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【浪跡天地】25歲女棄穩定職業　帶14萬積蓄瞓私家車自駕遊　靠2招維持生計

個人增值 09:30 2023/10/14

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美國女子Monica Maragos現年25歲，是俗稱「數碼牧民」（Digital nomad）的自由工作者。她18歲起搬到佛羅里達州，任職銷售員。

雖然經濟獨立令出身並不富裕的Maragos感覺安樂，但她不甘每日朝九晚五待在室內工作到老，而是夢想到處遊歷冒險。這是受到她童年時與家人一起在戶外度過的美好時光影響。在參考了像公路電影《浪跡天地》（Nomadland）所描述的那種居住在客貨車生活的相關影片後，Maragos考慮過買一輛客貨車並將其改裝成車屋作自駕遊，但需要儲蓄一年才夠錢，也擔心作出巨大投資後會有悔恨，於是認定此路不通。

2022年5月，她辭掉工作並遷出其居住的公寓後，駕駛她的2017年豐田佳美（Toyota Camry）私家車，並住在其中，全職自駕遊。

丟棄大部份物品輕身上路　改裝車輛後座成床墊

Monica Maragos把後座從車上拿出來，鋪上記憶海綿床墊睡覺。她還縮小了個人行李規模，並放棄了大部分個人物品，例如衣服、鞋和舊床架。

如今，她的車上約有20件襯衫和四對鞋。由於她四處走動，鞋履很快損壞，總在穿爛了後扔掉，並在舊貨店購買新鞋。Maragos還保留了濕紙巾、水、低溫睡袋、三腳架和小刀等生活必須品，但除此以外，生活非常簡樸。 

僅14萬積蓄點樣長期燒？有2招維持入息

Monica Maragos第一次自駕遊是前往北卡羅來納州。此行前，她已經儲存了18,000美元（約14萬港元），是透過銷售工作和捐贈卵子所賺取和省下的金錢。Maragos計劃這筆錢足以「燒」一年，之後她目標是當上網絡內容創作者，製造入息支援生活。

果然在差不多一年後，Maragos的積蓄幾乎用盡。她維持入息的第一個方法是製作內容，如拍片上載TikTok來支付開支帳單。儘管Maragos的收入不穩定，但她從影片中賺取的月入通常達到幾千美元，主要來自廣告收入和與品牌的合作。

此外就是打散工，Maragos喜歡在旅行途中做一些短期工作。她曾照顧過狗隻、打掃過房屋，也曾透過Craigslist平台去尋覓要到別人家裡一些聚會（如派對）去登台演唱的工作。

Maragos表示，儘管個人支出小無可小，她仍保留了充足的應急基金，來支付幾個月的生活費用。

每月開銷1萬港元以內搞掂

Monica Maragos開支每個月都有所不同，但以下是其每月使費的粗略估計：

  • 健身室會員費：50美元（約390港元）
  • 電話費：9美元（約70港元）
  • 食物：200至300美元（約1,560至2,350港元）
  • 汽車款項：300美元（約2,350港元）
  • 汽車保險：300美元（約2,350港元）
  • 汽油：150至200美元（約1,170至1,560港元）（加滿油需要40美元，費用根據旅行次數而異）

因此總計，她的每月開支最多1,160美元，折合約9,070港元。

靈活解決日常生活需要

Monica Maragos表示，她幾乎每日都去健身室，所以會用該處淋浴室洗澡。有一次，她在湖邊露營了整整一個月，便每日跳進湖中當沖涼。

如果Maragos必須如廁，但又不在健身室，她會去油站或超市借洗手間。如果附近四野無人，又位處偏僻，她通常走出車外「就地解決」。

說到煮飯，主要使用露營爐，開始自駕遊時，她嘗試每日在車上煮兩至三餐飯。她會做煎餅，或者買蔬菜然後將之全扔到煎鍋上「一鑊熟」。但她很快厭倦經常煮飯和洗碗，所以現在通常從超市購買現成飯菜享用。

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