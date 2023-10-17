【網絡熱話】2023年香港市況與2000年有何分別？盤點12個顯著變化　網民：今日選擇更多較有希望

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【黑色星期一】美股將重演大崩盤？機構指目前與1987年很相似
2023年香港經濟進入第四季仍未能從疫情復甦，表現疲弱，港房庫房財赤更有惡化跡象，加上移民潮重現，前景悲觀。有網民於討論區發帖《有冇大過40歲的Ching比較下2000s同2023的香港市況？》，引來熱烈回應。簡單綜合網民回應如下：
|2000年
|2023年
|失業率/勞動市場
|極高，到處裁員潮，人搵工
社福機構一筆過撥款、殺校潮初現
中層中年、看似穩定工種如社工教師等朝不保夕
|極低，近乎全民就業，工搵人
中層移民，留港者得以晉升
|薪酬
|偏低
|偏高；轉工易加人工
|公務員
|停止聘請正式公務員
只請臨時或合約職位
|CA、ACO全年招請
大量聘請紀律部隊人員
|港府財政
|財赤嚴重；政府削減開支
|財赤嚴重；惟政府不斷增加支出
|股市
|科網股爆破，連同前後事件元氣大傷
（前有97年樓市爆破；後有03年沙士）
|連同新冠疫情影響，港股交投已沉寂多年
大量股民轉投美股
|利率
|沒有高息戶口（Mortgage Link）
有餘錢便考慮用作部分還款
|有高息戶口（Mortgage Link）
有餘錢也不還，放在該戶口收息抵消借貸利息
高息定存息率比樓按率高
|樓市
|上車盤約80至90萬元；一手樓樓價與間隔成正比
負資產、銀行call loan逼使大量業主承受壓力
|上車盤約350萬元
2018年前置業的人現在賣樓可賺
|科技業前景
|IT人失業或轉行
肯發展Web的老闆不多
|寫Apps人才供不應求
資淺IT人做一兩年月入逾三萬
|物價
|午市快餐28元
酒樓有一蚊雞，2人食晚飯200元有找
真通縮，10元麵食或超市飯盒比比皆是
|午市快餐48元
雲吞麵30元50元
由高級餐廳至街邊檔全部「撳住搶」
|經濟結構
|未有自由行，內地遊客不多
電腦只用來打網絡遊戲
|一街金舖、藥房、醫療美容
淘寶網購盛行
網絡發達硬件成熟、數碼/在家經濟蓬勃，一人有部筆電已可到處自由工作
AI崛起
|夜生活/周末消遣
|卡啦OK仍暢旺
|一片死寂
|移民
|門檻極高，屬有錢人玩意
|英國、加拿大均設「救生艇」，不乏離港機會
不少網民認為，如今香港樓價雖然開始向下、社會氣氛消極、經濟前路渺茫，但港人在求職和移民的選擇，都比23年前更多。部分網民留言︰
依家話就話經濟差，但仲有得發到圍。之前識買Tesla嘅、Bitcoin嘅都可以發到達；依家搵工好多人請，轉工又度度都有得加人工
對比2000s差好遠，嗰時可以用絕望嚟形容，真正身不由己；依家2023好多嘢有得自己揀已經差好遠
其實二千年仲絕望， 如果唔係啲樓都唔會跌到咁低
嗰時好多燒炭，而家仲未見到有
97完之後03層樓無左一半，負資產既負資產，call loan既call loan
（當年）冇錢、賣樓唔夠還樓債；搵錢機會少、打份牛工 vs（現在）賣樓，好多仲執一筆（除非2018買呢班要蝕）
一位網民則區分不同投資的「黃金時代」：
港股2007；美股2020-2022, 2023要炒龍頭股；樓2004-2014辣招前
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