【愈有錢愈知足】超級富豪奉行「巴菲特式節儉」　有人自己飛髮、拒飲連鎖店咖啡

現年82歲的美國女子Mitzi Perdue每日起床都會沖一杯茶,開始寫作。當她出外探孫,通常同公寓大樓內的其他鄰居們打招呼。表面上,從Perdue的居所和日程來看她都只是一名普通退休人士,但她出門時可能會途經一間以她的姓命名的雞肉工廠,這並非巧合——她正是美國主要雞肉、火雞和豬肉加工公司Perdue Farms及國際連鎖旅館集團喜來登酒店的繼承人。

巴菲特式節儉風格

外媒報導,愈來愈多富豪愈有錢愈慳,追求自我實現等精神價值帶來的幸福,而非止於財富帶來的物質享受滿足感。例如Mitzi Perdue出身顯赫、坐擁巨富,卻只住公寓,日子深居簡出、過得樸實無華,其生活猶如「股神」巴菲特自年青起已奉行之節儉風格。

儘管巴菲特身家約1,160億美元(約9,072億港元),他仍住在1958年以31,500美元購買的房屋中,並安於駕駛一輛20年車齡的汽車。

巴菲特的「知足論」

巴菲特拒絕揮霍,背後有套「夠使便知足」的理論。他曾於股東會上分享見解,認為當開支超過了一個臨界點,生活質素不再等同生活成本,而是呈反比,開始走下坡。巴菲特直言:

我的生活不會更加幸福...... 如果我擁有六至八棟樓或一大堆亂七八糟的東西,情況(反而)會變差。

研究:愈有錢並非愈幸福

巴菲特的「知足論」或有根據。今年3月,賓州大學華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)發表一項研究,調查團隊利用先前研究的兩個資料集發現,收入增加的確同幸福感上升相關,但僅止於100,000美元水平。

衡量成功的標準不是你能得到的 而是你能給予的

Mitzi Perdue認為,她的財富是一個機構,而她只是這機構的管家。此番觀念受到家教與成長經歷啟發,Perdue雙親很早就教導她,一個人的身份是透過他們的服務、而不是他們的消費而形成。她已故丈夫Frank Purdue的家人也遵循此理念。

Perdue接受《財富》訪問表示,在直至丈夫去世的17年婚姻生活中,兩夫婦不買新鞋,其補鞋帳單相信是所居州份中最多的。她又稱,丈夫曾是逾20,000名員工的米飯班主,但兩夫婦搭飛機仍坐經濟艙。

Mitzi Perdue從小崇尚節儉實惠,對成功的看法與眾不同,一直堅持這信念:

衡量成功的標準不是你能得到的,而是你能給予的。

Perdue家族熱心慈善事業,曾捐款予烏克蘭購買警車;Mitzi Perdue本人捐贈一枚價值120萬美元的戒指,其所得用於開設烏克蘭婦女庇護所。

家庭教育自小灌輸做人要知足

Brenda Christensen是一孩之母,現職公關公司的行政總裁。她透過出售舊東家股份和炒樓,加上轉行至科技傳播業,已擠身白手興家的百萬富豪行列。2015年,Christensen舉家從加州富裕海濱城市馬里布(Malibu)搬到了佛羅里達州,省下兩成生活開支。此舉當時震驚了她的同輩。

Christensen在成長路上,深受其丹麥人父親追求簡單美好生活的信念啟迪。她憶述:「我父親在波多黎各長大,他帶我們參觀當地的貧民窟,讓我們從小意識到自己有多優越。」Christensen父親解釋,並非每個人都住在美國的郊區,眼前的反而是世界上大多數人的生活方式,令她感受良多:

他只是向我灌輸,(幸福)不在於物質上,而是跟幫助他人、事服他人相關。

名成利就仍慳家 堅持自己飛髮、不睇戲、拒飲Starbucks

Brenda Christensen亦向其16歲女兒灌輸自己從小接受的價值觀。而她本人則不去餐廳用膳、不看電影、不出席音樂會;每逢周末鍛鍊體能,享受戶外活動。她亦會自己剪頭髮。

Christensen稱,由於在大學讀醫學預科,她非常了解如何從飲食、運動等方面照顧自己,很少看醫生,又說:「我不去Starbucks,我像避疫般遠離它。這樣做很舒服,因為我一直很節儉。」

超越奢侈的幸福生活方式

Nuñez Cooper現年32歲,是公關公司Ascend PR創辦人,同時也是一間家族辦公室的顧問。她與丈夫共同擁有逾400萬美元(約3,128萬港元)身家。

Cooper接受《財富》訪問表示,年輕時亦曾非常享受奢侈的生活方式,但現在認為只要維持生活開支在遠低於收入的水平,兩夫婦便可以為他人奉獻更多。Cooper每周6日都在私人會所的共享辦公空間工作,省去昂貴寫字樓的租金。

消費方面,Cooper夫婦停用私人飛機,既為環保,亦為削減夏季旅遊開支,加上他們不再入住五星級酒店,改住私人會所提供的房間,一共節省三分一度假預算,該筆費用本來達六位數字。Cooper又稱,當決定放棄汽車、改搭Uber返工時,很多同輩還以為她破產。她笑言:

我不知幾開心。我喜歡過得簡單一點,但依然不錯。我的生活質素一點也沒有下降。

