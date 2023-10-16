【北上消費】深圳口岸設免費巴士　便利港人直達各大商場（附詳細路線及時間）

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【北上攻略】數字人民幣300元優惠 教你開通及增值 港人可用轉數快入錢
深圳政府與深圳巴士集團聯合推出交通優惠吸引港人北上消費，在福田、羅湖、深圳灣口岸設多條免費巴士線接送旅客往返各區商圈，本文將為大家介紹各免費專線發車詳情。
「福田歡樂購」免費巴士專線
【運行時間】：2023年10月14日~2024年1月1日 每逢節假日（含香港法定節假日）及周末運行
【路線詳情】：
|停靠車站
|服務時間
|發車間隔
|覆蓋商圈
|A線
|福田口岸公交總站-下沙①-市眼科醫院
每逢節假日（含香港法定節假日）及周末
上行：09:00-20:00；下行：10:30-21:30
|靈活運調
|印力中心、KKONE、中洲灣
|B線
|福田口岸公交總站-崗廈地鐵站-會展中心地鐵站-購物公園地鐵站
|卓悦中心、COCO Park、平安金融中心等
|C線
|福田口岸公交總站-華富路②-蓮花一村
|華強北（中航城君尚）、深業上城等
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「禮享·羅湖」免費巴士
【運行時間】：2023年9月29日~12月31日 每逢節假日及周末運行
【路線詳情】：
|停靠車站
|服務時間
|發車間隔
|覆蓋商圈
|商圈環線
|羅湖口岸-寶安南路-筍崗街道辦-翠竹大廈-太白路中-水庫新村②-東門③-羅湖口岸 （途徑商圈按鈴下車）
每逢節假日及周末
09:00~20:00
|10~15分鐘/班次
|地王大廈、筍崗、水貝、天河城、東門等
|美食專線
|羅湖口岸-萬象食家（途徑商圈按鈴下車）
每逢節假日及周末
上行：09:00~20:00 下行：10:00~21:00
|10~15分鐘/班次
|萬象食家、金光華廣場、萬象城、地王大廈、京基100、KKmall等
|珠寶專線
|羅湖口岸-深圳珠寶博物館-KKTIME（途徑商圈按鈴下車）
每逢節假日及周末
上行：10:00~21:00 下行：11:00~22:00
|10~15分鐘/班次
|KKTIME、IBC、金展珠寶廣場（深圳珠寶博物館）、水貝萬山等
南山消費文旅專線
【運行時間】：2023年9月8日起每日
【路線詳情】：
|停靠車站
|服務時間
|發車間隔
|A線
|深圳灣口岸A停車場—深圳灣萬象城—海岸城—華潤萬象天地—深圳灣口岸A停車場
每日
9:30~21:30
|15~20分鐘/班次
|B線
|深圳灣口岸A停車場→世界之窗①（歡樂谷、益田假日廣場）→錦繡中華①（華僑城、錦繡中華）→歡樂海岸→深圳灣睿印RAIL IN→深圳灣口岸A停車場
|15~20分鐘/班次
|C線
|深圳灣口岸A停車場→寶能太古城（寶能·all city）→蛇口戲院（蛇口老街）→海上世界南（海上世界）→海上世界地鐵站→蛇口戲院（蛇口老街）→曦灣華府（寶能·all city）→深圳灣口岸A停車場
|30分鐘/班次
後海匯街頭巴士H523（環線）
此外，深圳灣口岸還有一條免費巴士線路H523，接送旅客往返南山區後海CBD商圈。
【運行時間】：2023年9月29日~12月31日 逢周五、六、日及法定節假日 10:00~22:00
【停靠車站】：深圳灣口岸A停車場-登良地鐵站-後海濱登良路口-後海匯-阿里中心（招呼站）-深圳灣口岸A停車場
（*招呼站停車模式：招手即停、按鈴即下，若該站點無乘客招手上車、按鈴下車，則巴士在此站不停靠。）
【發車間隔】：60分鐘/班次
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欄名 : 消費錦囊