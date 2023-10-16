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女子10萬存款「不翼而飛」　被轉買理財產品　銀行︰涉事人員非員工，已報案

個人增值 17:58 2023/10/16

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據内媒報道，河南省一位女子的10萬元（人民幣，下同）存款，被當地中國工商銀行分行的工作人員轉走購買了理財產品，至今無法追回。工行近日回應稱，涉事人員不是該行員工，分行已報案。

10萬元存款被轉購理財

據大象新聞，河南省周口項城市女子胡現紅稱，2022年她去工行項城支行，想把到期的10萬元活期存款轉存成一年定期存款，一位工作人員黃某傑向她推薦「銀行內部一個利息高一點的儲蓄」。她表示孩子交學費需要用錢，只存一年的定期。黃某傑説這個就是一年的定期。

胡女士的教育水平只有小學二年級，自動櫃員機也不太會使用。在黃某的「熱心協助」下，她完成了一系列手續。一年後，她再來到分行想辦理續存，卻發現這10萬元不在銀行卡中，而是買成了理財產品。

工行：涉事人員非員工，已報案

工行14日發布澄清説明指，經核查，胡女士是通過自助渠道轉賬10萬元至某公司賬户，涉及「協助人員」黃某傑不是工行員工。而工行周口項城支行已向公安機關報案，將積極配合相關調查工作，依法維護客户合法權益。

合同風險確認書有簽字手印

胡女士親屬向九派新聞展示了一份該理財產品的合同，上面顯示甲方為深圳某公司，並有該公司的蓋章；乙方一欄寫有胡女士姓名和一枚指印，下方有其銀行卡號等信息。在該合同的「溢價率」一條中，寫有受讓金額10萬元，受讓期限12個月，預期受讓溢價率為10%。

九派新聞指，該合同後附有《風險確認書》，內容為「本人已詳閲並充分理解本協議的所有條款，充分了解並清楚知曉風險揭示及相關文件所提示的風險及相應權利義務，並自願承擔相關風險。」下方寫有胡女士的名字和一枚指印。

法院：證據不足 駁回起訴

胡女士起訴了銀行，當地法院認為本案為儲蓄存款合同糾紛，但原告提供的證據不能足以證明與被告存在儲蓄存款合同關係，原、被告之間構不成民事訴訟法律關係，原告起訴應予駁回。

胡女士親屬稱，卡上10萬元不見後，黃某傑提出讓其簽訂一個新的合同，每月將會轉1000元給她，之前的合同一律作廢。由於不信任該工作人員，胡女士沒有簽署。

涉事前業務員自稱同爲受害者

工商銀行項城支行對九派新聞表示，黃某傑已離職，合同是胡女士「為了追求高收益，跟黃某傑簽的。法院都已經説了，這屬於借貸，要是覺得有問題可以去走法律途徑。」

而黃某傑則稱，合同上的甲方理財公司仍在正常經營，胡女士是自願交易的，「到期了錢沒有打過來，確實是公司的問題。」她表示，公司資金遇到了問題，但並非不給錢，現在有了新方案，每個月都會打錢給其他客户，但胡女士不接受該處理方式。

黃某傑更表示自己也是受害者，也和胡女士一樣和甲方公司簽了合同，投了約100萬元，她還稱她的親戚也投了約95萬元。不過，黃某傑稱自己並未細看合同中的細節，至於爲何從工行離職，她則説是家庭原因，和此事無關。

當事人有智力障礙 存款為亡夫留下

據報，胡女士智力有障礙，長年患病，在家務農，無其他經濟來源，還有兩個孩子分別在上初中和中專，生活非常困難。其丈夫3年前車禍去世，這10萬元就是那時留下的賠償款。

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