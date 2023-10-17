【黑色星期一】美股將重演大崩盤？機構指目前與1987年很相似

10月份一向被視為「股災月」，因為從1987年的美股「黑色星期一」，到1998年亞洲金融風暴及2008年金融海嘯，港股都在10月份暴跌。而最新有投資機構警告，目前美股與1987年有驚人相似之處。

Ned Davis Research 表示，今天的股市與 1987 年的股市有著驚人的相似之處，

今年與1987年4大相同之處

「年初至今，市值加權平均指數強勁上漲，但潛在市場廣度一直疲軟；通脹的擔憂推高了利率，引發人們對進一步加息的憂慮；利率敏感產業表現不佳，美元走強，可能會阻礙獲利復甦；進入10 月份，標準普爾500指數從夏季高點回落近8%，」Ned Davis Research 表示。「以上一段總結了2023年，它還描述了1987年。」

1987年10月19日（星期一），當時道指單日暴跌了22.6%，恒指更受到牽連，以致香港股市要破天荒停市4天。那年股災令有經驗的投資者留下深刻的陰影，以致最近有

不過，Ned Davis Research強調，這並不意味著 10 月就會發生崩盤，因為儘管目前市況與1987年有許多相同之處，但也有許多相異之處。

相異之處也有不少

首先最不同之處，當然是自從1987年黑色星期一後，美股設立了熔斷制度，使單日暴跌20%的情況「幾乎不可能」再出現。

在更廣的經濟領域也有不同之處，該行指，在所有指標類型中，1987年和2023年之間最大的差異也許在於宏觀經濟數據。1987年經濟和通脹都加速。至於2023年，雖然目前的經濟數據都超出了預期，但經濟活動的加速要比當年小得多。報告稱，其他宏觀經濟差異包括殖利率曲線、美元走勢和就業成長趨勢等等。

該行總結指，儘管今天和 1987 年之間有很多共同點，但這並不意味著像 1987 年那樣的股市崩盤即將發生。但報告也警告，「雖然歷史不會重演，但會押韻」。

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