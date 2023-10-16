【誠信事大】花旗員工「攜眷出差」　報銷兩人開支被炒　鬧上法庭最終點判？

花旗銀行近日在一場針對前僱員控告的官司中取得勝訴。該名前僱員因攜同伴侶出差，購買二人份量的餐飲後，卻向公司報銷全額餐飲費津貼，因而被解僱。

英國《金融時報》報導，Szabolcs Fekete於2022年任職花旗高級分析師時，前往阿姆斯特丹出差三日，因為所提交的膳食費用報銷涉而遭解僱。Fekete不服，起訴該行不公平和錯誤解僱。東倫敦就業法庭上月卻駁回了他的提告，判花旗勝訴。

《金融時報》引述法庭文件指，Fekete自2015年起於花旗工作。他在去年的阿姆斯特丹之旅，與並非花旗銀行員工的伴侶同行，然後去年7月底向公司提交出差費報銷，並聲稱金額完全在花旗指定的每日100歐元津貼限額內。

稱一人飲兩杯咖啡因「杯量太細」

經理反問：那兩份三文治全由你一人吃掉？

然而，一名高級經理拒絕其費用報銷，認為收據上的餐點是兩人份。Fekete當時回覆指，他的確是獨自出差，喝了兩杯咖啡，因為咖啡杯量很小。該高級經理提出質疑：「收據上似乎有兩件三文治、兩杯咖啡和另一杯飲品...... 你是想說，這全部（食物）都被你吃掉嗎？」

以「飲食習慣」自辯

堅持帳單在津貼限額內 報銷應受理

Fekete又回覆，他沒有吃早餐，早上只喝了一杯咖啡。午餐時在餐廳吃了一份三文治、喝了一杯飲品加一杯咖啡，然後帶了另一杯咖啡回到辦公室，下午又吃了第二份三文治充當晚餐。他補充說，相關金額完全在其100歐元的出差津貼限額內。

在經理進一步詢問後，Fekete重申所有費用均在100歐元的每日津貼範圍內，更反問：「可否請你概述一下你的擔憂何在？因為我認為，我不必做到這個地步去證明我的飲食習慣合理。」

無法圓謊 因不當行為遭解僱

及至去年8月初，高級經理將報銷事宜呈上花旗的操守部門（ethics office），並任命了一名內部調查員，在當月Zoom會議上對Fekete進行質詢。當被問及是否與伴侶一同享用「香蒜醬及蕃茄肉醬意粉」，他當場否認。

去到8月底，Fekete終於也證實出差中部份餐點是被他的伴侶所食用。花旗同年10月發表調查結論，認為Fekete違反了公司的費用管理政策，並在內部調查中撒謊。該行及後於11月舉行紀律聆訊，以嚴重不當行為為由解僱Fekete。

法庭裁定解僱合理：誠信第一 與所涉金額無關

法庭最終也裁定Fekete敗訴，指花旗銀行有權解僱Fekete，並表示此案「與所涉金額無關」。

法官在裁決中表示，費用報告可能提交有誤，但被告花旗以虛假陳述指控為由作出解僱，是屬於一名負責任僱主的合理回應範圍。

法官又指出，即使費用報銷是在誤解下提出，原告Fekete亦有義務第一時間承認，並糾正情況；他認同花旗應該對其員工有誠信（commitment to honesty）的要求。

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