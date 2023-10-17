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中國富商存8.5萬鎊現金　卻遭英國沒收　被疑用地下錢莊洗錢

個人增值 20:30 2023/10/17

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中國富商存8.5萬鎊現金遭英國沒收 被疑用地下錢莊洗錢

上周本網報導過，不少內地富人擬利用「地下錢莊」轉移資產至國外。近日英媒便報道，一名中國女商人在短時間内將8.5萬英鎊（約81萬港元）現金分批存入自己的萊斯銀行（Lloyds Bank）戶口，英國警方懷疑她涉嫌通過地下錢莊洗錢，她的銀行帳戶因而被凍結，這筆資金也被法院批准沒收。

33天分批存現金 每次最高存3.8萬

據《泰晤士報》，這位叫Chen Wei的百萬富豪在33天内分批轉入大量現金，最高一次有4000英鎊（約3.8萬港元）。她持企業家簽證移居英國，並擁有商業和金融背景。英國警方懷疑她是故意規避中國法律進行洗錢，凍結了她的戶口，並向法院申請沒收這筆資金。

女富商：在英台商資助借款 以應大額開支

Chen Wei辯稱，這筆錢是倫敦的台灣商人Huang Chien-Hung借給她的貸款。該台商自稱在新加坡、台灣、香港和英國都有生意，辯方律師表示，香港稅務局的文件顯示，Huang的年收入為220萬港元。

Chen表示，打算用在中國賣樓賺到的173萬英鎊（約1,650萬港元）中的一部分來償還這筆貸款。 她說，自己迫切需要這筆貸款，因為由於中國嚴格的疫情封控，她無法在2021年回國取回賣樓所賺資金；而她與丈夫在英國的開支很大，每年要交2.6萬英鎊（約24.79萬港元）的房租，還要給兩個孩子付2.4萬英鎊（約22.89萬港元）的學費。

女富商告訴法庭，她在2018年首次抵英時遇到了Huang，當時他來機場接她的家人。2021年4月，他們在一次家庭活動中再次見面，Huang聽說她無法返回中國後，同意在經濟上幫助她。

英警：疑用地下錢莊避中國管制

負責調查此案的警官Nicholas Widdison表示，中國有非常嚴格的外匯管制，而「Chen女士規避、繞開了中國的法律，以便在英國擁有這些資金。」他説，Chen在中國賣樓的部分收益並未離開中國，而是進入了Huang Chien-Hung的妻子QC女士所擁有的中國銀行帳戶。

Widdison指，這就是中國地下錢莊服務的定義，這些錢留在中國，而在英國的人員則提供了來自其他來源的資金作為補償。

現金來歷可疑

警方表示，Huang無法提供可靠證據證明這8.5萬英鎊現金的來歷。該台商聲稱他是8名留學生的監護人，他們每人向其支付了從中國帶來的8000英鎊現金（約7.6萬港元）。但警方聯繫他們據稱就讀的學校後發現，其中兩個學生，學校「無法確認」黃是他們的監護人；而另一個學生，學校根本沒有其入讀記錄。

Huang還表示，部分錢來自他賣掉賓士車所賺的18,370英鎊（約17.5萬港元），但警方稱，車是在Chen Wei收到錢之後才賣掉的。

控方指，有人已經提醒過Chen Wei這筆借款可能是犯罪所得，但Chen Wei認爲，她是真誠地（in good faith）收了這筆錢。Huang Chien-Hung沒有出庭，但他否認這筆錢是犯罪所得。

辯方：中國有「現金爲王」文化

控方表示，Chen Wei和丈夫的匯豐銀行聯合戶口中有約23.7萬英鎊，這本來可以支付他們的開支，而萊斯銀行戶口裡的錢從未用於任何開支。

控方質問Chen Wei爲何同意以現金形式接收貸款，而非透過電匯或直接支付到她的萊斯銀行戶口。Chen 回答說：「在我的文化中，我不認為現金會給我帶來這麼多麻煩。詢問久居英國的人後，我意識到我的行為可能會引起一些誤解。」

辯方律師援引一名專家證人的證詞表示，中國有一種「現金為王」的文化，人們擁有大量現金，有時是數百萬美元，這並不罕見。

法庭指其故意隱瞞 批准沒收

儘管警方以犯罪所得為由申請沒收陳銀行帳戶中的錢，但警方並不認為Chen Wei本人是罪犯，也沒有指控她犯下任何罪行。警方指出，她應該知道或可以在進行合理查詢後發現這筆錢是犯罪所得。

英國律師會公報（The Law Society Gazette），法官最終裁定，Chen Wei是通過相對更小的數額分批存入來「故意隱瞞現金」，因此真誠抗辯不成立，法院批准沒收這筆資金。英國律師會更形容，中國地下錢莊是西方世界面臨的、最普遍的洗錢威脅。」

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