美元指數或已見短期頂部　關注金融狀況指數逼近負數

▲ 中銀香港指出，美元指數或已見短期頂部，但縱使美聯儲縱不再加息，美元仍有兩大原因導致高企。

踏入2023年第四季，驟眼看美元指數年初至今只是升了2.6%，但美元指數在7月曾跌穿了100水平，剛剛在10月初又曾突破107的水平，上下波幅達到7%。影響美元指數的因素有不少，但其中加息預期對美元指數的影響往往最大。

10月初，美元指數曾突破107今年以來的高位，但截至週一收盤時，美元指數稍微回落至約106附近的水平。雖然單從絕對值的觀察，這段期間美元指數的變化並不算太大。然而，從加息預期的角度參考，分別則更為明顯。10月初，彭博利率期貨合約反映，市場對美聯儲11月加息的預期達到30%，促使10年期美債息上升至近4.9%的水平。然而，現時市場對美聯儲11月加息的預期回落至不足8%，即市場預期美聯儲維持利率不變的機會高達90%以上。

金融狀況指數跌至0.01 逼近2008年水平

相隔短短兩週，能令市場對加息預期那麼大的改變主要來自官員言論，近日不同美聯儲的官員表示高企的債息已收到緊縮貨幣政策的效果，不應該考慮進一步加息。確實自9月議息會議結果公佈後，彭博美國金融狀況指數已由0.5以上下跌至現時約0.01，反映美國的貨幣、債券及股票市場的整體金融壓力水平較之前緊張。現時這數值仍處於正值，若然數值下跌至負值，更代表金融狀況相對於2008年金融危機前的基準較為緊縮，所以這亦印證到金融市場處於偏緊的情況。

美聯儲縱不加息 美元兩大原因高企

既然市場已經幾乎可以肯定11月美聯儲維持利率不變，為何美元指數現時仍然處於偏高位？這主要由於兩個因素：一、地緣因素令市場避險情緒有所上升，為美元帶來支持，但預期這個因素的影響較為短期。二、即使近日美國的經濟數據稍稍回落，但相比歐元仍然偏強。歐元在美元指數的權重中佔比較大，若美國的經濟相對較歐洲樂觀時，便會影響到兩地貨幣政策方向上的差異，從而支持美元的表現。話雖如此，隨著美聯儲加息週期完結的預期，相信美元大方向上要再突破近日高位107的水平並不太容易，除非市場避險情緒急升或其他國家的經濟情況大幅遜於市場預期，令其他央行有提前減息的機會，才能令美元有大突破，否則筆者相信美元指數短期技術阻力位處於107水平。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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