▲ 高生活成本是成功的最大障礙 七成Z世代削減生活開支

美國銀行一項新調查顯示，53%的Z世代（18至26歲）表示，高生活成本是他們財務成功的障礙，許多人正在削減開支。

逾七成Z世代削減生活開支 更常在家做飯

該報告8月調查了全美近1,200名18至26歲成年人，發現在創紀錄的高通脹之下，73%的受訪Z世代改變了消費習慣，減少在食品雜貨和汽油等方面的支出。其中，96%的人預計在未來12個月內維持這些生活方式的改變。

43%的Z世代表示，他們在家做飯的頻率高於外出就餐，並且其中90%的人計劃在明年繼續這樣做。40%的Z世代在衣服上的花費減少，其中79%的人將繼續這樣做。33%的Z世代將食品雜貨支出限制在必需品上，同樣有79%的人計劃保持這項變化到明年。

超三分一人經歷財務挫折

20%的Z世代稱，債務是財務成功的障礙。16%的受訪者表示他們在過去的一年中累積了更多債務，只有18%的人表示還清了債務（學生貸款、信用卡等）。

其他常見障礙還包括沒有足夠的收⼊來實現財務⽬標（36%）、經濟/經濟前景（34%）和住房/租金支出（30%）。

過去一年中，37%的Z世代經歷了財務挫折，例如被迫停止儲蓄和/或累積額外債務。37%的受訪者表示自尊心相應下降。27%的年輕人向朋友或家人借錢。經歷過財務挫折的Z世代受訪者，在經濟上更依賴家庭的可能性為22%，比其他世代高出3倍。

Z世代為難以擁有足夠儲蓄而苦惱，56%的受訪者表示，他們沒有足夠的應急儲蓄來支付三個月的開支。

自認實現財務獨立者不到一半

雖然52%的Z世代有信心實現財務目標，但只有48%的人認為自己完全或基本實現了財務獨立。

Z世代普遍認為自己有能力處理日常財務活動。大多數人對自己管理日常開支（69%）、預算（70%）和信貸（67%）的能力充滿信心。然而，Z世代在更複雜的財務規劃方面存在準備差距，感覺有能力為退休儲蓄(45%)或投資股市(29%)的人較少。

74%的人在過去一年中⾄少採取了一項積極的財務⾏動，包括將錢用於儲蓄（55%）制定財務⽬標（22%）、為退休帳戶存錢（22%）或投資股票市場（15%）

僅24%人相信經濟會改善

調查指，只有24%的Z世代受訪者相信經濟將會改善。只有32%的人相信未來一年就業市場將會改善，而2021年這一比例為46%；26%的人相信地產市場將保持強勁，而2021年這一比例為32%。

女性財務信心低於男性 消費合群壓力更大

此外，報告還顯示，49%Z世代女性對實現財務⽬標的信心，低於男性（55%）。雖然Z世代女性的儲蓄持續多於Z世代男性，但進行股票投資（女性11%對男性18%）和感覺有能力為退休儲蓄（女性40%對男性51%）的Z世代女性較少。

在消費方面，Z世代女性感到跟上社交圈的壓力更大。17%的Z世代女性表示，與朋友一起參加自己無力承擔的活動讓她們感到壓力（男性為11%）。21%的女性表示她們購買了當時確實買不起的東西（男性的14%）。41%的女性表示，社交媒體動態讓她們希望有更多的錢用於非必要支出（男性為24%）。

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