「珍惜生命，遠離港股」； 跑步目標難達成︰ 他退休前想多跑步，但膝蓋問題令他不能達到「跑到飽」的目標；

他退休前想多跑步，但膝蓋問題令他不能達到「跑到飽」的目標； 吹水飯局可免則免︰他退休前很喜歡出席金融圈子的「吹水飯局」，退休後卻推得就推，不想出席。

林一鳴最新分享，他將會在都會大學全職教書。他並寄語想提早退休的各位︰

不要以為揾夠錢就可以退休，因為退休時間長達二三十年，不是每天旅行飲飲食食，或由朝瞓到晚就可以過活。

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