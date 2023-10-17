Toast Box土司工坊18周年　送5,000杯南洋咖啡／咖央多66折

Toast Box土司工坊步入18周年，本周起一連4個星期推出回饋活動，包括送南洋咖啡、優惠價買咖椰土司及班蘭卷等等。

送5,000杯南洋咖啡

由10月16日起至20日期間,任何惠顧及讚好／追蹤 Toast Box Hong Kong Facebook 或 Instagram 專頁，送「啡」嚐版南洋咖啡一杯，每次惠顧可用優惠一次，全線限量贈送 5,000 杯，送完即止。

$12傳統咖椰土司

由10月23日起至27日期間，任何顧客即可於全線 Toast Box 以12元（原價18元）買傳統咖椰土司一份。

$32班蘭卷／咖啡卷配南洋咖啡套餐

由10月30日起至11月3日期間，任何顧客可於全線Toast Box 以32元（原價40元）買班蘭卷或啡卷配南洋咖啡套餐一份。

$58星洲海鮮叻沙套餐

由11月6日起至11月10日期間，任何顧客可於全線 Toast Box 以58元（原價74元）買星洲海鮮叻沙套餐一份。（下午3時後供應）

Toast Box同步舉辦線上打卡遊戲，為餐廳寫下最具創意的生日祝福，優勝將會贏得50杯南洋咖啡（總值1,250元）。

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