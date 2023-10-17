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【網絡熱話】2023年香港市況與2000年有何分別？盤點12個顯著變化　網民：今日選擇更多較有希望

個人增值 13:30 2023/10/17

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2023年香港市況與2000年有何分別？盤點12個顯著變化！網民：今日選擇更多較有希望

2023年香港經濟進入第四季仍未能從疫情復甦，表現疲弱，港房庫房財赤更有惡化跡象，加上移民潮重現，前景悲觀。有網民於討論區發帖《有冇大過40歲的Ching比較下2000s同2023的香港市況？》，引來熱烈回應。簡單綜合網民回應如下：

 2000年2023年
失業率/勞動市場極高，到處裁員潮，人搵工
社福機構一筆過撥款、殺校潮初現
中層中年、看似穩定工種如社工教師等朝不保夕		極低，近乎全民就業，工搵人
中層移民，留港者得以晉升
薪酬偏低偏高；轉工易加人工
公務員停止聘請正式公務員
只請臨時或合約職位		CA、ACO全年招請
大量聘請紀律部隊人員
港府財政財赤嚴重；政府削減開支財赤嚴重；惟政府不斷增加支出
股市科網股爆破，連同前後事件元氣大傷
（前有97年樓市爆破；後有03年沙士）		連同新冠疫情影響，港股交投已沉寂多年
大量股民轉投美股
利率沒有高息戶口（Mortgage Link）
有餘錢便考慮用作部分還款		有高息戶口（Mortgage Link）
有餘錢也不還，放在該戶口收息抵消借貸利息
高息定存息率比樓按率高
樓市上車盤約80至90萬元；一手樓樓價與間隔成正比
負資產、銀行call loan逼使大量業主承受壓力		上車盤約350萬元
2018年前置業的人現在賣樓可賺
科技業前景IT人失業或轉行
肯發展Web的老闆不多		寫Apps人才供不應求
資淺IT人做一兩年月入逾三萬
物價午市快餐28元
酒樓有一蚊雞，2人食晚飯200元有找
真通縮，10元麵食或超市飯盒比比皆是		午市快餐48元
雲吞麵30元50元
由高級餐廳至街邊檔全部「撳住搶」
經濟結構未有自由行，內地遊客不多
電腦只用來打網絡遊戲		一街金舖、藥房、醫療美容
淘寶網購盛行
網絡發達硬件成熟、數碼/在家經濟蓬勃，一人有部筆電已可到處自由工作
AI崛起
夜生活/周末消遣卡啦OK仍暢旺一片死寂
移民門檻極高，屬有錢人玩意英國、加拿大均設「救生艇」，不乏離港機會

不少網民認為，如今香港樓價雖然開始向下、社會氣氛消極、經濟前路渺茫，但港人在求職和移民的選擇，都比23年前更多。部分網民留言︰

依家話就話經濟差，但仲有得發到圍。之前識買Tesla嘅、Bitcoin嘅都可以發到達；依家搵工好多人請，轉工又度度都有得加人工

對比2000s差好遠，嗰時可以用絕望嚟形容，真正身不由己；依家2023好多嘢有得自己揀已經差好遠

其實二千年仲絕望， 如果唔係啲樓都唔會跌到咁低

嗰時好多燒炭，而家仲未見到有 

97完之後03層樓無左一半，負資產既負資產，call loan既call loan

（當年）冇錢、賣樓唔夠還樓債；搵錢機會少、打份牛工 vs（現在）賣樓，好多仲執一筆（除非2018買呢班要蝕）

一位網民則區分不同投資的「黃金時代」：

港股2007；美股2020-2022, 2023要炒龍頭股；樓2004-2014辣招前

開市追揸沽
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