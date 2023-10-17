內房危機變成商機？2名前高盛交易員據報籌錢　轉借予內房大亨︰「他們難向銀行借款」

▲ 內房危機之際，2名前高盛交易員據報籌錢，借予內房大亨還債

內房債務危機愈演愈烈。在內房風雨飄搖之際，《彭博》報導，兩名前高盛駐香港的交易員正在籌集資金，向一眾財困運滯的中國房地產大亨提供貸款。



報導指出，前高盛駐香港的交易員Raymond Chan，將出任由他其前高盛同事Jenny Sun創建的全新私人信貸基金管理公司Blue Mountain Bridge Capital Ltd.的投資總監。

瞄準信用破產之內房大亨

據悉，Raymond Chan及Jenny Sun計劃從家族理財室和富人籌集2.5億美元向中國房地產開發商提供貸款，其中一半預計將在12月底完成。Chan受訪時表示，這些開發商的業主很難向傳統銀行借款，而香港則存在這種商機。



四年前創辦Blue Mountain Bridge的Sun表示，該新基金將提供一至三年的貸款，目標報酬率約20%。該基金約一半的投資將集中在香港，其餘則在東南亞、日本和印度。Chan則預計，未來兩三年內將出現一個規模巨大的不良債權和特殊情況周期。

以樓房、私人飛機等資產作優先抵押品

Jenny Sun說，Blue Mountain Bridge拒絕了約80%前來求助的借款人。這間貸款機構重點關注那些擁有炫耀性資產（Trophy assets），例如房地產、私人飛機或應收帳款，可用作其優先有擔保貸款的抵押品。在違約情況下，這些資產的價值必須高於Blue Mountain Bridge的貸款才能考慮。

內房危機蔓延，且未有短期內化解的跡象。恒大集團 （03333） 主席許家印身家一落千丈，上月底亦因涉嫌犯罪被內地警方採取強制措施，至今下落未明。恒大集團有多達40餘條被執行人信息，被執行總金額超62億元（人民幣，下同）；旗下恒大地產亦有530多條被執行人信息，被執行總金額超過534億元。《彭博》統計指，單計恒大旗下九隻人民幣債中，除兩隻違約外，其餘七隻本金或利息兌付已被展期至2024年4至7月，存續規模高達450億元。

另一內房巨頭碧桂園 （02007） 流動性持續緊張，預告無法如期支付所有境外債，導致債務違約，已聘請中金協助相關重組。截至6月底止，碧桂園在12個月內到期的債務1,087億元，而持有現金和現金等價物僅1,011億元。內媒指，碧桂園創始人楊國強家族近期向集團提供3億美元免息借款。市傳楊國強需要出售私人飛機還債，其所擁四架商務機中，已賣掉一架，另一架還在賣。

二人出身高盛



Jenny Sun曾任高盛自營交易部門Goldman Sachs Principal Strategies交易員。2008年全球金融海嘯後頒布的沃爾克規定禁止擁有公共資金的銀行用自有資本進行高風險押注，高盛關閉了該項業務，Morgan Sze、Sun和其他20多名同事因而離職，協助創立Azentus Capital Management Ltd.，是2010年代初期成立的亞洲最大對沖基金之一。



Raymond Chan最近職位是橡樹資本（Oaktree Capital Management）亞洲不良債權業務聯席主管，負責該公司在亞洲房地產和不良貸款領域的投資活動。加入橡樹前，他曾於黑石（Black Stone）及多元策略資產管理公司Mount Kellett Capital Management LP任職。在2000年代，他在高盛位於香港的亞洲特殊情況小組，負責不良債務和不良貸款交易，並結識Sun。

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